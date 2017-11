OTP Bank România anunţă rezultatele pentru trimestrul al treilea din 2017

Profit ajustat după impozitare de 8 milioane RON (6.8 milioane EUR) în primele 9 luni din 2017;

Profit operațional mai mare cu 33% de la an la an;

Volumul creditelor performante îmbunătățit cu 11% de la an la an și cu 4% față de trimestrul trecut.

OTP Group anunță rezultatele financiare pentru trimestrul trei al anului 2017. Conform raportului publicat la Budapesta, în care rezultatele băncii sunt prezentate consolidat, în conformitate cu standardele de raportare ale Grupului, OTP Bank România a înregistrat un profit ajustat după impozitare de 30.8 milioane RON (6.8 milioane EUR), în primele 9 luni ale anului 2017, în scădere cu 3% față de aceeași perioadă a anului trecut. Banca a revenit pe profit în trimestrul al treilea, cu o valoare de 18.3 milioane RON (4 milione EUR), comparativ cu o pierdere de 6.6 milioane RON (1.4 milioane EUR) înregistrată în trimestrul doi.

În primele nouă luni ale anului 2017, profitul operațional al băncii a crescut cu 33% de la an la an, ca urmare a a cheltuielilor operaționale mai mici (-4%) și a creșterii veniturilor totale cu 8%. Pe de altă parte, profitul operațional s-a diminuat cu 4% în trimestrul al treilea, comparativ cu trimestrul precedent, ca urmare a creșterii cheltuielilor administrative.

Veniturile nete din dobânzi au avut un trend pozitiv, înregistrând o creștere de 9% față de aceeași perioadă a anului trecut, susținută de creșterea volumului de credite performante. Costurile totale de risc au fost cu 44% mai mari în primele 9 luni, din cauza provizioanelor mari din trimestrul doi. Totuși, totalul provizioanelor a scăzut cu 65% în trimestrul trei, datorită efectului de bază și a trendului ascendent al calității creditelor. Drept urmare, indicatorul ROE a depășit 11% în trimestrul trei.

Portofoliul creditelor performante, ajustate cu efectul cursului de schimb valutar, a continuat să crească atât pe segmentul retail, cât și corporate. În total, au înregistrat creșteri de 11% de la an la an și de 4% de la trimestru la trimestru. În același timp, rata creditelor neperformante a scăzut la 15.5% în trimestrul trei (-2,3 puncte procentuale de la an la an și -1,1 puncte procentuale de la trimestru la trimestru), rata de acoperire a acestora ajungând la 82.5%. Volumul total al depozitelor, ajustat cu efectul cursului de schimb valutar, a crescut cu 3% de la an la an și cu 1% comparativ cu trimestrul doi.

În ceea ce privește vânzarile noi, volumul acordat al creditelor în moneda locală a crescut cu 17% față de aceeași perioadă a anului trecut. Creditele ipotecare au scăzut după creșterea puternică din trimestrul doi, cu toate acestea creditele ipotecare în moneda locală s-au îmbunătățit cu 80% în primele nouă luni.

Conform reglementărilor locale, rata de adecvare a capitalului băncii s-a menținut la nivelul de 15.7% și la sfârșitul celui de-al treilea trimestru al anului 2017.

OTP Group a înregistrat în trimestrul trei al anului 2017 un profit ajustat după impozitare de 1.2 miliarde RON, iar pentru ultimele 9 luni, un profit cumulat de 3.3 miliarde RON contribuind la o creștere semnificativă de la an la an de 33%. La sfârșitul trimestrului trei, lichiditatea Grupului era stabilă: rezervele de lichidități reprezentau 36.8 miliarde RON (7.9 miliarde EUR). Creșterea cu 10.4 milioane RON înregistrată de la trimestru la trimestru a fost legată de generarea de lichidități de către liniile de business din cadrul Grupului.

Rezultatele complete ale OTP Bank România sunt prezentate în tabelul de mai jos. Rezultatele complete sunt disponibile în raportul publicat de OPT Bank Plc:

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/171109_OTP_20173Q_213_e.pdf

OTP Bank România, subsidiară a OTP Bank, cel mai mare grup bancar independent din Europa Centrală şi de Est, este un furnizor integrat şi auto-finanţat de servicii financiare. Cu o abordare definită prin responsabilitate, angajament şi profesionalism, OTP Bank România înțelege nevoile clienților şi contextul actual al pieţei şi este un partener de încredere în furnizarea de servicii financiare.

