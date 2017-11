Cum te ajuta un program de salarizare?

Procesul de salarizare intr-o companie devine unul amplu odata ce numarul angajatilor se mareste, asadar business-ul ia amploare. Intr-o lume a competitivitatii, a vitezei, a tehnologiei avansate, este cert ca introducerea manuala a datelor sau gasirea informatiei dorite in timp util sunt procese consumatoare de timp. Un program de salarizare face sa nu mai fie nevoie ca insusi managerul sa completeze informatii despre salariu sau sa fie necesar sa angajeze special un om pentru calculul salariilor ori sa externalizeze serviciul, furnizand informatii sensibile, care de multe ori se doresc sa ramana in interior.

Un software modern de salarizare indeplineste pe deplin cerintele firmei, totul se genereaza automat, sunt furnizate detaliile complete ale angajatului cu un singur click, iar cautarile indelungate prin foldere, sau chiar hartii, devin o amintire. Exista o evidenta a tuturor informatiilor legate de salarii (ex. bonusuri) si de remunerarea angajatilor. In plus, un soft modern de salarizare foloseste cea mai noua tehnologie, cum ar fi tehnologia cloud.



Tii intotdeauna pasul cu modificarile legislative

Un manager isi doreste sa dezvolte business-ul si nu sa urmareasca, de exemplu, fluxul deciziilor cu privire la plata defalcata a TVA (split TVA). El vrea sa fie sigur de stabilitatea proceselor. Astfel daca Declaratia 112 s-a modificat, acesta isi doreste ca business-ul sau sa se adapteze schimbarii. Un business eficient, competitiv are pasi de miscare rapizi pentru rezultate in timp scurt. Un program de salarizare performant iti ofera siguranta si linistea ca te afli mereu in pas cu modificarile legislative, fara ca tu sa depui efortul sa cercetezi, sa cauti, sa te asiguri ca lucrurile se desfasoara conform noilor decizii, sa descarci sau sa instalezi actualizarile. Programul te notifica pe e-mail de aparitia modificarii.

Un software de salarizare performant are versiune noua in care a fost actualizata D112. Cu data de 5 septembrie 2017 formularul fiscal 112 are un nou model, iar D112 in noul format se face odata cu obligatiile aferente lunii octombrie 2017.

Procedurile de lucru se automatizeaza

Este cineva care nu doreste simplificarea muncii? Un program de salarizare stie sa calculeze automat concediile medicale, de odihna, gestionarea tichetelor de masa, administreaza automat orice tip de salariat (permanent cu contract de munca, angajat cu norma fractionata, colaborator, drepuri de autor s.a). Poti genera rapoarte cu privire la un angajat sau mai multi. Plata salariilor se efectueaza prin transfer bancar, iar calculul salarial se poate face pornind de la venitul brut sau de la salariul net negociat. Avantajele sunt mult mai multe, iar un furnizor de top al unui astfel de serviciu iti asigura tutoriale, cursuri si gratuit o versiune demo.

Accesezi informatia oriunde te-ai afla, la birou, acasa sau in concediu

Un program de salarizare performant are versiune de cloud, acest lucru insemnand ca ai acces la platforma, indiferent de dispozitivul de pe care te conectezi (fie el smartphone sau tableta), ai nevoie doar de conexiune la internet. Este vorba asadar de o aplicatie moderna de salarii, care iti permite sa ai serviciul de salarizare sub propriul control, fara sa mai fie nevoie sa apelezi la o firma externa. Iti va fi foarte usor sa comunici cu contabilul tau care va avea acces facil la contracte. Astazi, mobilitatea, accesul rapid la informatie sunt aspecte esentiale pentru succesul business-ului tau. Este important sa fii la curent cu noile solutii tehnologice care raspund nevoilor companiei tale, in stadiul ei actual de dezvoltare. In plus, folosind un soft de salarizare cloud ai avantajul salvarilor automate, fiind sigur ca datele tale sunt in siguranta. Vei primi raspunsuri la intrebari, vei putea testa softul de salarizare, important este sa stii ca lucrurile evolueaza rapid, iar reusita implica sa tii pasul cu schimbarea.

Sursa foto: Bizjournals.com

61 Cititori