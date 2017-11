Sodexo lansează Better Tomorrow 2025 și se angajează să aibă un impact pozitiv asupra persoanelor, mediului și comunităților pe care le deservește

Trei programe cheie în România: Servathon, Să creștem sănătoși și STEPS by Sodexo

000 de beneficiari ai acțiunilor CSR derulate în România, în ultimul an

100 de angajați Sodexo România implicați ca voluntari

Sodexo lansează programul de responsabilitate corporativă Better Tomorrow 2025, urmărindu-și misiunea de a asigura o calitate mai bună a vieții pentru oamenii și comunitățile în care grupul activează. Acțiunile cuprinse în Better Tomorrow 2025 sunt aliniate obiectivelor ONU de dezvoltare durabilă și sunt clasificate sub trei aspecte: foamete, diversitate de gen și reducerea deșeurilor. În România, Sodexo deruleazăprograme de responsabilitate corporativă și acțiuni individuale care au sprijinit îmbunătățirea calității vieții a aproximativ 8.000 de beneficiari direcți și indirecți, doar de la începutul anului.

La nivel mondial, datorită naturii activităților Sodexo, Better Tomorrow 2025 abordează în special rolul important al grupului în probleme precum:

FOAMETE

Sodexo își propune să contribuie cu expertiza sa la eradicarea foametei în lume, atât prin intermediul acțiunilor proprii, cât și cu ajutorul angajaților, pe care îi încurajează să se implice în programe de CSR.

Grupul oferă consiliere și sprijin pentru persoanele expuse riscului de malnutriție, redistribuie alimente excedentare și încurajează autonomia alimentară. Sodexo sprijină și organizația non-profit Stop Hunger Worldwide, fondată de angajații grupului, cu peste 20 de ani în urmă, a cărei misiune este lupta împotriva foametei și malnutriției.

DIVERSITATE DE GEN

Fiind al 19-lea cel mai mare angajator din lume, Sodexo are un impact pe scară largă asupra egalității de gen. La nivelul companiei, Sodexo își respectă acest demers și 50% din consiliul Sodexo și peste 30% din directorii executivi ai grupului sunt femei. Sodexo a creat, de asemenea, Women’s International Forum for Talent, consiliu consultativ dedicat realizării egalității la toate nivelurile companiei.

DEŞEURI

Sodexo se angajează să continue reducerea deșeurilor în operațiunile sale și prin serviciile pe care le furnizează. În 2011, Grupul a creat WasteWatch powered by LeanPath, un program global de prevenire a deșeurilor alimentare, care ajută la identificarea cauzelor deșeurilor și definește planurile de reducere a acestora. Sodexo își împărtășește, de asemenea, expertiza și colaborează cu alte companii și ONG-uri pentru reducerea risipei alimentare, de aceea, în 2015, a participat ca membru cofondator al Coaliției Internaționale pentru Deșeuri Alimentare.

Better Tomorrow 2025 în România

„Sodexo este un grup care poate oferi servicii pentru îmbunătățirea calității vieții din momentul în care o persoană se naște și după retragerea acesteia din activitatea profesională, de aceea impactul nostru în societate este atât de mare. Dar chiar și așa, promovând cele mai bune practici, atât în interiorul companiei, cât și în comunități, doar atunci când angajații Sodexo își asumă că activitatea lor de zi cu zi poate îmbunătăți cu adevărat calitatea vieții oamenilor pe care îi deservim ne putem atinge obiective precum cele asumate în planul global Better Tomorrow 2025.

În România, de exemplu, în ultimul an, 100 de voluntari angajați ai grupului s-au implicat în acțiunile de responsabilitate socială derulate pe plan local și au alocat aproximativ1.200de ore de voluntariat pentru a contribui la îmbunătățirea vieții a mii de oameni aflați în dificultate”, declară Sven Marinus CEO al Sodexo Benefits & Rewards România.

În România, obiectivele de responsabilitate corporativă ale grupului și ale angajaților sunt realizate prin programele Servathon, Să creștem sănătoși și STEPS by Sodexo.

Servathon

În cadrul programului Servathon, acțiunile desfășurate în ultimul an au adus împreună 40 de voluntari, care au contribuit la desfășurarea acțiunilor de donare de alimente persoanelor care trăiesc în condiții de sărăcie.

Din 2008 și până în prezent, peste 2.000 de voluntari s-au implicat în acțiunile Servathon România pentru strângeri de fonduri și de produse alimentare de strictă necesitate, iar peste 1.500 de persoane au fost beneficiarii acțiunilor.

Următoarele acțiuni Servathon de donare de alimente de strictă necesitate vor avea loc în decembrie 2017 și aprilie 2018.

Să creștem sănătoși!

Prin programul Să creștem sănătoși, Sodexo își propune să îi familiarizeze pe elevii din clasele primare cu principiile unui stil de viață echilibrat, ținând cont de importanța nutriției, a igienei și a mișcării.

Să creștem sănătoși a debutat în 2015, cu ocazia Zilei Mondiale a Alimentației, sărbatorită anual în data de 16 octombrie, se desfășoară în cadrul școlilor și este dedicat elevilor din clasele primare (clasele 0-IV). Alături de voluntarii Sodexo, în proiect se implică și studenți de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București .

De la începutul acestui an, aproximativ 2.000 de elevi au avut șansa să învețe cum să crească sănătos în cadrul acestui program.

STEPS by Sodexo

STEPS by Sodexoînglobează proiectele de educaţie pentru creşterea calităţii vieţii şi pentru dezvoltare sustenabilă, fie că vorbim de nutriţie, educaţie, ecologie, civism, destinate copiilor și adolescenţilor.

„Prin acțiunile noastre contribuim la creșterea gradului de conștientizare în toate aceste domenii, atât în rândul copiilor, cât și în familiile în care copiii vor împărtăși informațiile obținute. Prin activitățile noastre educative în rândul copiilor și adolescenților, încercăm să îi facem conștienți de ceea ce se întâmplă în lumea în care trăiesc, de nevoile lor, dar și de ale celorlalți, de efectele acțiunilor lor, atât asupra mediului în care trăiesc, cât și asupra celor cu care împart acest mediu”, a declarat Emanuel Viorel Stefani, CEO Sodexo On-Site Services.

Anul acesta, Sodexo a implementat mai multe acțiuni din cadrul programului ca parte a activității extracurriculare a elevilor în „Școala Altfel” 2016, unde elevii din ciclul primar au participat la un workshop interactiv, Despre nutriție în 7 pași, pentru a deprinde obiceiuri alimentare sănătoase prin asigurarea unei diversități alimentare și a unei proporționalități între diferitele grupe alimentare, precum și despre alte practici necesare pentru o sănătate optimă. Această acțiune este programată să se desfășoare din nou în aprilie-mai 2018.

Sodexo în România

Din 1998, Grupul Sodexo în România, care numără astăzi 1.470 de angajați, oferă Soluții cuprinzătoare pentru Calitatea Vieții:

Beneficii pentru Angajați

Programe de Incentivare

Beneficii Publice

Servicii de alimentație / catering

Servicii integrate de Facility Management

Sodexo, lider mondial în Servicii pentru Calitatea Vieții

Compania Sodexo, al 19-lea angajator mondial, a fost înființată de către Pierre Bellon în 1966 în Marsilia, Franța și este astăzi lider mondial în Soluții pentru Calitatea Vieții de Zi cu Zi.Grupul operează în 80 de țări cu peste 420.000 de angajați care împărtășesc aceeași pasiune de a oferi servicii.

Sodexo are încredere că o bună calitate a vieții sporește satisfacția și motivația indivizilor, jucând astfel un rol important în performanța organizațiilor care sunt partenerii noștri strategici.

Sodexo în lume – Cifre cheie

20,2 miliarde de euro cifră de afaceri

425.000 de angajați

80 de țări

32.700 puncte de lucru

75 de milioane de consumatori zilnic

82 Cititori