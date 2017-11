Incalzirea locuintei: 5 sfaturi utile pentru a economisi bani

Iarna este anotimpul care ne aduce foarte multe ocazii de a petrece timpul cu familia si cu prietenii, iar in plus reprezinta un moment oportun pentru a-ti lua o vacanta. Din pacate, aceasta perioada a anului are si o parte neplacuta pentru cei mai multi dintre noi; temperaturile incep sa scada chiar de la primele semne ale toamnei, iar acest lucru se resimte si in locuinte. Daca iti doresti sa stai la caldura, dar sa mai poti economisi si bani pentru vacanta mult asteptata, citeste aceste 5 sfaturi utile!

Alege o centrala termica moderna

Primul pas cu care trebuie sa incepi daca vrei sa te bucuri de o casa calduroasa toamna si iarna, fara ca totusi sa platesti sume enorme de pe factura de utilitati este sa investesti intr-o centrala termica moderna. De exemplu, o optiune foarte buna ar fi sa iei in calcul achizitionarea unei centrale termice Ariston, producator recunoscut pentru sistemele de incalzire durabile si fiabile. Un astfel de sistem incorporeaza tehnologii de ultima generatie, dar ofera avantaje si din punct de vedere al designului si al optiunilor de conectivitate, anumite modele putand fi controlate chiar si de la distanta.

Foloseste un cronotermostat

O alta metoda prin care poti sa optimizezi consumul de gaz si energie electrica in procesul de incalzire a locuintei este sa montezi un cronotermostat. Acesta functioneaza ca un regulator de temperatura si controleaza activitea centralei termice, cu ajutorul caruia poti economisi pana la 10% din consumul de energie combustibil. Un termostat de ambient se poate conecta atat la centrala, fiind ideal chiar si pentru sistemele de incalzire prin pardoseala.

Verifica instalatia de incalzire

Pentru a te bucura de confortul pe care ti-l ofera o casa calduroasa, e nevoie sa te asiguri constant ca sistemul termic functioneaza foarte bine. Cu cat randamentul componentelor care alcatuiesc sistemul de incalzire al locuintei este mai mare, cu consumul de resurse va fi mai redus. Efectueaza aerisirea caloriferelor la inceputul sezonului rece, starea tevilor si a radiatoarelor si nu uita nici de verificarile tehnice obligatorii.

Izoleaza peretii

Cea mai frecventa cauza care produce cresterea consumului de gaz pe perioada toamnei si a iernii este ca se produc anumite pierderi de caldura. Fie ca vorbim de ferestre, de pereti, de podea sau de acoperis, inainte ca toamna sa bata la usa este recomandat sa te ocupi de izolarea acestor zone ale casei, tocmai pentru a evita pierderile de caldura pe durata utilizarii sistemului de incalzire.

Nu face risipa

Fiecare grad in minus inseamna, de fapt, o economie de pana la 7% in consumul de energie termina. Sigur ca nu trebuie sa ingheti in propria locuinta, insa incearca pastrezi o tempratura constanta care sa nu depaseasca 21-22 de grade. Acest lucru nu este benefic doar pentru buzunarul tau, dar si pentru sanatate!

Sursa: pexels.com

55 Cititori