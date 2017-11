Cum alegi centrala termica pe gaz?

In momentul in care vorbim despre un sistem de incalzire centralizata pentru locuinta, optiunile pe care le are orice proprietar sunt urmatoarele:

Centrala pe lemne sau pe paleti;

Centrala electrica;

Centrala pe gaz;

Centrala care functioneaza cu alt combustibil.

Cele mai populare variante de centrale sunt cele pe gaz, din motive cat se poate de evidente. In primul rand, gazele naturale sunt prezente in aproape fiecare casa si in al doilea rand sunt acceptabile din punct de vedere al costurilor. Pe langa asta, intretinerea unei centrale pe gaz este foarte mica, mai ales daca se alege inca de la inceput un produs de buna calitate.

Pentru a alege un produs de buna calitate insa, este nevoie de o serie de pasi si de reguli de urmat.

Alegerea centralei pe gaz, pas cu pas

Un prim pas pe care trebuie sa il faci pentru a alege centrala perfecta este acela de a te informa. Vei descoperi ca exista mai multe variante de centrale ce functioneaza pe gaz, impartite in doua mari categorii: cele conventionale si cele in condensare. Cele conventionale sunt ceva mai ieftine si ofera un randament destul de bun, ceea ce le face foarte populare. Cele in condensare insa, sunt cele foarte performante, deoarece asigura o eficienta energetica de peste 100% si ofera o amortizare rapida a investitiei. Acestea pot sa recupereze energia prin condens si folosesc cu pana la 35% mai putin cobustibil decat una conventionala, asadar, se poate spune ca pe termen lung sunt mult mai eficiente si mai economice.

Odata ce ai ales tipul centralei, raman o serie de factori de stabilit:

Puterea. Aceasta este exprimata in kilowati si poate fi descoperita in specificatii sub doua forme: cea minima si cea maxima. Pentru centralele de apartament, o putere maxima de 24 kW este mai mult decat suficienta, insa pentru o casa este bine sa se caute centrale cu valori de aproximativ 30kW. Pensiunile sau locuintele cu peste 200 de metri patrati au nevoie de o putere chiar mai mare, ce poate sa depaseasca 32 kW.

Tirajul. Este modalitatea in care se aspira aerul necesar pentru ardere. Acesta poate sa fie natural sau fortat. De regula, la centralele de apartament se foloseste tirajul fortat. Centralele cu tiraj fortat sunt ceva mai sigure decat cele cu tiraj natural, in conditiile in care varianta cu tiraj natural se foloseste de oxigenul din incapere pentru ardere.

Debitul de apa necesar. Este un alt element important, de care trebuie sa se tina cont. Acesta trebuie sa se calculeze in functie de numarul de consumatori. Pentru un apartament, un debit de 10 litri pe minut este suficient, insa resedintele mari pot solicita un debit ceva mai mare.

Functiile centralei. Exista o multime de functii interesante pe care centralele moderne le au. Spre exemplu, multe centrale au un sistem propriu de diagnoza, prin care te avertizeaza in momentul in care exista o problema. Sunt de urmarit functiile de siguranta, dar si cele care iti permit sa controlezi centrala de la distanta.

Producatorul. Nu in ultimul rand, o importanta foarte mare il are producatorul. In Romania, cel mai mare producator este Ariston, deoarece reuseste sa creeze un echilibru intre dotari si pret. O centrala termica Ariston dispune de garantie generoasa, de o serie de tehnologii moderne si de foarte multe service-uri si experti care pot interveni in momentul in care apare o problema. Exista si alti producatori ce merita atentia, insa, cum ar fi Ferroli, Vaillant sau Buderus. Alegerea producatorului trebuie sa tina cont de istoria acestuia si de parerile altor consumatori, care pot fi decisive.

O centrala pe gaz bine aleasa poate sa ofere caldura si apa calda pentru o perioada de peste 10 ani, asadar, este important sa gandesti in detaliu achizitia.

