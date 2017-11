Șapte modele noi pentru „Mașina Anului 2018 în România”

„Mașina Anului 2018 în România”, aflată la a 19-a ediție, este cea mai importantă competiție organizată de presa auto românească, sub egida APAR

APAR a devenit în 2017 cea mai longevivă asociație de breaslă din presa românească

După aniversarea anul acesta,a 20 de ani de existență, Asociația Presei Auto din România (APAR) organizează cea de-a XIX-a ediție a competiției naționale „Mașina Anului în România” (MAIR). Pentru 2018, juriul format din jurnaliști profesioniști de presă auto va avea de ales dintr-un număr de șapte finaliste – din aproape 40 de modele nou-lansate în vânzare pe piața românească în acest an (cel mai târziu, în ianuarie 2018):

ALFA ROMEO STELVIO

CITROËN C3 AIRCROSS

DACIA DUSTER

FORD FIESTA

HONDA CIVIC

KIA STONIC

OPEL CROSSLAND X

Testul final va avea loc în 12 decembrie 2017, pe autodromul Academiei „Titi Aur”. În urma votului exprimat de cei 14 membri ai juriului, în aceeași zi la ora 13:30, în cadrul unei conferințe de presă, organizată tot la Academia Titi Aur, va fi anunțată câștigătoarea acestei ediții.

Asociația Presei auto din România – APAR, înfințată în 1997, este una dintre cele mai longevive asociații de jurnaliști din România, cu o activitate neîntreruptă timp de două decenii. Personalități marcante ale presei auto internaționale, reprezentanți ai Guvernului României și ai industriei auto au apreciat în cadrul galei aniversare „20 de ani APAR”, organizată pe 10.10.2017, importanța presei auto și a specialiștilor din acest domeniu, subliniind că aceștia sunt singurii care înțeleg fenomenul auto în detaliu și au capacitatea să transmită publicului informația corectă.

În contextul larg al industriei auto, invitații prezenți au fost de acord cu faptul că trebuie făcută o distincție mai clară între „profesioniști”, cei care își dedică întreaga viață profesională acestui domeniu, și noul val de „influenceri” din mediul on-line.

Printre realizările APAR, se numără desemnarea în 1998 a „Zilei Naționale a Presei Auto” sau organizarea competiției „Mașina Anului în România”, ajunsă acum la cea de-a 19-a ediție. Acest premiu a fost acordat de APAR începând cu sfârșitul anului 1998, iar primul câștigător a fost Ford Focus, care a reprezentat o premieră pentru producătorul american. Ulterior premiului de la București, prima generație Focus a devenit „Car of the Year” în Europa și apoi a câștigat „North American Car of the Year”.

Ediția 2017 a adus victoria modelului Renault Mégane, după o luptă foarte strânsă cu Peugeot 3008. Dacă socotim și cele trei victorii ale Dacia, Grupul Renault a ajuns la cinci reușite și conduce detașat clasamentul general, urmat de Ford și de Opel, cu câte trei victorii. Opel Corsa este singurul model care a câștigat titlul de două ori, la distanță de şapte ani, cu două generații consecutive. Este de remarcat și că din cele 18 ediții, cinci au fost câștigate de producătorii asiatici. Recordul este deținut de KIA, care a triumfat, de două ori, cu C’eed și cu Rio. Faptul că la „Mașina Anului în România” au mai câștigat Honda, Mazda sau Mitsubishi demonstrează că juriul din România – indiferent de componență – a fost deschis către toată industria, fără niciun fel de părtinire. În cei 18 ani, nu mai puțin de nouă mărci de automobile și-au trecut în palmares cel mai important titlu din presa auto românească.

73 Cititori