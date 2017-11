România riscă ancheta UE cu privire la exportul cu animale vii

*În ultimii ani, scandalurile Panama Papers și Volkswagen au fost singurele subiecte care au devenit obiectul unei anchete a Parlamentului European

Animals International cere Guvernului României să oprească exportul cu animale vii

Astăzi, într-o conferință de presă, Animals International a publicat investigația asupra animalelor vii din România exportate în țări terțe din Africa și Asia, care dovedește încălcarea sistematică a legislației Uniunii Europene, a deciziei Curții Europene de Justiție și a standardelor Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE) .

“Această investigație scoate la lumină un eșec cras din partea oficialilor de a monitoriza exportul de animale vii. Animalele crescute în România sunt transportate în maniere care încalcă reglementările UE și hotărârile Curții Europenede Justiție, în timp ce animalele sunt sacrificate în mod barbar cu încălcarea standardelor internaționale”, a declarat Gabriel Păun, director UE al organizației Animals International.

Cu peste 1,5 milioane de viței și oi exportate în fiecare an (în principal în Libia, Iordania și Israel), România este cel mai mare exportator de animale vii către țări terțe din Uniunea Europeană. Imagini înregistrate în Egipt, Turcia, Liban, Palestina, Israel și Iordania arată animale românești înspăimântate, pe deplin conștiente, manipulate și legate brutal cu frânghii și lanțuri sau chiar ridicate spre tavan de unul sau două picioare, înainte de a fi sacrificate prin tăieturi multiple în condiții neigienice, într-un mediu care prezintă riscuri pentru sănătatea umană. Atunci când sunt utilizate, cuștile rotative de sacrificare devin instrumente suplimentare pentru tortură. În Egipt și în Liban, lucrătorii sunt adesea neinstruiți și neechipați, temându-se de animale. În aceste țări, manipularea animalului prin tăierea tendoanelor și a ochilor sunt o rutină înainte de tăierea gâtului.

“Am prezentat deja o parte din această investigație Comisiei Europene și Parlamentului European. Am înmânat alături de Eurogroup for Animals 1 milion de semnături Comisiei Europene acum 2 luni

Domnul Vytenis Andriukaitis, Comisarul European pentru Sănătate și Siguranță Alimentară a instituit imediat un grup de lucru pentru definirea unei strategii pe termen lung, care să înlocuiască exportul de animale vii cu carcase”, a adăugat Păun. ”În același timp, Parlamentul UE a inițiat procedurile de înființare a unui comitet de anchetă al Parlamentului European [5], pentru a investiga alegațiile legate de aplicarea defectuoasă a Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului. În ultimii ani, scandalurile Panama Papers și cel cu falsificarea noxelor al Volkswagen au fost singurele subiecte care au devenit obiectul unor ample anchete ale Parlamentului European. Este nevoie de susținerea a cel puțin 188 de europarlamentari pentru a începe procedura de anchetă. 207 au semnat deja inițiativa, dar din păcate doar 2 din România, desi le-am scris personal, la fiecare dintre cei 32 de europarlamentari din România”.

Exportul cu animale vii continuă pentru simplul motiv că suferința este ținută departe de ochii oamenilor, pe nave aflate în mijlocul oceanului sau în țări din afara UE, la mii de kilometri distanță. Majoritatea navelor utilizate pentru exportul viu sunt mai vechi de 40 de ani și au condiții precare de transport. Astfel, într-un incident tragic cel puțin 13.800 de oi românești au murit acum 2 ani în drum spre Iordania, dar guvernul acestei țări a refuzat să ofere orice răspuns despre această tragedie. Cu toate acestea, Iordania rămâne în continuare cea mai mare piață de export a animalelor vii din România [6]. În schimb, Israelul a interzis în mod repetat anul acesta importul de tauri din România pe motiv de probleme de bunăstare animală, animalele care au supraviețuit croazierei pe mare ajungând epuizate, bolnave și murdare la destinație.

În cazul exporturilor cu camioane, niciunul dintre loturile observate la frontiera turcească nu ar fi trebuit să fie aprobat în România. Toate animalele observate în vara anului 2017 de către organizațiile partenere (Animal Welfare Foundation și Eyes on Animals) au fost înghesuite în camioane supraaglomerate, la temperaturi maxime cuprinse între 35°C și 44°C. Medicii veterinari oficiali nu ar fi trebuit să aprobe jurnale de călătorie pe această rută pe durata verii. Anexa I, capitolul VI, punctul 3.1 din Regulamentul CE 1/2005 prevede că temperatura din interiorul vehiculelor de transport pentru animale nu trebuie să depășească 30°C. Mai mult, timpul mediu de așteptare în interiorul frontierei pentru loturile românești a fost mai mare de 16 ore. Timpii lungi de staționare, în combinație cu această caniculă insuportabilă au consecințe tragice pentru animale. Toate animalele observate au fost stresate din cauza căldurii, multe dintre ele aflându-se în imposibilitatea de a face față condițiilor de transport, iar o parte din taurii transportati au decedat, în cele din urmă, din cauza stresului termic.

În ciuda acestor condiții extreme, cele mai multe oi observate aveau un strat gros de lână și nu erau deloc tunse. 80% din totalul camioanelor inspectate ce conțineau animale din România au avut probleme cu sistemul de hidratare, în timp ce 75% dintre camioanele inspectate aveau și probleme suplimentare cu ventilația.

“La bordul camioanelor sau al navelor de transport lipsește cu desăvârșire un medic veterinar oficial care ar trebui să asigure conformitatea cu regulamentul UE privind transporturile și Hotărârea Curții Europene de Justiție. În prezent companiile de transport nu sunt trase la răspundere cu privire la abuzul asupra animalelor pe durata transportului dincolo de granițele UE deși Curtea Europeană de Justiție obligă Statele Membere să asigure bunăstarea animală până la destinație. Animalele din România sunt adesea transportate și îngrășate în alte țări intermediare, înainte de sacrificarea lor barbară în Africa sau Asia. Adevărul despre exportul de animale vii nu a fost prezentat până în prezent pe larg publicului român și agricultorilor. Deși am trimis informări și am solicitat audiență la ministerul agriculturii și la premier, Guvernul român rămâne nepăsător cu privire la condițiile în care se desfășoară exportul cu animale vii și planifică chiar deschiderea de noi piețe de export precum Yemen, Tunisia, Quatar sau Arabia Saudită. Situația a scăpat complet de sub control!”, a concluzionat Păun.

Animals International face apel către Guvernul României pentru a lua, imediat, următoarele măsuri:

Elaborarea unei strategii cu subvenții eficiente pentru înlocuirea etapizată a exportului cu animale vii cu produse congelate sau refrigerate. Până la schimbarea reglementărilor să fie luate toate măsurile necesare pentru a reduce timpul de transport al animalelor vii ce sunt destinate exportului în țări din afara UE, în conformitate cu hotărârea obligatorie a Curții Europene de Justiție și cu standardele stabilite de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) privind condițiile de sacrificare a animalelor. Să se asigure punerea în aplicare și verificarea îndeplinirii Regulamentului (CE) nr. 1/2005 al UE cu privire la transporturile rutiere și maritime. Să se asigure prezența unui veterinar numit oficial care să însoțească toate transporturile de animale pe mare. Introducerea unui sistem de reglementare care să transfere responsabilitatea, din punct de vedere juridic, către firmele exportatoare, pentru a se asigura că bunăstarea animalelor se respectă pe întreg lanțul de custodie până la destinații din afara UE. Acest sistem de trasabilitate ar trebui să permită monitorizarea transportului animalelor pentru a se asigura că animalele pot fi urmărite de la punctul lor de plecare până la sacrificare. Să solicite raportarea obligatorie a bolilor/ vătămărilor și a deceselor survenite pe nave și publicarea acestor informații.

