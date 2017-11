Cea mai buna companie pentru care sa lucrezi

Facebook si Google sunt doua dintre cele mai ravnite companii din lume pentru cei aflati in cautarea unui loc (mai bun) de munca.



In timp ce angajatii ambelor companii sustin ca sunt foarte multumiti de joburile lor, de inteles avand in vedere salariile atractive si numeroasele beneficii acordate, o comparatie directa intre cei doi giganti facuta de Business Insider arata ca Facebook ar fi un loc de munca usor mai atractiv, in special pentru cei care isi doresc sa se afirme.

Iata care sunt argumentele junalistilor americani:

Angajatii Facebook sunt ceva mai multumiti de jobul lor

Satisfactia generala a angajatilor este ridicata atat la Facebook, cat si la Google, conform recenziilor de pe site-ul de cariere Glassdoor, insa compania lui Mark Zuckerberg are un scor putin mai ridicat, de 4,5 din 5 fata de 4,4 in cazul Google.

Unul dintre motive este faptul ca se bucura de mai multa libertate

Potrivit lui Don Faul, fost director Facebook, spre deosebire de Google care, spune el, este o companie mai structurata si pune un accent mai mare pe titlul de „manager”, angajatii Facebook sunt repartizati pe pozitii care sa le valorifice calitatile si sunt incurajati sa manifeste o gandire critica fata de deciziile manageriale.

„Titlul jobului tau nu inseamna nimic. Nu conteaza decat calitatea muncii, puterea ta de convingere si abilitatea de a influenta oamenii”, spune Faul.

Angajatii Facebook castiga mai mult decat angajatii de pe pozitii similare de la Google

Salariul nu este totul cand vine vorba de satisfactia privind locul de munca, insa cu siguranta are un rol important.

Coform datelor Glassdoor, un inginer software de la Facebook castiga 126.780 de dolari pe an, in timp ce un inginer software de la Google are un salariu de 126.733 de dolari pe an.

Diferenta este mai vizibila pentru pozitiile entry level. Astfel, salariul pentru un internship in inginerie software este de aproximativ 7.080 de dolari pe luna la Facebook, in timp ce la Google este de 6.634 de dolari pe luna.

Si sunt covinsi ca munca lor este importanta

La intrebarea „Crezi ca munca ta face lumea un loc mai bun?”, adresata de site-ul PayScale anul trecut angajatilor celor doua companii, 81% dintre angajatii Facebook au raspuns afirmativ, fata de 67% in cazul Google.

Explicatia, oferita de un fost angajat Google, ar putea fi faptul ca exista la aceasta companie prea multi oameni calificati.

„Poate fi dificil sa obtii un sentiment de implinire in legatura cu ceea ce faci si acest sentiment este destul de important pentru oamenii care sunt suficient de ambitiosi sa treaca de procesul de angajare la Google”, explica fostul angajat.

Procesul de angajare este ceva mai simplu la Facebook

Conform evaluarilor facute de candidati pe Glassdoor, este mai greu sa treci de interviul de angajare la Google decat la Facebook. Compania infiintata de Larry Page si de Sergey Brin angajeaza cei mai buni candidati, insa acest lucru ajunge sa fie in dezavantajul sau, potrivit unui alt fost angajat, deoarece acesti candidati ajung in pozitii low level. De exemplu, studenti de la universitati de top asigura suport tehnic sau sterg manual continut raportat de pe YouTube.

Exista mai mult spatiu de dezvoltare la Facebook

Google este prea mare pentru ca cei mai multi dintre cei peste 60.000 de angajati ai sai sa aiba un impact real. Pe de alta parte, echipa Facebook este formata din mai putin de 24.000 de oameni, ceea ce inseamna ca angajatilor le este mai usor sa se faca remarcati.

De asemenea, evaluarile de pe Glassdoor arata ca angajatii Facebook considera ca au mai multe oportunitati de crestere.

Facebook ofera beneficii mai atractive, in special pentru parinti

Ambele companii le ofera angajatilor o multime de beneficii: mancare gratuita, birouri moderne, facilitarea transportului.

Insa, in general, angajatii Facebook sunt mai multumiti de beneficiile lor decat cei de la Google, potrivit informatiilor Glassdoor.

Facebook depaseste Google in special la capitolul viata familiala, oferindu-le angajatilor indemnizatii speciale pentru a-si ingheta ovulele si 17 saptamani de concediu de crestere a copilului atat pentru femei, cat si pentru barbati. De partea cealalta, Google ofera 18 saptamani pentru concediul de maternitate, dar intre 7 si 12 saptamani pentru concediul de paternitate.

Ambele politici sunt destul de generoase in SUA, tara in care concediul de maternitate sau de paternitate platit nu este garantat.

Sursa Ziare.com

