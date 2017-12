Magazine de haine cu preturi bune ca si Zara

Zara este intr-adevar unul dintre cele mai populare magazine de haine din intreaga lume. Ofera cele mai noi trenduri in materie de imbracaminte, incaltaminte si accesorii, si are cate ceva pentru toata lumea. Insa, daca te-ai saturat de a cumpara tot de la Zara, ce ai zice si de alte magazine de haine cu preturi bune?

Zara este un retailer spaniol de imbracaminte bazat in Arteixo Galicia in Spania. A fost fondat de catre Amancio Ortega si de catre Rosalia Mera in anul 1975. Zara apartine grupului Inditex, unul dintre cele mai extinse retaileruri de moda. Cuprinde 8 branduri celebre care sunt prezente in 88 de tari din intreaga lume. Este vorba despre Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home si Uterque.

Fiecare femeie, fiecare barbat si fiecare copil poate gasi lucruri calitative la Zara, dar de asemenea se gasesc lucruri frumoase si la Zara Home.

Insa …

Daca doresti sa cumperi si din alte magazine de haine cu preturi bune, vezi si aceste branduri

Mango

Si acest retailer are in jur de 2.400 de magazine in peste 107 tari din intreaga lume, printre care si Romania. Buticurile de moda de genul ofera o varietate de alegeri si trenduri de ultima voga la incaltaminte. Imbracaminte pentru femei si accesorii stylish. Toate sunt adresate cu predilectie femeii moderne.

H&M

H&M este un lant de retail suedez de moda care cuprinde peste 3.500 de magazine in 55 de tari din lume, printre care si Romania. Si aceste locatii sunt extrem de populare pentru preturile bune, pentru promotiile practicate, dar si pentru calitatea si stilul chic al hainelor, incaltamintei si accesoriilor din magazine.

