John Edwards Și Mark Sanders, Pentru Prima Dată Pe Scenă Alături De Jazzmanii Est-europeni Sian Brie Și Dawid Frydryk

Povești despre migrație spuse la chitară, trompetă, tobe și contrabas de patru artiști est-europeni și britanici în concertul Reimagining Migration de la ARCUB. John Edwards, Mark Sanders, Dawid Frydryk și Sian Brie cântă joi, 7 decembrie, de la ora 19:30, în cadrul seriei Jazz @ ARCUB – Artist in Residence, organizată de ARCUB cu sprijinul Primăriei Capitalei.

Al cincilea concert din sezonul Artist in Residence curatoriat de Mircea Tiberian, Reimagining Migration este prima ocazie în care doi artiști din elita muzicii creative britanice, John Edwards și Mark Sanders, cântă în această formulă, alături de jazzmanii est-europeni Sian Brie și Dawid Frydryk.

Proiectul Reimagining Migration este inspirat de experiența britanică a chitaristului român Sian Brie și a trompetistului polonez Dawid Frydryk.

„Adaptarea la noul mediu presupune modificări de mentalitate, eficientizare utilitară a timpului și nelipsitele zile pe șantierul de construcții și nopți de servit la mese. Ne-am confruntat atât cu discriminarea negativă, cât și cu cea pozitivă, pentru ca în final să conștientizăm că am ajuns să avem un comportament în perfectă conformitate cu eticheta ce ne-a fost pusă, de aici luând naștere atitudinea <<to live up to your discrimination standard>>,” declara Sian Brie.

Reimagining Migration, proiectul post-modernist conceput de chitaristul Sian Brie, are ca punct de plecare muzica improvizată, căreia i se inserează compoziții schematice în cadrul cărora artiștii își manifestă ideile spontate.

JOHN EDWARDS / MARK SANDERS / DAWID FRYDRYK / SIAN BRIE – Reimagining Migration

John Edwards (UK) – contrabas | Mark Sanders (UK) – tobe | Dawid Frydryk (PL) – trompetă | Sian Brie (RO) – chitară

Sian Brie. După ce studiază la Conservatorul din București unde este inițiat în jazz și free jazz de pianistul Mircea Tiberian, Sian Brie se mută la Berlin. Aici are ocazia să cunoască și să colaboreze cu importanți muzicieni de pe scena berlineză, cum ar fi Christian Lillinger, Horst Nonnenmacher sau Manuel Miethe. După un an la Berlin, Sian Brie pleacă la Londra, unde îl cunoaște pe trompetistul Dawid Frydryk.

John Edwars. Un adevărat virtuoz, al cărui amețitor arsenal tehnic şi imaginaţia fără limite au redefinit posibilităţile contrabasului şi au extins într-un mod dramatic rolul său în muzica, John Edwars este un „mainstay” pe scena londoneză, cântând alături de Evan Parker, Roscoe Mitchell, Sunny Murray, Derek Bailey, Joe McPhee, Lol Coxhill, Peter Brötzmann, Mulatu Astatke etc.

Mark Sanders a cântat alături de muzieni de renume precum Roscoe Mitchell, Wadada Leo Smith, Derek Bailey, Henry Grimes, Roswell Rudd, Peter Brotzmann, Barry Guy, Otomo Yoshihide, Jah Wobble, Sidsel Endresen , Charles Gayle, Peter Evans și William Parker. Cu John Edwards colaborează atât în duo, cât și în grupuri muzicale alături de Evan Parker, Frank Paul Schubert și Matthius Muller, Agusti Fernandez și Mathew Shipp.

Trompetistul polonez Dawid Frydryk a experimentat cu muzica reggae, ska, world music, funk, hip-hop și cu muzica electronica. Fondator și director artistic al proiectului „Arta improvizației”, contribuie la promovarea muzicii improvizate în Polonia. A cântat alături de Gabriel Ferrandini, John Edwards, Louis Moholo, Dave Fowler, The London Improvisers Orchestra etc.

Biletele pot fi achiziţionate online de pe http://arcub.ro/ și http://www.bilet.ro/ sau de la casa de bilete de la sediul ARCUB (Strada Lipscani, nr. 84-90).

Prețuri: 35 lei (Categoria I). Elevii, studenţii și pensionarii care se prezintă la Casa de Bilete ARCUB cu legitimaţiile pot achiziţiona bilete la preţul de 25 lei (Categoria II).

ARTIST IN RESIDENCE

Inaugurat în 2016, Jazz @ ARCUB – Artist in Residence invită muzicienii de jazz din România să curatorieze un sezon de concerte cu o temă propusă de ei înșiși. Modelat după programe similare din San Francisco, New York și Amsterdam, Artist in Residence prezintă în premieră publicului bucureștean proiecte originale ce ilustrează tema stagiunii. Programul se remarcă printr-o selecție spectaculoasă de muzicieni români și internaționali. Curatorul artist al celei de-a doua stagiuni Artist in Residence este pianistul și compozitorul Mircea Tiberian, iar tema propusă este „Jazz – un limbaj muzical al viitorului”.

“În zilele noastre lumea muzicii e din ce în ce mai distinct împărțită între larga majoritate, consumatoare a unor produse de serie simpliste, predictibile, lipsite de orice potențial creativ și o minoritate rezistentă, deschisă încă spre firesc, spre arta vie. În acest peisaj schizoid muzicianul de jazz, creatorul de muzică în timp real se pare că posedă încă mijloacele de supraviețuire.

O dovedește numărul din ce în ce mai mare de improvizatori într-un context instituțional destul de puțin ofertant. Ce-i determină pe muzicieni să aleaga această cale a expresiei artistice? Se pare că a face muzică improvizată, a o elabora în colectiv e, până la urmă, o îndeletnicire plăcută ce se și potrivește mai bine noilor comandamente moral-sociale sau estetice ale contemporaneității.

Așa se explică, pe lângă numărul crescând, și mobilitatea acestor creatori spontani, prezenți în mai toate sectoarele vieții muzicale. Bucuria de a cânta a muzicienilor de jazz, implicarea lor în actul artistic mă fac să mă gândesc la un viitor cînd, poate, nu vor mai exista ascultători ci numai creatori, desigur cu grade diferite de talent și inspirație. Din păcate, dacă lucrurile vor continua pe făgașul pe care au pornit, nu toată lumea va mai avea legături cu muzica. O mare parte dintre oameni o vor mai auzi doar, fără să o înțeleagă.

Întregul spațiu auditiv va fi parcelat probabil cu zgomote controlate ce vor ritmiza comportamentul multora dintre noi. Totuși, la fel ca în scenariile filmelor science-fiction, imaginez o comunitate mică ce va continua să celebreze prin sunet, expresie, dans și cuvânt creativitatea muzicală. Și vreau să cred că asta va conta pentru formația spirituală a omului.

De aceea, având onoarea să fiu ales noul curator al programului Artist in residence am decis să plasez seria concertelor din această stagiune sub deviza Jazz – un limbaj muzical al viitorului sau Jazz – a musical language of the future.” declară Mircea Tiberian, artist curator Artist in Residence.