6 Avantaje ale inchirierii unei masini

Inchirierea unei masini este utila in foarte multe situatii, fie ca este vorba de o vacanta, participarea la un eveniment important sau o calatorie de afaceri. De cele mai multe ori, oamenii aleg sa inchirieze o masina pentru ca ori nu beneficieaza de una, ori o au, insa nu doresc sa o uzeze atat de mult. Exista si categoria persoanelor care au nevoie de o masina, insa nu stiu la cine sa apeleze pentru astfel de servicii. Piata romaneasca nu este saraca in oferte pentru inchiriere masini, insa nu toate firmele de profil ofera servicii de calitate. Din aceasta cauza, cercetarea pietii este esentiala inainte de a se apela la o firma anume.

VAG24 rent a car, de exemplu, este o firma ce isi pune serviciile de inchiriere masini la dispozitia clientilor si la care se poate apela cu incredere. Avantajele inchirierii unei masini sunt numeroase, intre acestea facand parte si urmatoarele:

Preturi accesibile

In general, preturile pentru inchirierea unei masini timp de o zi incep de la 80-90 lei in sus. In functie de model si durata, pretul poate sa creasca sau sa scada, insa suma nu este inaccesibila niciunei categorii de clienti.

Economie de timp si de bani

Chiar daca ar putea parea mult mai costisitor, tinand cont de faptul ca pentru masina persoanala nu se plateste nicio taxa la utilizare, de fapt, lucrurile nu stau deloc asa. De ce? Pentru ca pretul combustibilului (incluzand orele pierdute in trafic si pe drumurile lungi) depaseste cu mult pretul inchirierii unei masini. Spre exemplu, daca traseul propus este Bucuresti – Cluj Napoca atunci combustibilul pentru o masina cu consum mediu va costa in jur de 500 de lei – plus cel putin 10 ore de condus. In schimb, o alternativa pentru a economisi si timp si bani este calatoria cu avionul pana in Cluj Napoca, iar de la aeroport, VAG24 rent a car va ofera o gama larga de masini de inchiriat pentru a ajunge la destinatie.

Comoditate

Faptul ca o persoana poate sta relaxata intr-o masina constituie un avantaj important deoarece comoditatea a devenit un criteriu pentru multi in zilele de azi. Asadar, alegerea inchirierii unei masini asigura aceasta nevoie si un mediu intim. In plus, se evita aglomeratia din mijloacele de transport in comun.

Independenta

Pe langa faptul ca este obositor, in cazul calatoriilor cu autobuzul trebuie sa se mai tina cont si de un orar. Aceasta grija dispare atunci cand se apeleaza la servicii de inchirieri auto. Clientul poate sta oricat si oriunde fara grija ca poate pierde ultimul autobuz care circula spre hotelul sau. Este facil si de ce nu, o grija in minus.

Nu se platesc asigurari sau revizii

Cel mai simplu lucru este ca nu clientul va trebui sa se ocupe de asigurarile sau reviziile masinii pentru ca toate aceste griji ii revin firmei ce isi ofera serviciile. Mai mult decat atat, exista multe firme de acest gen pe piata care includ in pretul inchirieii si rovinieta, asigurarea RCA si asistenta rutiera, astfel, banii raman in buzunarul celei sau celui ce apeleaza la acest tip de servicii.

Returnare rapida

Nu necesita mult efort si de aceea este un avantaj. Clientul poate returna masina la ora stabilita fara sa isi faca griji ca il asteapta un stres continuu. De fapt, multe firme au personal care poate veni dupa vehicul, intr-un loc prestabilit (dorit de cel/cea care s-a folosit in acea perioada de masina) iar clientul isi poate continua linistit drumul spre casa, singura sa grija ramanand bagajele pe care le-a avut sau achizitiile din timpul vacantei sau calatoriei de afaceti.

