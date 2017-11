Prima conferinta din Romania despre industria luxului

Joi, 16 noiembrie, intr-un decor de poveste oferit de Galeriile Artmark, prima casa de licitatii din Romania care functioneaza la standarde internationale, a avut loc prima conferinta internationala dedicata pietei de lux din Europa de Est si anume Caesar Luxury Summit, organizat in parteneriat cu Luxury Adviser Group, al carei scop educational a vizat atat furnizorii, cat si consumatorii care alcatuiesc piata de lux.

Evenimentul a beneficiat de prezenta unor speakeri internationali si autohtoni, care activeaza in industria de lux, printre care Pascal Raffy, CEO al brandului producator de ceasuri de lux Bovet 1822, a carei energie extraordinara, combinata cu o strategie si o viziune pe termen lung i-au permis sa infiinteze si sa ridice casa Bovet pana la varfurile artei orologere, Hugues Fabre (Vice Presedinte al companiei DS Automobiles), Romanita Iovan (Designer si CEO Escada Romania), Alessandro Amato (specialist in domeniul bijuteriilor si ceasurilor de lux), Nadejda Gologanov (Beauty & Fashion Research Analyst la Euromonitor International), Virgil Manescu (Business Developer & Advisor la Aviance), Horia-Roman Patapievici (Presedinte al Galeriilor Artmark), Eduard Uzunov (General Manager al companiei Regatta), Tudor Furir (Director General la Pernod Ricard), Ines Chiriac (Brand Ambassador No.1 Rosemary Water), Mirela Bucovicean (fondatoarea companiei Molecule F) si Alexandra Fulga (Marketing & PR Manager la Brands International).

Acestora li s-au alatura reprezentati ai brandurilor care activeaza in industria de lux din domenii precum: Fashion, Retail, Bijuterii si Ceasuri de Lux, Auto, Real Estate, Arte, Advertising / Marketing, Private Banking, Investment / Asset Management si multi altii.

Conferinta a avut sapte teme principale care au fost dezbatute pe parcursul a doua paneluri, astfel: “Contextul Global vs. Contextul European”, “Cine este noul consummator de lux?”, “Sectoarele de lux din Romania”, “Formele de comunicare online vs. offline”, “Comertul online”, “Cum influenteaza tehnologia industria luxului?” si “Branding – arta storytelling-ului”.

Companiile partenere in cadrul acestui eveniment au fost DS Automobiles, El Unico, Grand Hotel Continental, No.1 Rosemary Water, Euromonitor International, Galeriile Artmark, Aviance, Chivas, Tort Design, PepsiCo, Illy, iar partenerii media: Temporis, Auto Pro, Business24, Revista 4×4, Financiarul.ro, News24, Legal Magazin si Business Days.

Despre Luxury Adviser Group

Luxury Adviser Group este primul model de afaceri din România care incurajează activ inovatia in industria de lux. Structura si principiile companiei asigura o abordare adecvata pentru motivarea si incurajarea unei piete emergente pentru a-si dezvolta adevaratul spirit antreprenorial in industria de lux.

Impartasirea cunostintelor si a resurselor prin ateliere, cursuri si conferinte, Luxury Adviser Group creeaza sinergii inteligente, respectand in acelasi timp sensul exact al “serviciilor de lux”.

Misiunea Luxury Adviser Group este de a promova adevarata dimensiune profesionala, perspective, excelenta in servicii, adevaratul savoire-faire prin ateliere creative, programe educationale, conferinte si recomandari in industria de lux.

Despre CAESAR

CAESAR este o editie limitata – fiecare exemplar este numerotat, ca o revista de colectie, disponibila numai pe baza de abonati

CAESAR Awards Gala – Primul eveniment Black Tie din Romania, anul acesta ajungand la editia a 12-a CAESAR Made in Italy – evenimentul lider al marcii italiene si de design

CAESAR Club S – un club privat cu aproximativ 800 de membri, selectati cu atentie in ultimii 12 ani, abonati ai revistei CAESAR.

Ceasuri in editie limitata inspirat de universul Caesar in cooperare cu producatorii de ceasuri elvetiene, Hublot- Big Bang Nastie Bang, Girard, Perregaux ww.tc Mondo Exploris pentru barbati and ww.tc Mondo Exploris Lady Shopping hours pentru dame, Romain Jerome – Moon Dust CAESAR DNA

Proiecte globale: ZENITH Range Rover, Alfa Romeo Chronoswiss

Primele editii limitate de masini in cooperare cu Range Rover

Experienta CAESAR – cea mai sofisticata experienta de travel de pana acum (Beretta Experience, Havana Experience, Safari Experience, Scottish Experience, Dassault Experience etc.)

