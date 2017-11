Sufar de o forma rara de CANCER osos. Te rog, SALVEAZA-MA!

Suferinta lui Rafael a inceput in Decembrie 2016 cand a inceput sa aiba dureri groaznice de picior. Parintii au fost cu el la spitalul din Alexandria, Bagdasar – Arseni si Grigore Alexandrescu, unde din pacate parintii nu au primit un diagnostic concret. Astfel, au plecat de urgenta in Turcia unde i-au facut lui Rafael toate analizele si investigatiile necesare. Din pacate, diagnosticul a fost cumplit: CANCER osos (Osteosarcom).

Osteosarcomul este o forma mortala a cancerului musculoscheletic.

Toate cele 4 sedinte de chimioterapie si costul operatiei au fost suportate de parinti din fonduri proprii, dupa ce si-au vandut proprietarile, atat ei cat si rudele apropiate lor, pentru a salva viata lui Rafael. Pana in acest moment parintii au cheltuit 125.000 de euro, fonduri proprii.

In acest context, Rafael a inceput sedintele de chimioterapie la Spitalul Koc University Hospital din Istanbul. Pana in acest moment Rafael a facut 4 sedinte. De asemenea, a fost operat la picior pe 27 Iunie, unde i-a fost extirpata tumoarea si i-a fost pusa o proteza care se lungeste. Costul operatiei a fost de 42.000 de euro.

In urma ultimilor analize rezultatele sunt extrem de bune si medicii sunt foarte optimisti ca Rafael se va intoarce in cel mai scurt timp acasa. Rafael mai are nevoie de 2 sedinte de chimioterapie care impreuna cu spitalizarea costa 38.000.

Dupa aceste ultime doua sedinte Rafael se va intoarce acasa, urmand sa revina periodic la control, la fiecare 3 luni de zile timp de 2 ani de zile.