5 sfaturi pretioase pentru a porni o afacere de succes

. Formula clasica a succesului in vanzari si de fapt, in afaceri in general, da roade in cele mai multe dintre cazuri: identifica sau creaza o nevoie a consumatorilor si apoi asigura-te ca o poti acoperi prin obiectul afacerii tale. Acesta nu este insa singurul criteriu care ar trebui sa stabileasca in ce sector de activitate te-ai putea incadra, ci la fel de mult conteaza sa iti placa ceea ce faci, deci ai grija sa alegi un business intr-un domeniu despre care stii lucruri sau care te intereseaza.