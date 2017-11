Fabrica de morarit si panificatie Pambac isi automatizeaza depozitele

Fabrica de morarit si panificatie Pambac isi automatizeaza depozitele, iar investitia va fi amortizata intr-un an si jumatate

Pambac, una dintre cele mai mari fabrici de morarit si panificatie din Romania, isi automatizeaza activitatile din depozite cu solutia WMS de la Senior Software. Compania estimeaza ca investitia va fi recuperata in maximum un an si jumatate. Dupa implementarea noului sistem, Pambac va procesa comenzile mult mai rapid, trasabilitatea marfurilor se va face automat, iar acuratetea livrarilor va creste pana la 99%.

Pambac este unul dintre cele mai cunoscute nume pe piata de paste fainoase, morarit si panificatie din Romania. Cu o cifra de afaceri de peste 158 milioane de lei in 2016 si aproximativ 560 de angajati, Pambac are 5 depozite cu o suprafata totala de peste 7000 metri patrati ce deservesc 13 magazine proprii, peste 2000 de magazine traditional trade la nivel national si majoritatea lanturilor de supermarketuri din Romania.

Compania in continua crestere are in prezent un rulaj de aproape 8000 de paleti pe luna in produse ambalate. Pentru a reduce timpul de pregatire a comenzilor si pentru a creste acuratetea livrarilor, compania a decis implementarea unui sistem WMS modern cu care sa isi automatizeze si optimizeze operatiunile din depozite, imbunatatind astfel productivitatea angajatilor, dar si timpul de livrare.

“In fiecare zi, Pambac macina peste 700 de tone de grau si porumb, produce 60 de tone de paste lungi si scurte si 450 de tone de faina si malai. Practic, putem macina o garnitura de tren in fiecare zi. Odata cu cresterea vanzarilor si implicit a volumului de marfa destinata livrarii, au aparut si erorile de operare pe care, oricat stateam sa le verificam manual, nu am fi reusit sa le rezolvam fara un WMS. Mai mult, avem nevoie de un sistem software care sa se integreze usor cu solutia ERP pe care o folosim deja in companie si care sa ne ajute sa reducem timpul si resursele investite in operatiunile logistice. Astfel, am ales WMS-ul de la Senior Software, dezvoltat pe platforma Mantis, datorita experientei dovedite in timp atat a solutiei, cat si a echipei de implementare.” a declarat Marius Iftime, Director Logistica Pambac.

Cu ajutorul noului sistem implementat, intreaga activitate din depozitele Pambac va fi optimizata. In primul rand, sistemul va ajuta echipa sa proceseze comenzile mult mai rapid, cu ajutorul unor echipamente furnizate tot de Senior Software (ex: cititor cod bare, imprimanta etichete etc.). Totodata, trasabilitatea marfurilor se va face automat, de la productie pana la clientul final, iar acuratetea livrarilor va creste pana la 99%. Mai mult, echipa va avea acces in orice moment la nivelul real al stocurilor din depozit, paletii vor fi organizati mai eficient, iar transferul de produse dintr-o locatie in alta se va face mai usor.

Un alt aspect extrem de important este monitorizarea incarcarii angajatilor care va ajuta managerii companiei sa creasca productivitatea acestora si sa evite actiunile repetitive si timpii morti. “Dupa cum stim cu totii, forta de munca la noi in tara este din ce in ce mai putina. In plus, pregatirea angajatilor dureaza foarte mult, iar cand terminam de pregatit, pickerul pleaca. Cu solutia WMS pickerul nu mai este nevoit sa cunoasca in detaliu toate produsele si sortimentele, trebuie doar sa il invatam cum sa ajunga in principalele zone ale depozitului” explica Directorul de Logistica Pambac.

Fabrica de la Bacau are o puternica traditie locala, insa tot procesul de productie se realizeaza cu utilaje moderne, de cel mai inalt nivel tehnologic, precum liniile automate de patiserie si paste. Mai mult, in urmatorul an, compania a planificat punerea in functiune a unei linii de productie a pastelor medii, precum si deschiderea unui depozit ultra modern care le va inlocui pe cele actuale. “In 2019 vom lansa un depozit nou care le va inlocui pe cele actuale. Totodata, avem o noua linie de paste medii, care va contribui la cresterea capacitatii de productie si, automat, la aparitia unor volume suplimentare de produse, iar fara un WMS nu cred ca mai puteam face fata.” a concluzionat domnul Marius Iftime .

Printre companiile din Romania care folosesc cu succes sistemul WMS de la Senior Software se numara si alte branduri renumite precum: Delaco, Alexandrion, Sanovita, Croco, Dinamic 92, Stera Chemicals, Life Logistics sau Herlitz.

Despre solutia WMS

Sistemul WMS de la Senior Software este un sistem de tip Warehouse Management System (WMS) destinat gestiunii marfurilor din depozite si are rolul de a crea si controla fluxurile de marfuri din cadrul acestora. Solutia integreaza tehnologii de ultima generatie din domeniu precum: articole inteligente, cititoare coduri de bare, frecvente radio (RFID), Voice Picking, Pick-by-Light, Put-to-Light, sisteme de conveioare si sortatoare de manipulare automatizata, pentru performanta si acuratete ridicata in operatiunile logistice.

Solutia este dezvoltata pe platforma Mantis ce incorporeaza bune practici testate si validate de peste 600 de companii din intreaga lume. Procesul de analiza si implementare este realizat de consultanti specializati care au peste 10 ani de experienta in managementul logisticii si implementarea de solutii SCM.

Despre Senior Software

Infiintata in 2003, compania Senior Software este unul dintre cei mai inovatori jucatori de pe piata sistemelor software de management al afacerilor. Companie avand capital integral romanesc, Senior Software dezvolta si implementeaza sisteme informatice de ultima generatie, specializate pe verticale de piata: ERP, BI, CRM, SFA, SCM, CPM, E-commerce, APS si MES.

300+ implementari de success 14 ani de experienta 140 angajati 20% crestere CA

