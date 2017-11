Reprezentanții vamali din România și Republica Moldova se reunesc la București pentru a dezbate facilitățile și provocările vamale dintre cele două țări

BusinessMark, AEO FORUM România în parteneriat cu AEO Network și Camera de Comerț și Industrie din Republica Moldova anunță desfășurarea conferinței „Facilități și provocări vamale în comerțul dintre România și Republica Moldova”, ce va avea loc pe 22 noiembrie la Hotel InterContinental, București.

Evenimentul este organizat în contextul în care intrarea în vigoare a Acordului de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova face ca o bună parte din taxele vamale aplicabile în cadrul schimburilor comerciale dintre cele două părți să fie reduse sau eliminate. Totodată, autoritățile vamale din România și Republica Moldova și-au consolidat colaborarea bilaterală în vederea facilitării traficului transfrontalier și simplificării procedurilor vamale.

Tematica evenimentului include discuții pe diferite teme de interes: acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova (eliminarea taxelor vamale între cele două părți,

calculul originii preferențiale, exportatorul autorizat, informații obligatorii privind originea mărfurilor, controlul ulterior al dovezilor de origine, contingente tarifare), simplificări vamale în România și Republica Moldova (vămuire la domiciliu la import și export, declarația vamală simplificată, declarația vamală incompletă, beneficii și economii de taxe vamale), certificatul AEO în România și Republica Moldova (beneficii fiscale și logistice, fast lane pentru AEO la granița dintre România și Republica Moldova și perspectivele recunoașterii mutuale, condiții de autorizare, facilități ce urmează a fi introduse pentru AEO), posibilități de îmbunătățire a controlului sanitar-veterinar la frontieră, puncte forte ale sistemului vamal al Republicii Moldova (vămuirea electronică, perspectivele implementării NCTS și Ghișeul Unic în Moldova).

De asmenea, în cadrul evenimentului vor fi prezentate studii de caz practice: Cum stabilim originea preferențială în comerțul dintre România și Republica Moldova? și Implementarea în practică a simplificărilor vamale în comerțul dintre România și Republica Moldova.

„Informarea corectă a agenților economici despre avantajele originii preferențiale și a vămuirii simplificate a mărfurilor este esențială în relațiile comerciale dintre România și Republica Moldova. Fiecare traseu suplimentar către biroul vamal, fiecare oră pierdută pe lanțul de aprovizionare înseamnă timp și bani care se regăsesc în costul final al mărfurilor.”, a declarat MIHAI PETRE, Senior Manager Servicii Fiscale, Deloitte România și membru fondator AEO FORUM

„Conferința va reuni, pentru prima dată, reprezentanții autorităților vamale și mediului de afaceri din Republica Moldova și România și va oferi o platformă de discuții pe subiecte actuale din domeniul vamal. Suntem convinși că acest eveniment va consolida relațiile comerciale dintre ambele țări și va contribui la facilitarea comerțului prin dezvoltarea parteneriatului vamă-business. Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, ca instituție ce reprezintă interesele antreprenorilor din Moldova va susține în continuare cooperarea dintre asociațiile de business din România și Moldova și va promova schimbul de experiență în toate aspectele relevante facilitării simplificării traficului transfrontalier.”, a afirmat NATALIA CALENIC, Vicepreședinte Camera de Comert și Industrei din Republica Moldova

„Reprezentarea membrilor în relația cu instituțiilor guvernamentale, companii private, organizații non-profit, naționale și internaționale, constituie pentru Asociația AEO Forum un obiectiv esențial, iar primul pas a fost făcut în luna octombrie, când am devenit membri ai International Association of Authorized Economic Operators (AEO) Customs and Logistics, structură ce reprezintă peste 30.000 de companii şi profesionişti din domeniul logistic şi vamal. Semnarea viitorului Acord de Parteneriat între AEO NETWORK din Republica Moldova și AEO FORUM, se ȋnscrie ȋn această campanie de internaționalizare, reprezentând un moment de referință, un eveniment de importanță majoră ȋn activitatea asociației noastre. Principalul scop al acestui acord este constituit de contribuţia comună la găsirea căilor cele mai potrivite de a pune în practică avantajele certificării AEO, la inițierea, coordonarea și sprijinirea în comun a mediului de afaceri, pentru conectarea acestuia la platforma dedicată procedurilor de autorizare AEO.”, a declarat MARIUS GAIȚĂ, Expert Operațiuni Vamale, Euroccoper; Președinte și membru fondator AEO FORUM

Participanții au ocazia să interacționeze cu următorii invitați:

OCTAVIAN RELU BOTEA, Director Adjunct al Direcţiei Reglementări Vamale din cadrul Direcţiei Generale a Vămilor

Reprezentant Autoritatea Vamală din Republica Moldova

NATALIA CALENIC, Vicepreședinte Camera de Comert și Industrei din Republica Moldova

MIHAI PETRE, Senior Manager Servicii Fiscale, Deloitte România si membru fondator AEO Forum

DANIELA NEAGOE, Manager, Servicii Fiscale, Deloitte România

COSMIN DINCĂ, Senior Consultant Servicii Fiscale, Deloitte România

Înscrierea la eveniment se va face prin completarea formularului de înregistrare, disponibil pe site-ul BusinessMark și trimiterea acestuia la office@business-mark.ro.

Despre BusinessMark

BusinessMark este o companie ce oferă servicii integrate de B2B și pune la dispoziția clienților săi modele de dezvoltare complexe cu scopul de a-i conecta în mod direct cu mediul de afaceri și de a crea oportunități de parteneriat strategic. Atât prin organizarea de evenimente business, cât și prin serviciile de B2B Public Relations. BusinessMark își propune să vină în întâmpinarea partenerilor săi cu strategii de comunicare și promovare centrate pe business matchmaking și crearea de oportunități de dezvoltare.

