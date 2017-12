Amadeus – rezultate financiare pozitive pe primele nouă luni ale anului

Amadeus raportează o creștere financiară consistentă în primele nouă luni ale anului. Performanțe operative semnificative s-au consemnat în zona soluțiilor de Distribuție, Airline IT și pentru noile segmente de afaceri. La această creștere a contribuit și consolidarea achiziției Navitaire.

Repere pentru primele nouă luni, încheiate la 30 septembrie 2017:

Veniturile au crescut cu 8,9%, ajungând la 3.686,6 milioane euro

EBITDA a crescut cu 10,1%, ajungând la 1.466,3 milioane de euro

În segmentul Distribuție, numărul total de rezervări aeriene pentru agențiile de turism a crescut cu 6,0%, până la 434,4 milioane

În IT Solutions, Passengers Boarded (pasagerii îmbarcați) au crescut cu 19,4%, până la 1.228,1 milioane

București, 29 noiembrie 2017. Amadeus IT Group, S.A., un partener tehnologic de vârf la nivel global pentru industria turismului, a realizat un profit ajustat de 846,7 milioane de euro în primele nouă luni ale anului 2017. Aceasta reprezintă o creștere de 14,7% față de aceeași perioadă a anului trecut. Veniturile Amadeus au crescut cu 8,9% în perioada ianuarie-septembrie, ajungând la 3.686,6 milioane euro, în timp ce EBITDA a crescut cu 10,1%, ajungând la 1.466,3 milioane euro.

Luis Maroto, președinte și CEO al Amadeus, a comentat:

„Amadeus și-a menținut creșterea pozitivă în primele nouă luni ale anului. Toate liniile noastre de business au avut rezultate bune, ceea ce a contribuit la o creștere cu 10,1% a EBITDA „.

„Am înregistrat evoluții importante în segmentul nostru Airline IT. Am semnat contracte importante cu companii aeriene de vârf, cum ar fi Air Canada, care ne întăresc în continuare prezența în America de Nord. În segmentul de distribuție, rezervările noastre au continuat să depășească performanța industriei datorită îmbunătățirii poziției noastre competitive”.

„Noile linii de business au marcat o performanță excelentă, demonstrând forța strategiei noastre de diversificare. Am extins portofoliul nostru de Hospitality cu Premier Inn, care a optat pentru cele două capabilități-cheie (CRS și PMS) ale platformei noastre de Hospitality pentru a putea oferi clienților săi o experiență personalizată. De asemenea, lanțul hotelier a optat pentru platforma de plăți pentru a optimiza procesele de plată. Baza noastră de clienți pentru soluția Airport IT a crescut semnificativ, având acorduri cu aeroporturi importante din întreaga lume, cum ar fi Calgary din Canada, Pittsburgh din SUA și Baku din Azerbaijan”.

„Având în vedere progresul constant al afacerilor noastre în ultimele nouă luni, așteptăm cu încredere rezultatele pentru ultimul trimestru al anului”.

Distribuție

Venitul a crescut la 2.382,0 milioane de euro, cu 7,3% mai mult față de aceeași perioadă a anului 2016.

Rezervările aeriene ale agențiilor de turism au crescut cu 6,0%, până la 434,4 milioane – depășind performanța de 4,4% a industriei GDS.

Performanța pozitivă a segmentului nostru de Distribuție a fost susținută de creșterea volumelor și de majorarea veniturilor medii unitare. Veniturile non-booking au crescut și datorită contribuției pozitive a soluțiilor de căutare, a instrumentelor pentru corporații, a soluțiilor de publicitate și a soluțiilor noastre de plată pentru agențiile de turism.

Rezervările aeriene ale agențiilor de turism au înregistrat creșteri în toate regiunile, Asia-Pacific și America Latină înregistrând niveluri mai ridicate de creștere, de 11,6%, respectiv 11,5%. Ca urmare a acestei evoluții pozitive, poziția competitivă a soluției pentru rezervările aeriene ale agențiilor de turism a crescut cu 0,6 puncte procentuale, până la 43,6%.

IT Solutions

Veniturile au crescut cu 11,8% până la 1.304,7 milioane de euro

Numărul pasagerilor ambarcați prin sistemele Amadeus a urcat cu 19,4%, ajungând la un total de 1.228,1 milioane

Creșterea veniturilor în acest segment a fost determinată de performanța pozitivă a Airline IT, susținută de o creștere cu 19,4% a volumelor și de tendința tot mai mare a noilor noastre linii de business.

Airline IT

Creșterea în acest segment a fost influențată pozitiv de consolidarea Navitaire New Skies (consolidată începând cu 26 ianuarie 2016). Excluzând acest impact, volumele noastre au crescut cu o rată de două cifre, alimentată de o creștere organică de 7,8% și de implementări noi de operatori.

La sfârșitul lunii septembrie, 201 de clienți au contractat unul dintre sistemele Amadeus Passenger Service (Altea sau New Skies), iar 192 au implementat aceste sisteme. Ca parte a strategiei sale de îmbunătățire a experienței clienților și de îmbunătățire a rentabilității, Air Canada a contractat întreaga suită Amadeus Altéa în septembrie, inclusiv soluțiile de rezervare, inventariere și de control al plecărilor. Pe lângă acestea, compania aeriană a optat și pentru o serie de alte soluții IT de la Amadeus, cum ar fi Anytime Merchandising, Customer Experience Management, Payments și Passenger Recovery.

Noi linii de business

Hospitality

Linia Hospitality a continuat să se extindă. În octombrie, Premier Inn a semnat un contract pentru două soluții-cheie ale platformei noastre de Hospitality: Central Reservation System (CRS) și Property Management System (PMS). Împreună, aceste două funcționalități vor permite lanțului hotelier să-și personalizeze oferta. CRS și PMS vor funcționa, de asemenea, ca bază pentru programul Premier Inn de transformare a marketingului digital. Premier Inn va fi și primul lanț hotelier care va adopta platforma Amadeus Payments pentru a optimiza procesele de plată.

Airport IT

De asemenea, pe parcursul celui de-al treilea trimestru am realizat etape importante în ceea ce privește soluția Airline IT. Aeroportul Internațional Heydar Aliyev a semnat contractual pentru pachetul complet de soluții pentru aeroporturi Amadeus, care include Amadeus Common Use Service (ACUS), Airport Common Use Service (Baggage and Reconciliation System – BRS). Aeroportul din Baku va avea primul sistem de management al aeroportului complet automatizat bazat pe cloud.

Atât Aeroportul Internațional din Calgary, cât și Aeroportul Internațional Pittsburgh au contractat soluțiile Airport Operational Database (AODB) și Resource Management System (RMS). Aceste soluții permit aeroporturilor să gestioneze și să optimizeze toate activitățile de zbor, precum și să planifice și să aloce resurse imobile, inclusiv porți, contoare, benzi de bagaje și puncte de control de securitate.

Pasagerii îmbarcați (Passengers Boarded – PB): pasagerii efectivi îmbarcați pe zboruri operate de companiile aeriene care utilizează cel puțin modulele de rezervare și inventar Amadeus Altéa sau soluția Navitaire New Skies.

