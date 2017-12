Cum poti obtine garantat un credit cu buletinul chiar daca esti rau platnic

Numeroase institutii financiare acorda in prezent credite rapide doar cu buletinul, fiind autorizate in acest sens de catre Banca Nationala a Romaniei. Astfel de servicii financiare li se adreseaza chiar si persoanelor restantiere sau rau platnice, in foarte multe cazuri cererea de credit si contractul semnandu-se electronic.

Ce este un credit cu buletinul si ce conditii impune

Credit rapid cu buletinul este similar cu a spune imprumut rapid cu buletinul, ceea ce inseamna ca se poate defini ca fiind o forma de creditare prin care foarte repede se pot obtine bani, fara sa fie necesare garantii, adeverinte de salariu sau alte acte, pe langa actul de identitate – cartea de identitate sau un buletin de tip vechi. Creditele cu buletinul sunt cele mai frecvent solicitate produse financiare de pe piata, insa persoanele care doresc sa le obtina trebuie sa dovedeasca ca dispun de venituri stabile – extrasul de cont poate fi cea mai buna dovada in acest sens.

De unde se poate obtine un credit doar cu buletinul

Institutiile care pot asigura bani imprumut urgent doar cu buletinul sunt bancile si institutiile financiare nebancare (IFN-urile). Desi activeaza pe acest segment, bancile nu sunt foarte accesibile in ceea ce priveste solicitarile pentru un astfel de credit, in ideea in care pentru acordare conditiile pe care le impun nu sunt tocmai usor de indeplinit. Pe de alta parte, conditiile impuse de IFN-uri sunt flexibile si simplu de respectat, ceea ce inseamna ca un credit cu buletinul poate fi obtinut rapid.

Bancile solicita buletinul solicitantului, insa vor proceda si la efectuarea unor verificari. De exemplu, clientul trebuie sa completeze si sa semneze ca este de acord sa fie verificat in baza de date ANAF. Veniturile fiecarui contribuabil este trecut in baza de date de care ANAF-ul dispune si raspunsul catre banca nu se intarzie. Persoana aflata in Biroul de Credit ca rau platnica, nu va putea obtine un credit cu buletinul de la o banca.

Pe de alta parte, institutiile financiare nebancare ofera servicii cat se poate de serioase, desi intr-un numar redus in ceea ce priveste varietatea prin comparatie cu bancile. Cu toate acestea, IFN-urile pot sa ofere credite rapide cu buletinul, 100% legal, ca urmare a autorizarii obtinute de la BNR – orice insitutie financiar nebancara functioneaza pe baza unei autorizatii obtinute de la BCR, iar activitatea sa este verificata periodic. Natura sursei de venit trebuie sa fie legala si sa depaseasca pragul minim de 300 lei. De asemenea, pot fi luate in calcul optiuni, precum: fluturasii de salariu, taloanele de pensie, contractele de inchiriere imobile. De asemenea, varsta solicitantului este o conditie: nu mai putin de 18 ani si nu mai mult de 70 de ani impliniti.

Nu in ultimul rand, intermediarii de credite se dovedesc de un real folos pentru obtinerea unui credit doar cu buletinul. Acestia sunt persoane avizate, cu experienta in alegerea ofertelor de pe piata, in completarea actelor necesare si in trimiterea acestora catre insitutiile de finantare, insa toate aceste servicii au un cost!

Persoane fizice versus persoane juridice si obtinerea unui credit doar cu buletinul

Creditul rapid cu buletinul se adreseaza doar persoanelor fizice si nu persoanelor juridice, insa persoana fizica poate solicita un astfel de credit pentru a-l utiliza in scopul demararii unei afaceri mici. De exemplu, pretul serviciului de infiintare PFA printr-o firma autorizata este de aproximativ 300 lei – inclusiv taxele platite la Registrul Comertului. Un instalator ar putea solicita un credit rapid cu buletinul pentru a infiinta PFA si pentru a-si achizitiona echipamentul absolut necesar pentru demararea afacerii.

Credit cu buletinul chiar si pentru rau platnici

Pentru cei rau platnici este general valabil sa intampine dificultati in momentul in care doresc sa faca un credit nou. Nu este si cazul creditului cu buletinul. Chiar si in pentru cei considerati rau platnici banii pot intra in cont in cel mult 24 de ore. Este important ca persoanele aflate in Biroul de Credite si, prin urmare, considerate rau platnice, sa aiba in vedere ca dobanda anuala in cazul lor este mai ridicata. Trebuie sa isi evalueze optim posibilitatile de rambursare, astfel incat sa poata sa returneze creditul.

Avantajele unui credit cu buletinul

Nu necesita acte numeroase: Pentru obtinere este necesar buletinul si o dovada de venit. Sunt foarte rapide: Creditele rapide pot fi foarte obtinute in cel mult 24 de ore si pot satisface nevoia rapida de cash. Conform creditcubuletinul.ro si a altor site-uri de profil, cererea se completeaza online, ceea ce inseamna ca va fi necesara doar o conexiune de Internet. Analiza acestei solicitari este realizata in cel mai scurt timp, iar banii pot fi alocati in cateva ore. Accesibilitate: Acest tip de credit poate fi obtinut chiar si de catre persoane cu un istoric financiar negativ care se afla in Biroul de Credit. Asadar, orice persoana care indeplineste conditiile minime de acordare va primi suma solicitata si nu va trebui sa declare in ce scop va utiliza banii. Desi sumele de bani acordate pentru un astfel de credit nu sunt mari, se dovedesc de mare ajutor in cazul in care nevoia este stringenta, mai ales in cazul persoanelor restantiere, care pot utiliza noua suma imprumutata pentru acoperirea unui credit mai vechi. Transparenta: Pentru creditul cu buletinul nu se practica taxe ascunse sau abuzive. Comoditate: Un astfel de credit se poate obtine din confortul propriei locuinte, online. Nu se percep garantii: Foarte important de luat in calcul, in cazul acestui tip de credit nu poate fi vorba de niciun fel de garantie. Personalizare si confidentialitate: Suma imprumutata depinde de fiecare client in parte. Durata pentru rambursare este, de asemenea, optiunea clientului. Exista institutii financiare care accepta chiar si recalcularea dobanzii, in cazul in care clientul plateste anticipat. Pe de alta parte, clientul beneficiaza de confidentialitate 100%.

In concluzie, creditul rapid doar cu buletinul reprezinta un produs financiar inovativ, capabil sa raspunda nevoilor stringente de bani, intr-un timp foarte scurt. Se obtine simplu, printr-un proces ce poate fi derulat online si poate fi utilizat in functie de necesitatile personale ale fiecarui solicitant in parte.

