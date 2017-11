Auchan Retail România va menține salariul net al celor aproximativ 10.000 de angajați, după intrarea în vigoare a Ordonanței de Urgență prin care este modificat Codul Fiscal

Modificările aduse Codului Fiscal nu vor influen ț a negativ câ ș tigurile salariale nete ale angaja ț ilor Auchan

Începând cu luna noiembrie, Auchan a lansat o nouă grilă salarială pentru funcția de operator vânzări polivalent ce asigură o creștere a salariului de 30%

Ca urmare a aprobării noilor prevederi de modificare a Codului Fiscal, ce vor intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2018, Auchan se angajează să păstreze intacte interesele salariale ale celor 10.000 de angajati ai săi.

Mai mult, începând cu data de 1 noiembrie 2017, anterior modificărilor legislative, Auchan Retail România a lansat o nouă grilă salarială pentru funcția de operator vânzări polivalent oferind, pentru angajații cu minim 1 an vechime în companie, un salariu brut de 2300 de lei ceea ce înseamnă un salariu net de 1634 de lei. La acest salariu se adaugă tichete de masă în valoare de 300 de lei pe lună, aducând venitul net la aproape 2000 de lei. Aceasta reprezintă o creștere de peste 30% comparativ cu salariul unui lucrător comercial al cărui salariu brut este de 1700 de lei, respectiv 1233 de lei net.

“Suntem convinși că succesul comercial al Auchan România se datorează celor 10.000 de angajați pe care-i avem în toată țara. Poziția noastră de actor economic important reprezintă doar o parte din rolul pe care ne dorim să-l avem pe piața din România. Responsabilitatea față de colegii noștri, alături de responsabilitatea față de societate sunt priorități asumate în strategia de dezvoltare pe termen lung. În acest context, bunăstarea angajaților este foarte importantă pentru noi și credem că salariul, alături de celelalte beneficii financiare, sunt punctul de plecare în acest demers.

Direcția Resurse Umane, Auchan Retail România ”

Modificările aduse de Auchan grilei de salarizare permit tuturor lucrătorilor comerciali și casierilor, care doresc să devină operatori vânzări polivalenți să beneficieze de o creștere salarială importantă. Programul de polivalență a fost lansat, pentru inceput, în orașele: București, Timișoara, Cluj, Sibiu, Galați și Ploiești, urmând ca în prima parte a anului viitor să fie implementat în toate magazinele Auchan.

De asemenea, pe lângă veniturile din salariu, angajații Auchan beneficiază de tichete de masă, asigurare de sănătate și de viață, prime, ajutoare pentru evenimente deosebite etc. Astfel, pentru toți angajații care au cel puțin 1 an vechime în companie, valoarea nominală a tichetului de masa este de 15 lei, suma maximă prevăzută de legislația în vigoare. În plus, în 2018 va fi adăugată în pachetul de beneficii și o asigurare stomatologică.

77 Cititori