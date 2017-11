3 schimbari benefice pe care trebuie sa le incerci cel putin o data in viata

Schimbarea face parte din viata fiecaruia dintre noi, ceea ce ne diferentiaza fiind gradul in care suntem capabili sa ne adaptam ei. In timp ce unii se tem de schimbari si sunt intr-o continua cautare de stabilitate, altii se hranesc cu dinamismul pe care il prespun lucrurile, oamenii si situatiile noi. Si unii, dar si ceilalti ar trebui sa stie ca exista cel putin 3 tipuri de schimbari pe care merita sa le incerce cel putin o data in viata: schimba-ti casa, mobila si look-ul!

Muta-te in casa noua

Niciun sentiment nu se compara cu cel pe care il traiesti atunci cand te muti “la casa ta”. Fie ca inainte ai locuit cu parintii, sau ca ai stat cu chirie impreuna cu un coleg de facultate, atunci cand vei reusi in sfarsit sa te muti singur, in casa despre care stii ca este a ta, bucuria va fi nemasurata. Acum ai locul tau, care iti apartine nu doar pentru ca ai platit pentru a-l cumpara, dar si pentru ca este un spatiu pe care il poti personaliza dupa preferintele si nevoile tale. Daca nu te-ai gandit inca sa iti iei propria locuinta, atunci ar fi timpul sa cauti printre ofertele de apartamente de vanzare!

Inlocuieste mobila

Daca ai deja casa ta, sau daca inca nu iti permiti sa iti achizitionezi o locuinta, atunci apeleaza la un mic truc: schimba mobilierul in casa in care locuiesti acum! Bineinteles, aceasta reprezinta o optiuni viabila daca nu cumva stai in chirie, caz in care o asemenea schimbare s-ar putea sa ti se pare dezavantajoasa. Si totusi, poti lua cu tine mobila in cazul in care vei parasi apartamentul. Schimbarea mobilei te va face sa te simti de parca te-ai afla intr-o casa noua, iar acest lucru se poate realiza cu bani putini. Nu trebuie sa investesti foarte mult; selecteaza unul dintre modelele de canapele care crezi ca ti-ar inveseli livingul si lasa schimbarea sa patrunda in viata ta!

Schimba-ti look-ul

In cazul in care niciuna dintre cele doua optiuni sugerate anterior nu iti surade, cu siguranta ca celei de-a treia nu ar trebui sa ii spui “Nu”. Vorbim despre schimbarea de look, pe care merita sa o faci cel putin o data in viata! Fie ca intelegi prin acest lucru sa iti tunzi parul, sa il vopsesti intr-o culoare in care nu ai indraznit pana acum, sa iti faci o interventie estetica sau pur si simplu sa iti schimbi culoarea ochilor folosind lentile de contact colorate, nu trebuie sa iti fie teama sa incerci sa te reinventezi. S-ar putea chiar sa te placi si mai mult dupa o astfel de schimbare!

