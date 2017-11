ALD Automotive intră în provincie cu trei reprezentanți regionali, în Iași, Cluj-Napoca și Timișoara

Reprezentanții regionali deservesc cliențidin 24 de județe

Peste 50% dintre mașinile livrate de ALD Automotive către companiile românești au mers în afara Bucureștiului

ALD Automotive, companie de top pe piața de leasing operațional, intră în provincie cu trei reprezentanți regionali în Iași, Cluj-Napoca și Timișoara, pentru a deservi clienții corporate și companiile mici și mijlocii, cu sedii în 24 de județe din țară.

„Anunțăm extinderea acoperirii regionale în 24 de județe noi cu soluții de mobilitate și leasing operațional.

Am început încă din iunie cu Moldova și am continuat cu Transilvania și Banat, datorită potențialului de dezvoltare al acestor zone – fiecare regiune fiind un pol important pentru industrii cheie în economie. În Timiș, de exemplu, industria de automotive este printre cele mai importante; în Iași se dezvoltă businessuriîn IT, alături de afacerile cu tradiție în textile, iar Cluj este cel mai mare hub tech din provincie.

Atât companiile mari, care reprezintă, în continuare, categoria majoritară a clienților noștri, cât și IMM-urile din aceste regiuni, care au început să înțeleagă beneficiile leasingului operațional, ne oferă oportunități de dezvoltare în perioada următoare”, a declarat Cătălin Olteanu, director comercial ALD Automotive.

Evoluția clienților locali (companii românești) în portofoliul ALD Automotive a intrat pe o pantă ascendentă în ultimii trei ani. Principalii vectori de creștere au fost dezvoltarea canalului de vânzări directe prin dealeri locali și lansarea produsului de tip White Label, dedicat IMM-urilor. În prezent, mai mult de 50% din flota ALD Automotive utilizată de companii românești a fost livrată către firme din provincie.

Cei trei reprezentanți regionali ALD Automotivevor fi responsabili cu dezvoltarea activităților de cross-selling și susținerea parteneriatelor White Label existente sau inițierea unor noi parteneriate cu dealerii auto locali.

Reprezentanții regionali vor oferi servicii personalizate de leasing operațional, consultanță adaptată și soluții de mobilitate companiilor care activează cu precădere în sectoare de producție și servicii din județele deservite: Iași, Suceava, Botoșani, Vaslui, Neamț, Bacău și Vrancea (reprezentant regional Moldova), Cluj, Sălaj, Satu Mare, Maramureș, Mureș, Bistrița Năsăud, Sibiu, Alba, Harghita și Covasna(reprezentant regional Transilvania) și Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Mehedinți, Hunedoara și Gorj (reprezentant regional Banat).

