3 firme de transport partenere pentru activitatea companiei tale

Atunci cand afacerea pe care o conduci se afla in plin proces de expansiune, incepi se te intalnesti din ce in ce mai des cu situatii in care ai nevoie de parteneri pentru bunul mers al lucrurilor. Cu alte cuvinte, trebuie sa apelezi la firme auxiliare sau alti furnizori de servicii, pentru a avea acces la anumite resurse de care nu dispui.

Fie ca vorbim de o companie de catering sau de o firma ce se ocupa de organizarea urmatorului team building, este important sa ai acces la o intreaga retea de furnizori de servicii rapide si de calitate. Astazi vom vorbi despre un segment aparte al acestei retele complexe de firme partenere pe care le poti avea: firmele de transport. Iata 3 dintre acestea:

Mutari firme

Mai devreme sau mai tarziu, vei fi nevoit sa gasesti un sediu nou pentru compania ta. Cu cat aceasta este mai mare, cu atat iti va fi mai greu sa muti absolut totul dintr-o parte in alta. De aceea, ai nevoie de o companie specializata in mutarea firmelor de la un sediu vechi la un sediu nou. Solutia ideala pentru mutarea firmei trebuie sa vina de la o companie cu un personal instruit, in cele mai sigure si rapide conditii. O firma foarte buna pune la dispozitie numarul necesar de oameni si masini, iar timpul este un detaliu pe care tu il stabilesti, in functie de prioritatile tale.

Leasing operational

Ai nevoie de o flota mai mare de autoturisme, pentru a-ti putea duce afacerea la un nou nivel? Atunci trebuie sa apelezi la-un partener de incredere pentru a putea avea acces la un contract foarte bun de leasing auto fara avans, in cele mai avantajoase conditii. Nu trebuie decat sa iei legatura cu reprezentatii companiei de leasing operational, pentru a pune la punct detaliile viitoarei voastre colaborari: numarul de autoturisme dorite, optiunile de finantare, service si mentenanta.

Transport persoane

Daca vrei sa organizezi un team building sau o alta deplasare pe o distanta mare, alaturi de colegii tai, ai nevoie de un partener de incredere pentru transportul vostru in siguranta, din punctul A in punctul B. Fie ca vorbim de o deplasare in tara sau in strainatate, sau chiar de un transfer la aeroport, o companie de transport trebuie sa puncteze foarte bine la capitolul “Siguranta”. Este o responsabilitate pe care ti-o asumi, ca organizator al acestei deplasari colective, de aceea, trebuie sa apelezi la cei mai buni transportatori disponibili.

Asadar, nevoia unui partener de incredere pentru transportul in siguranta a anumitor resurse din compania ta, este un lucru caruia trebuie sa ii acorzi o deosebita atentie. Fie ca va mutati intr-un sediu nou, sau plecati cu totii intr-un team building peste granite, garantia sigurantei si a transportului in cele mai rapide conditii departajeaza transportatorii profesionisti de cei care vor sa profite de naivitatea clientilor. Asa cum ai vazut si in randurile de mai sus, exista o multime de companii ce ofera servicii diversificate pe nisa de transport sau leasing operational. Nu trebuie decat sa alegi exact serviciul de care ai nevoie si sa te bucuri de solutiile pe care aceste firme le ofera.

Sursa foto: pixabay.com

