Hepastopforte si Hepatonic Bio la Cel Mai Mic Pret Garantat pe bioo.ro

Protejarea ficatului este esentiala pentru o sanatate optima, pentru o viata buna de care sa te bucuri cat mai multi ani de acum incolo. Desi acest organ poate fi afectat direct sau indirect in functie de alegerile noastre si de stilul de viata pe care il ducem, il si putem ajuta in optimizarea functiilor lui cu ajutorul suplimentelor nutritive naturale. Doua astfel de produse formulate pentru sanatatea ficatului sunt HepaStopForte de la brandul Canticer si Hepatonic Bio de la brandul Santarome.

Ambele suplimente cu un continut de ingrediente active se regasesc pe site-ul bioo.ro, la cel mai mic pret garantat de pe piata. Tot acolo, vei gasi in cazul fiecaruia, testimoniale si sfaturi legate de administrarea fiecarui adjuvant in parte.

HepaStopForte este potrivit pentru persoanele care sufera de hepatita

Produsul HepaStopForte are un continut integral din ingrediente cunoscute pentru beneficiile lor asupra afectiunilor ficatului. Este un supliment natural prin insasi compozitia sa esentiala pentru sanatatea hepatica. Damiana, sunatoarea, brusturele, pulberea de catina, busuiocul si astragalusul sunt plantele de inalta calitate ce reduc inflamatiile de la nivelul ficatului. Afectiunile acestuia, precum hepatita A, hepatita B, hepatita C si steatoza hepatica sunt, de asemenea contracarate.

Produsul HepaStopForte ajuta la reducerea durerilor abdominale si a balonarii. De asemenea, sprijina digestia si ajuta la reglarea transaminazelor, a viremiei si a trigliceridelor. Si detoxifierea ficatului este permisa, iar procesul de regenerare a membranei hepatice este sprijinit. In special, compusul Phisalis Spp din suplimentul HepaStopForte are puterea de a oferi membranei hepatice mineralele si vitaminele necesare.

In plus, suplimentul acesta sprijina repararea celulelor distruse ale ficatului deteriorate din cauza consumului de alcool, a fumatului si a altor factori poluanti. Adjuvantul sub forma de 60 de capsule se administreaza printr-o doza de 4-6 capsule pe zi, dupa masa, la circa 30 de minute distanta.

Produsul Hepatonic are un efect hepatoprotector datorita compozitiei sale 100% bio

Suplimentul natural Hepatonic Bio produs de laboratoarele Santarome – Franta este de un real ajutor in intretinerea sanatatii functiilor hepatice. Datorita continutului sau bio de turmeric, fumarita, anghinare, lastari de ienupar, rozmarin, suc de lamaie si germeni de ridiche neagra, devine un produs de calitate superioara ce actioneaza perfect si are rezultate vizibile asupra sanatatii ficatului.

Toxinele sunt eliminate, digestia este imbunatatita iar formarea ulcerelor este prevenita. Efectele adjuvantului sunt detoxifiante si drenante, colesterolul rau din organism fiind inlaturat pe cale naturala. Tranzitul intestinal si digestia sunt ajutate, functiile pancreatice si ale ficatului sunt sprijinite iar afectiunile hepatice cronice sunt ameliorate datorita efectelor adjuvantului Hepatonic Bio.

Acest produs sub forma de 20 de fiole este recomandat a fi administrat o data sau de 2 ori pe zi timp de 20 de zile cu 10 zile pauza in mod normal, regasindu-se la cel mai mic pret garantat pe site-ul bioo.ro.

