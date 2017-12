Femei celebre care au devenit mame la peste 30 de ani

Majoritatea femeilor din ziua de azi stau cu frica in san ca nu vor mai putea deveni mame daca au deja o varsta mai mare, despre care se spune ca nu ar mai ajuta la concepere. Insa este cat se poate de gresit. Este un mit mai degraba. Nu toate doamnele ce nu au copii pana la varsta de peste 30 de ani nu vor mai putea avea fii si fiice mai incolo in viata. Acest lucru il demonstreaza acele femei celebre pe care le stim cu totii si care acum se pot mandri si cu statutul de mame.

Uite ce femei celebre au devenit mame la peste 30 de ani

Crede si tu in aceasta posibilitate si nu da cu piciorul sansei de a deveni mamica la orice varsta. Pentru ca asta nu se aseamana cu nici o alta avutie din intreaga lume.

Susan Sarandon (71 de ani)

Aceasta actrita ce a ajuns la respectabila varsta de 71 de ani, fara a o arata insa, le-ar putea fi bunica copiilor ei de 25, 28 si 32 de ani. Femeia i-a nascut pe rand, incepand cu fiica sa careia i-a dat viata la varsta de 39 de ani, si continuand cu cei doi baieti. Pe ei i-a nascut la varsta de 42, respectiv 45 de ani. Deci se poate.

Jennifer Lopez (48 de ani)

Cantareata si-a dorit copii toata viata, dar a trebuit sa recurga la fertilizarea in vitro ca sa ii poata avea, in sfarsit. Jennifer i-a adus pe lume pe gemenii ei si ai lui March Anthony la varsta de 38 de ani.

Kelly Preston (55 de ani)

Sotia lui John Travolta a ramas insarcinata abia la varsta de 47 de ani si acum are un copil de 8 ani, Benjamin.

Celine Dion (49 de ani)

Cantareata canadiana a avut primul ei copil la varsta de 33 de ani si pe gemenii ei Eddie si Nilson la varsta de 42 de ani. Pentru gemeni ea a trebuit sa recurga la fertilizarea in vitro, insa pana la urma rezultatul a avut succes. Acum copiii ei au 16 si respectiv 7 ani.

Halle Berry (51 de ani)

Actrita mulatra nu pare sa fi imbatranit prea mult in ciuda varstei ei. Aceasta are 2 copii, de 9 si 4 ani. Ea i-a nascut la varsta de 41 de ani si la 47 de ani.

Kim Basinger (63 de ani)

Actrita blonda are 63 de ani si o fiica in varsta de 22 de ani pe care a nascut-o la 41 de ani. Fiica ei, Ireland Baldwin ii seamana foarte bine si chiar a interpretat rolul personajului lui Kim in tinerete intr-un film in care a jucat si mama ei.

