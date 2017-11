Fonduri de 70.000 de lei destinate proiectelor comunitare

AFI Europe România și Fundația Comunitară București lansează fondul pentru comunitate „A FI vecin bun”

AFI Europe România lansează fondul pentru comunitate „A FI vecin bun”, primul program de responsabilitate socială al companiei, dezvoltat împreună cu Fundația Comunitară București. Acesta se adresează ONG-urilor și grupurilor de inițiativă și oferă finanțări în valoare totală de 70.000 de lei pentru până la trei proiecte. Aplicațiile pot fi trimise până pe 11 decembrie 2017. Detalii complete despre proiect sunt accesibile pe pagina www.afitechpark.ro/afivecinbun.

Fondul „A FI vecin bun” își propune să finanțeze între 1 și 3 proiecte care să contribuie la revitalizarea urbană și la revigorarea spiritului de comunitate în zonele din vecinătatea celui mai nou parc de afaceri pe care AFI Europe România îl construiește în București, AFI Tech Park. Complexul este un parc de business de 56.000 mp., un adevărat complex urban orientat către companiile de IT&C, cu spații verzi ample și o mulțime de facilități high-tech, specifice tuturor proiectelor AFI. Zonele de intervenție pe care trebuie să le vizeze aplicanții sunt: cartierele 13 Septembrie, Tudor Vladimirescu, Uranus, Rahova, Ferentari și zona adiacentă Parcului Carol.

Inițiativa „A FI vecin bun” reprezintă un îndemn pentru bucureșteni să redescopere cartierul și zona în care locuiesc și să se bucure de tot ce acestea pot oferi, dar își propune să fie și un model pentru alte companii care prin proiectele pe care le dezvoltă doresc să genereze un impact real în comunitate.

„Implicarea companiilor în viața comunității reprezintă în alte țări din Europa o activitate indispensabilă, chiar o normă legală. În România, aceasta se rezumă momentan la inițiative individuale benevole, din partea reprezentanților mediului de business. Noi credem că viața comunității trebuie să fie o preocupare pentru orice companie. Aceasta este viziunea noastră, de-a lungul timpului am demonstrat că rolul nostru trece dincolo de granițele afacerilor și am încercat să fim cât mai aproape de oamenii din comunitățile unde am ales să ne dezvoltăm proiectele. Iar prin programul nostru «A FI Vecin bun», dorim să fim un exemplu și pentru alte companii, chiar și din domeniul real estate, poate unul dintre cele care se intersectează cel mai mult cu viața comunității,” a spus David Hay, CEO AFI Europe România.

Aplicațiile din fondul „A FI vecin bun” pot fi proiecte care ajută locuri din zonele vizate să arate mai bine, să devină mai funcționale și să creeze mai multe facilități pentru comunitățile care locuiesc acolo. Mai mult, sunt binevenite propunerile de proiecte care stimulează și susțin viața socială a zonei într-un mod incluziv, cum ar fi: animarea spațiului public și aducerea comunității împreună în cartiere. Alte idei de proiecte pot fi cele care generează o creștere a calității vieții din comunitatea locală sau cele care implică în implementare cât mai mulți membri ai comunității din zonă.

Procesul de selecție se va realiza în două etape:

Înscrieri și jurizare preliminară:

Proiectele se pot înscrie în perioada 8 noiembrie – 11 decembrie 2017

Top 5 proiecte și alegerea câștigătorilor:

Cele mai bune cinci echipe vor fi invitate să aplice proiectul însoțit de detalii complete, în perioada 17 ianuarie – 9 februarie 2018. Selecția proiectelor câștigătoare va avea loc după notarea lor și interviuri cu membrii juriului, desfășurate în intervalul 12 – 28 februarie 2018.

Ulterior, câștigătorii vor avea la dispoziție nouă luni pentru implementarea proiectului.

„De șase ani, Fundația Comunitară București susține grupuri care produc schimbări pozitive în locurile în care trăiesc și nu renunță. Știm că această susținere funcționează când vedem cum crește o rețea de oameni în oraș, care se cunosc, se ajută și cărora le pasă. Ne bucurăm să lucrăm împreună cu AFI Europe România la primul lor fond pentru comunitate și să creștem împreună această rețea de oameni, care face lucruri pentru oraș”, a spus Alina Kasprovschi, Director Executiv, Fundația Comunitară București.

Proiectele sunt selectate cu ajutorul unui juriu independent, format din persoane cu experiență în domenii legate de urbanism, planificare și regenerare urbană, comunitate, implicare socială și civică: Oana Preda, director executiv Centrul de Resurse pentru Participare Publică, CeRe, Ana-Maria Elian (Țoni), urbanist, specializată în planificare și regenerare urbană, MKBT:Make Better, Andrei Mihail, doctor în antropologie, cadru didactic asociat al Facultății de Științe Politice, SNSPA, Cătălin Iorgulescu, Membru al Asociației Liderilor din Domeniul Serviciilor pentru Afaceri din România, Tal Roma, Business Development Manager AFI Europe România.

„Ne dorim ca «A FI vecin bun» să reprezinte dovada unei investiții pe termen lung pe care o aducem în comunitatea vecină cu noul nostru proiect. AFI Tech Park este mai mult decât un proiect de birouri, este viziunea noastră despre ceea ce reprezintă locul de muncă al viitorului, care trebuie să răspundă cerințelor tot mai frecvente ale angajaților: un mix cât mai mare de facilități la îndemână, un nivel ridicat al calității spațiului de lucru, un timp cât mai mic petrecut în trafic, până la birou,” spune Tal Roma, Business Development Manager, AFI Europe România.

Informații privind modalitatea de înscriere, calendarul complet, criteriile de selecție și de eligibilitate sunt disponibile pe pagina dedicată programului: www.afitechpark.ro/afivecinbun.

75 Cititori

loading...