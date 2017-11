Guvernul PSD – ALDE poartă toată vina pentru că România a ratat găzduirea Agenției Europene pentru Medicamente

Deputatul european Siegfried Mureșan:

„România a ratat astăzi, oficial, oportunitatea de a găzdui o agenție importantă europeană, Agenția Europeană pentru Medicamente (European Medicines Agency – EMA). Vina pentru acest eșec este în totalitate a Guvernului PSD – ALDE, care, din dezinteres și incompetență, a pregătit o candidatură slabă și nu a reușit să obțină sprijinul statelor din regiune pentru a găzdui EMA, ce va fi relocată din Londra după decizia Marii Britanii de a părăsi Uniunea Europeană (UE).România a avut toate atuurile politice de partea sa pentru a obține această candidatură. În primul rând, țara noastră era una dintre cele 5 state, alături de Bulgaria, Croația, Cipru și Slovacia, care nu găzduiau nicio agenție europeană, iar, dintre acestea, România are cea mai mare întindere geografică și cea mai mare populație, deci un alt atu care decurge de aici în fața celorlalte 4 state candidate.

Dar, dincolo de atuurile politice cu care am plecat la drum, România trebuia să prezinte și o candidatură serioasă pentru EMA. Or, așa cum am atras atenția încă din luna august, după ce s-au depus dosarele de candidatură, Guvernul PSD – ALDE a propus pentru găzduirea agenției un loc de construcție a noului sediu care pare că a fost ales de la început să garanteze eșecul țării noastre în această competiție.

Guvernul, așa cum ne anunța victorios într-un comunicat de presă, propunea construirea noului sediu în spatele stației de metrou Pipera. Este chiar stația de metrou unde, la orele de vârf, se stă la coadă și câte 10 – 15 minute numai ca să ajungi la peron. În plus, mai este legat de restul orașului doar printr-o linie de tramvai pe care circulă tramvaiul numărul 16, care merge spre Piața Sfântul Gheorghe, traseu care durează cam o oră, și tramvaiul 36, care merge spre o zonă de periferie a orașului, Republica.

Tramvaiele sunt sub orice critică, amintesc de cele mai crunte vremuri din perioada comunistă, vechi, murdare, depășite tehnic acum 10 ani, nici vorbă de aer condiționat, cum sunt mai toate mijloacele de transport din întreaga Europă. Un alt dezavantaj al candidaturii României, nicio linie de transport public nu leagă zona de Aeroportul din Otopeni, în condițiile în care buna conectare la aeroport era unul dintre principalele criterii de evaluare a candidaturilor.

Transportul până și de la aeroport este o aventură chiar și pentru bucureștenii care cunosc bine orașul și sunt familiarizați cu sistemul său de transport public învechit și depășit moral. Mai trebuie spus că zona, deja sufocată de multinaționalele care au sedii aici, este legată de oraș printr-o stradă cu o singură bandă de circulație pe sens și că orice șofer care a trecut pe acolo în orele de vârf știe că se formează cozi de zeci de minute la multele treceri de pietoni nesemaforizate, traversate zilnic de zecile de mii de angajați de pe platforma industrială. Să mai vorbesc despre lipsa trotuarelor pe ambele sensuri de mers dintr-un capăt într-altul al Bulevardului Dimitrie Pompeiu sau despre starea în care se află trotuarele existente? Sau despre cât de mult ar fi valorat în ochii evaluatorilor candidaturii noastre dacă ar fi existat o pistă de biciclete sau dacă primarul Capitalei, Gabriela Firea, și-ar fi asumat construirea uneia ca dovadă de susținere a unei acțiuni a Guvernului condus de partidul din care face parte?

Spre comparație, uitați-vă doar pe site-ul actual al Agenției Europene pentru Medicamente, ceea ce ar fi trebuit să facă și Guvernul când a realizat dosarul de candidatură al României, și veți vedea că actualul sediu al Agenției se află aproape de centrul Londrei, la 11 minute de mers cu mașina de Turnul Londrei, ca să iau la întâmplare un punct de reper, că este legat de oraș printr-o linie de metrou, o linie de tren regional, 5 linii de autobuz și prin rețeaua de feriboturi a orașului. În plus, cea mai apropiată autostradă interioară de sediul Agenției se află la doar 2 minute de mers cu mașina.

De aceea, eșecul României în cursa pentru Agenția Europeană a Medicamentului este cauzat exclusiv de PSD și ALDE, de Guvernul și primarii săi din București, primarul general, Gabriela Firea, și primarul Sectorul 2, Mugur Toader. Este, de asemenea, eșecul primarilor PSD care au condus Bucureștiul în ultimii 10 ani și din cauza cărora Capitala României este departe de standardele europene. Ește și un eșec al Guvernului de a obține sprijinul statelor din regiune pentru această candidatură. Miniștrii PSD – ALDE spun mereu despre România că este lider regional, dar vedem că nu au obținut susținerea statelor din regiune, ceea înseamnă că suntem singurii care ne vedem drept lider regional.

În concluzie, România a pierdut o mare oportunitate din cauza Guvernului PSD – ALDE, care și-a dovedit, încă o dată, la nivel european măsura incompetenței. Bineînțeles, îi veți auzi în zilele următoare aruncând vina într-o parte sau alta, dar evaluarea a fost făcută pe baza oportunităților pe care statele candidate le-au oferit agenției, or, cu o candidatură care arată așa cum am prezentat-o mai sus, România nu putea decât să piardă. Vor urma și alte astfel de oportunități pierdute la fel dacă le mai permitem celor din PSD și ALDE să mai stea mult la conducerea țării.”.

