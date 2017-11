LandofTreats lanseaza magazinul online cu produse exclusive din Statele Unite ale Americii

LandofTreats a deschis magazinul online www.landoftreats.ro unde comercializeaza produse originare din America. Clientii vor putea sa aleaga intre sortimente diverse de dulciuri americane, sucuri carbogazoase si naturale, chipsuri, beef jerky, pop tarts si semi preparate, punand la dispozitia clientilor o multitudine de alte optiuni pentru a se familiariza cu produsele alimentare populare in Statele Unite ale Americii pe care le vad uneori si in seriale si filme.

Vedetele site-ului sunt dulciurile Pop Tarts care pot fi consumate fie ca mic dejun, fie ca un snack in timpul zilei. Pentru a va bucura si mai tare de savoarea lor, puteti sa le puneti in cuptorul cu microunde pentru cateva secunde.

In materie de bauturi carbogazoase, pe langa bine cunoscutele sortimente de Coca Cola, Dr Pepper, Fanta si Mountain Dew, in premiera in Romania veti gasi Route 66, un brand bine cunoscut in America cu sortimente fabuloase de Struguri, Lime, Bere de Ghimbir, Portocale si Vanilie. In plus, veti putea incerca si sucurile de la A&W si Big cu faimoasele lor Big Red si Big Blue.

Pentru iubitorii de clatite americane, produsele Aunt Jemima vor scoate in evidenta bucatarul din fiecare, putand alege intre o reteta clasica sau una mai diferita dar foarte gustoasa. Acestora se va putea adauga si siropul de clatite tot de la Aunt Jemima pentru un extra de autenticitate.

Desigur, nu pot lipsi si clasicele bucatariei americane, cremele tartinabile, ca si untul de arahide, fie simplu sau combinat direct cu gem, ori crema de bezele. Acestea pot fi folosite la mic dejun sau ca ingrediente in o sumedenie de prajituri delicioase.

Compania ce detine site-ul www.landoftreats.ro este Treats N Sweets SRL, fondata in 2017, activitatea principala fiind importul si comercializarea produselor din Statele Unite ale Americii catre persoane fizice si catre persoane juridice.

Treats N Sweets SRL este un jucator nou pe piata de import alimentar, dorind ca prin produsele comercializate sa satisfaca nevoia clientilor de a putea savura produsele Americane care sunt foarte greu de gasit pe piata romaneasca.

