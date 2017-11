Cum sa alegi casa de marcat potrivita

O casa de marcat este un echipament esential in orice afacere din sfera comertului. Pe langa efectuarea mai rapida si mai precisa a tranzactiilor, aceste aparaturi ofera de asemenea si facilitati in plus, inregistrand in acelasi timp fluxul de numerar si gestionand chiar si inventarul. Multe case de marcat au caracteristici sofisticate cum ar fi ecrane tactile si scanere, insa atunci cand o alegi pe cea potrivita pentru afacerea ta este important sa evaluezi foarte bine nevoile business-ului.

Evalueaza dimensiunea stocului si numarul de produse.

Daca ai un magazin foarte mare, cu multe produse, este posibil sa ai nevoie de o casa de marcat care sa aiba comenzi rapide pentru codurile produselor si chiar un scaner. Pentru produsele vrac, este necesar sa ai nevoie de un cantar conectat la casa de marcat.

Ia in calcul toate necesitatile pe care cumparatorii din magazinul tau ar putea sa le aiba.

De exemplu, daca politica magazinului permite schimbul de produse sau returnarea acestora fara sa fie necesar bonul valoric, va fi nevoie sa achizitionezi o casa de marcat care sa iti permita sa cauti printre tranzactiile efectuate anterior. Nu neglija nici aspectul care tine de securitate si alege o casa de marcat care poate fi blocata prin parole de siguranta sau incuietori.

Alege locul in care vei aseza casa de marcat.

Amplasarea casei de marcat trebuie stabilita dinainte de a o achizitiona, deoarece poate influenta tipul acesteia. Observa, in primul rand, cat de mare este spatiul in care o vei aseza. Apoi, verifica daca este montata o priza, sau daca va fi nevoie sa optezi pentru o casa de marcat cu acumulator, asa cum este cazul celor portabile.

Documenteaza-te.

Dupa ce ti-ai facut o idee despre ce fel de aparatura ai avea nevoie, poti incepe sa te documentezi. Uita-te pe Internet si vezi care sunt ofertele diversilor comercianti care vand case de marcat si nu uita, ca in functie de modelul ales, vei avea nevoie si de consumabile (spre exemplu, role de hartie termica).



Indiferent de modul ales, trebuie sa tii cont de noile prevederi legislative care impun ca, orice operator economic, sa detina, incepand cu prima parte a anului urmator, case de marcat cu jurnal electronic. Acestea vor fi conectate la serverele ANAF si este un demers care are ca scop evitarea evaziunii fiscale.

