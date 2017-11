Eveniment de lansare a volumului 22/2017 al revistei MARTOR

Anuarul de antropologie al Muzeului Național al Țăranului Român 14 noiembrie 2017, ora 17, Clubul Țăranului

Marți, 14 noiembrie 2017, vă invităm la lansarea volumului 22/2017 al revistei MARTOR. Anuarul de antropologie al Muzeului Național al Țăranului Român, care va avea loc la Clubul Țăranului (Str. Monetăriei, nr. 3) începând cu orele 17. Intrarea este liberă.

Cu ocazia lansării numărului tematic Back to the Future. Creative Traditions in the 21st Century / Înapoi în viitor. Tradiții creative în secolul XXI, vă invităm la o dezbatere pe marginea problematicii tradițiilor. Vorbim despre tradiții la timpul prezent și încercăm să mergem un pas mai departe în înțelegerea lor: tradițiile nu înseamnă numai cultură reprodusă, transformată și transmisă din generație în generație, ci – din ce în ce mai mult – un construct intelectual și un domeniu al pieței cu un potențial semnificativ.

Tema celui de-al 22-lea număr al revistei MARTOR oferă ocazia unei discuții despre implicațiile complexe și adesea dificil de formulat ale prezenței culturilor tradiționale locale în societățile contemporane. Numărul a fost gândit și construit ca o suită de texte în dialog, generate de doi poli: pe de o parte, studiile care au răspuns apelului editorilor pentru acest număr tematic; iar pe de altă parte, textele născute din experiența unui proiect derulat în acest an, propus de antropologul Vintilă Mihăilescu și găzduit de Muzeul Țăranului: Forumul tradițiilor creative. Prin urmare, textele însele sunt organizate într-o arhitectură care dă seamă de dubla amorsă a volumului: teoria și practica tradițiilor creative.

La dezbatere vor participa: Vintilă MIHĂILESCU, Bogdan IANCU, Corina IOSIF, Anamaria IUGA și Ioana POPESCU.

Revista poate fi citită online la adresa: www.martor.muzeultaranuluiroman.ro. Articolele pot fi descărcate gratuit, în format PDF. MARTOR este o revistă academică indexată de CEEOL, EBSCO, AIO și Index Copernicus.

Acest număr al revistei MARTOR a fost publicat cu sprijinul

Administrației Fondului Cultural Național.

