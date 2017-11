Cea de-a doua editie a Business Diplomacy Conference a avut loc in data de 9 Noiembrie 2017 la Sheraton Bucharest Hotel

Bursa Română de Afaceri a organizat în parteneriat cu Centrul de Strategii Aplicate, in data de 9 Noiembrie 2017 la Hotelul Sheraton din Bucureşti, cea de-a douaediţie a « Business Diplomacy Conference ».

Panelul compus din cei 19 speakeri din tara si strainatate (diplomaţi, oameni de afaceri şi experţi în relaţii internaţionale), a supus dezbaterii publice intr-o Conferinta de tip maraton desfasurata pe durata a sapte orein prezenta a peste 160 de participanti, modalitatile prin care diplomatia ii poate ajuta pe oamenii de afaceri sa anticipeze riscurile, sa identifice sisa exploateze noi oportunitati de business intr-un mediu de afaceri global, complex si volatil.

Conferinta s-a desfasurat in contextul in care paradigmele de business se schimba rapid, fiind sensibil influentate de factori geo-politici, tehnologici si economici care nu mai tin doar de elementul national.

In cadrul conferintei a fost evidentiat faptul ca pentru a opera sustenabil si a-si proteja interesele pe piete, companiile trebuie sa-si dezvolte competente interne care sa le permita crearea, cultivarea si managementul relatiilor de nivel inalt, cu grupuri de interese internationale, factori guvernamentali, neguvernamentali si privati influenti si relevanti pentru activitatea companiei. Acest fapt necesita un mod anume de a vedea, analiza, planifica si actiona – uneori in conditii ostile. Respectivul mod de a fi, este specific unui bun diplomat.

Domnul Harry Ilan LAUFER – Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat a vorbit in deschiderea oficiala a Conferintei de Business Diplomacy despre rolul consilierilor economici din reteaua de reprezentare externa a Romaniei in internationalizarea companiilor romanesti si in atragerea de investitii straine. Participarea oficiala romaneasca a fost deasemenea vizibila siprin speech-ul Secretarului de Stat pentru Afaceri Europene in Ministerul Afacerilor Externe doamna Melania – Gabriela CIOT precum si cel al domnului Dorel CAPRAR – Președintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională din Camera Deputaților.

Panelul s-a bucurat si de prezenta speakerilor externi: domnul Shaun RIORDAN – diplomat britanic de cariera, referindu-se la oportunitatile si provocarile BREXIT-ului pentru companiile romanesti, domnul Sjaak PAPPE si domnul George Lupascu-Pruna reprezentanti ai birourilor Hofstede Insights din Olanda si respectiv Ucraina, care au scos in evidenta importanta intelegerii aspectelor cheie si a diferentelor culturale in derularea business-ului international.

Urmatoarele luari de cuvant au apartinut domnilor: Milan PEPRNIK – Ministru-Consilier, Seful Sectiei Economice al Ambasadei Cehiei in Romania(tema : Tehnici si metode din diplomatie, recomandate oamenilor de afaceri) ; Ayman Aly Osman Hassan – Ministrul Plenipotentiar al Afacerilor al Ambasadei Egiptului in Romania (tema : Elemente din diplomatie care pot fi asimilate de oamenii de afaceri) ; Ionut RITES – Seful Biroului pentru protectia informatiilor clasificate, Camera Deputatilor (tema : Pregatirea diplomatilor si a oamenilor de afaceri impotriva agresiunilor informationale); Liviu DANILA – Gl.bg.(r.), Expert TAIEX al COM UE, Șef al Centrului Operativ pentru Situații Speciale de Urgență – Ministerul Afacerilor Externe (tema : Negocieri in situatii de criza) ; Colin LOVERING – Chairman British Romanian Chamber of Commerce (BRCC) & Senior Vice President – Avison Young: Business, Cultural and Political Diplomacy in Real Estate ; Bogdan BRANDIBURG – Satul Scandinav ; Dante STEIN – Fondator AUTO-ITALIA si RE-START ROMANIA (tema : Situatii de Business, solutionate prin metode Diplomatice) ; Mihai MARCOCI – Presedinte al Asociatiei pentru Management Strategic si Lobby (tema : Tehnici si strategii de negociere din zona diplomatica care pot fi transferate catre mediul de afaceri) ; Gheorghe DINICA – Ambasador de cariera (tema : Protocol si eticheta diplomatica).

ES doamna Nineta BARBULESCU – Ambasadorul ROMANIEI in Australia si Noua Zealandas-a referit in cuvantul sau, la rolul Ambasadei Romaniei in Australia si Noua Zeelanda in promovarea companiilor romanesti si a consolidarii diasporei romanesti din regiunea Asia-Pacific, iar Sarmiza ANDRONIC – specialist în comunicare şi branding corporatist a vorbit despre importanta comunicarii verbale, non-verbale si profiling in diplomatie si afaceri.

Diversitatea mare a temelor abordate de cei 19 speakeri – leaderi in diverse institutii si organizatii nationale si internationale, avand profesii si specializari in domenii cu legaturi comune cu diplomatia si afacerile, au oferit perspective multiple si complexe asupra conceptului de Business Diplomacy, evenimentul confirmand ca diplomatia ofera oamenilor de afaceri cu viziune multe din resursele, uneltele si metodele necesare pentru a reusi.

Business Diplomacy Conference 2017, s-a adresat reprezentantilor mediului de afaceri (manageri de companii multinationale, antreprenori, consultanti si oameni de afaceri, decidenti din companii), interesati sa-si imbunatateasca capacitatea de a anticipa noile provocari si de a exploata oportunitatile de afaceri, diplomatilor si altor experti in relatii internationale, precum si categoriilor profesionale interesate de sinergiile dintre diplomatie si business. Nu in ultimul rand, evenimentul a fost apreciat de profesionistii interesati de explorarea unor noi orizonturi profesionale.

Reprezentanti ai urmatoarelor Ambasade acreditate la Bucuresti au onorat cu prezenta Excelentelor lor Conferinta Internationala de Business Diplomacy 2017: Belgia, Bulgaria, Cehia, Danemarca, Egipt, Grecia, Italia, Marea Britanie si Irlanda de Nord, Mexic, Norvegia, Olanda, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Spania si Ungaria.

Presedintele Bursei Romane de Afaceri – domnul Valentin PREDA, a vorbit in deschiderea lucrarilor Conferintei, despre importanta dobandirii – de catre oamenii de afaceri, de competente diplomatice pentru castigarea de parteneri internationali si deschiderea de piete externe in secolul XXI, si a anuntat faptul ca in sprijinul acestei nevoi, va fi dezvoltat in prima jumatate a anului 2018 un centrul de training in Business Diplomacy. Centru isi propune sa creeze cadrul organizat prin care cei interesati sa devina mai performanti in business sa poata dobandi din modul de a fi al unui diplomat pentru a reusi in business si cariera.

« Ne propunem ca acest Centru de Training sa fie dezvoltat inca de la inceput in colaborare internationala cu organizatii din tari cu experienta in internationalizare, cu partenerii nostri strategici precum si cu ceidin tarile din regiune care impartasesc aceleasi valori de dezvoltare sustenabila a afacerilor prin cooperare. Credem intr-un sistem colaborativ oferta-oferta si nu neaparat in cel caracterizat deo lupta salbaticapentru piete si resurse, care duce de cele mai multe ori la deformari ale sistemelor de valori,aparitia de inechitati sociale sideteriorari ale relatiilor internationale cu consecinte nu doar la nivelul companiilor dar chiar si al pietelor si relatiilor economice intre state.

Trainingul oferit in cadrul Centruluiregional va fi orientattotodata si pe identificarea si valorificarea– in cadrul grupului celor care urmeaza modulele de training, a sinergiilor de business neexploatate in acest mediu de afaceri global si complex.

Valorile, reperele si competentele specifice diplomatiei, ii vor ajuta pe oamenii de afaceri sa isi dezvolte companiile in noile paradigme de business international » – Valentin PREDA – presedinte Bursa Romana de Afaceri.

Detalii despre aceasta editie a Conferintei pot fi gasite si on-line pe site-ul dedicat evenimentului https://2017.business-diplomacy.ro

BURSA ROMANĂ DE AFACERI este prima si cea mai complexa platforma de intermediere si consultanta in afaceri din Romania cu acces la piata internationala, parteneri de afaceri, investitori straini, oportunitati de afaceri, care faciliteaza internationalizarea companiilor romanesti, investitiile private de capital, realizarea de parteneriate de afaceri, joint-ventures in tara si in strainatate, dezvoltarea si/sau restructurarea afacerilor, vanzarea si cumpararea de afaceri la cheie. Noi conectam oamenii de afaceri si companiile la noi piete de desfacere, parteneri si oportunitati de afaceri.

