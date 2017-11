Care sunt caracteristicile pe care le au noile modele de centralele termice din gama Ariston One

Ariston este una dintre marcile recunoscute pentru calitatea sistemelor termice pe care le comercializeaza. Producatorul de origine italiana a lansat de curand o noua gama de centrale termice pe gaz in condensatie, care incorporeaza tehnologii de ultima generatie, atat din punct de vedere al functionalitatii, cat si al optiunilor de conectivitate. Gama Ariston One cuprinde mai multe modele de centrale care, prin caracteristicile lor revolutioneaza piata centralelor termice in condensatie. Astfel, in functie de model, acestea prezinta urmatoarele facilitati:

Sistemul Ignition System

Noile centrale termice aduc un plus, in primul rand, din punct de vedere al eficientei. Astfel, sistemul Ignition System a fost gandit special pentru a oferi mai multa fiabilitate si siguranta. Acesta inseamna de fapt o ardere perfecta si sigura, care garanteaza eficienta prin faptul ca impiedica pierderile de combustibil.

Schimbator de caldura XtraTech

Centralele din gama Ariston One sunt dotate cu schimbator de caldura confectionat din otel inoxidabil, proiectat pentru a oferi o fiabilitate sporita. Mai mult decat atat, asa cum se intampla in cazul modelelor Alteas, sectiunea tevilor a fost redimensionata pentru a opri pierderile de sarcina. Aceste caracteristici ajuta, de fapt, la eficientizarea consumului, deci, la economii deloc de neglijat.

Conectivitate la Internet

Cateva dintre noile modele de centrale termice din gama Ariston One sunt echipate cu tehnologii dedicate, care permit conectarea acestora la Internet. Prin intermediul unei componente speciale integrate in placa de baza, utilizatorii au posibilitatea de a controla activitatea instalatiei chiar si de la distanta, tocmai pentru a economisi sume importante la plata facturilor.

Functia de silentiozitate

Noile centrale termice de la Ariston nu doar ca sunt mult mai performante, insa ofera un plus si pe partea de confort pentru utilizator. Astfel, noile modele sunt mult mai silentioase, adaptandu-se foarte bine cerintelor tot mai ridicate ale clientilor.

Design modern

Ariston si-a imbogatit produsele si din punct de vedere al aspectului. Gama de centrale ONE cuprinde modele mai compacte, cu realizate cu elemente moderne, care se integreaza perfect in orice tip de spatiu si oricarui stil.

