Invisible Influence e evenimentul de comunicare nonverbala si limbajul corpului, pe care nu vrei sa-l pierzi in 2018!

Kevin Hogan prezinta secrete si tactici de perfectionare in domeniul comunicarii nonverbale, persuasiunii si a limbajului nonverbal si va fi in Bucuresti, pe 15 martie 2018! Biletele au fost puse in vanzare si pana pe 30 noiembrie, sunt disponibile la pret early birds!

Invisible Influence: secretele de a primi un raspuns pozitiv prin intermediul limbajului corpului, comunicarii nonverbale sau ultimelor strategii si tactici de persuasiune.

Daca vrei sa devii mai persuasiv cu fiecare zi care trece, trebuie sa vii sa-l vezi pe Kevin Hogan pentru a afla ultimele noutati in ceea ce priveste comunicarea nonverbala, persuasiunea si limbajul corpului.

Eveniment recomandat oameniilor de vanzari, antreprenoriilor, manageriilor, online marketers sau oricarei persoane care isi doreste o relatie sau o relatie mai buna.

Atat in viata, cat si in afaceri, chiar si cei mai buni au nevoie de instrumente eficiente pentru a fi intr-adevar convingatori.

Limbajul nonverbal poate transmite informatii in proportie de aproximativ 55%, in timp ce prin comunicare verbala se transmit doar 7%.

Invata sa-ti transmiti mesajul intr-un mod cat mai eficient, la Masterclass-ul sustinut de dr. Kevin Hogan pe 15 martie 2018.

In martie 2018, dr. Kevin Hogan, Expertul in Limbajul Corpului si Influentarea inconstienta, fiind astfel numit de catre The New York Times,, vine in Romania pentru a sustine Masterclass-ul Invisible Influence, dedicat tuturor celor care isi dorescsa-si transmita mesajul intr-un mod mult mai eficient, atat in mediul de afaceri, cat si in cel personal.

Kevin Hogan este autorul cartiilor “Psihologia Persuasiunii”, “Stiinta influentei” si a altor 22 de carti, cae au fost traduse in 43 de limbi.

In ultimul deceniu, el a devenit Expertul in Limbajul Corpului si Influentarea inconstienta, fiind astfel numit de catre ABC, Fox, BBC, The New York Times, The New York Post si alte reviste populare precum Forbes, Investors Business Daily, InTouch, First for Women, Succes! si Cosmopolitan.

Scopul acestui program este de a dezvalui participantilor un set valoros de secrete si cum le poti pune in practica zi de zi.

Dr. Hogan a adus influențe de vârf și strategii de persuasiune etică către numeroase companii Fortune 500. A lucrat cu echipe de vânzări, lideri în conducere și chiar a sustinut speech-uri cu note de bază pentru întâlniri majore de corporații speciale.

Dr. Kevin Hogan va ajunge in Bucuresti in martie. Misiunea lui e de a va arata cum sa incheiati mai multe vanzari, sa faceti negocieri mai bune si sa comunicati cu alte persoane intr-un mod in care sa se simta respectate, apreciate si cum sa te faci placut intr-un mod natural.

