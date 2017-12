CSR Overview 2017: oamenii au încredere în brandurile responsabile, viitorul este al afacerilor sociale, iar sustenabilitatea devine prioritate

Există loc de mai bine în România! Noi toți, companiile și reprezentanții din mediul ONG putem schimba prin responsabilitate și implicare lumea în care trăim. Pe 6 decembrie, BusinessMark a reunit în cadrul evenimentului CSR Overview unii dintre cei mai buni specialiști din domeniu. Împreună am discutat despre acțiuni care fac diferența în societate, am stabilit de ce este important să gândim pe termen lung și am învățat din exemple reale ce înseamnă să integrezi responsabilitatea socială în strategia de business.

La cea de-a cincea ediție CSR Overview, participanții au avut ocazia să interacționeze cu următorii invitați:

DANA DOBRESCU – Manager de Comunicare în cadrul UNILEVER USCE a deschis conferința prin a spune povestea unor branduri sustenabile, cu scop și beneficii sociale pentru generațiile viitoare. Întrebată cum se implică Unilever în acțiuni de responsabilitate socială, Dana Dobrescu răspunde: „CSR-ul este un concept sub umbrela sustenabilității. Vorbim despre branduri sustenabile, care au o misiune socială și care încorporează în beneficiile produselor pe care le oferă consumatorilor inovații în zona de sustenabilitate. La nivel local vedem din ce în ce mai multe branduri ale noastre care dezvoltă campanii sociale strâns legate de misiunea brandului. De exemplu, am avut pentru cel de-al cincilea an consecutiv campania Cif curăță România, desfășurăm în școli proiectul Domestos susține igiena de 10 sau o nouă inițiativa cu Delikat prin care promovăm importanța mesei în familie. Tot ce urmărim în piață la momentul actual, când ne uităm la brandurile Unilever, va fi strâns legat de cauze sociale.”

Discuțiile au fost continuate de MONA NICOLICI – Manager Sustenabilitate în cadrul OMV Petrom, funcție în care a construit, timp de 11 ani, un departament de CSR de la zero și a creat cel mai amplu program de responsabilitate socială din România, Țara lui Andrei. Aceasta a accentuat impactul pe care îl pot avea afacerile sociale în comunitățile din România și cât de important este ca antreprenorii sociali aflați la început de drum să primească sprijinul companiilor. A enumerat câteva dintre motivele care i-au determinat să investească în dezvoltarea de afaceri sociale: crearea unui mecanism viabil economic care să rezolve și o problemă socială, o soluție de dezvoltare pe termen lung, crearea de afaceri sociale care pot împrumuta din modelul nostru de business/din know-how-ul obținut din comunitate și pentru a contribui la rezolvarea problemelor sociale din comunitățile românești mici și mijlocii prin crearea de locuri de muncă.

La eveniment a fost prezent ANDREI CHIRILĂ – inițiatorul unei afaceri sociale câștigătoare în competiția Fabricat în Țara lui Andrei. Acesta a prezentat cinci activități prin care sprijină comunitățile în care sunt prezenți: Producerea de elemente din beton vibropresat, prestari servicii în construcții, producere de elemente de mic mobilier, curățarea coșurilor de fum și găzduirea de voluntari. Impactul măsurat în cifre se traduce în: 9 angajați care provin din grupuri vulnerabile (vârstnici, șomeri, familii numeroase, familii monoparentale), o cifră de afaceri în 2016 de 646,883 RON și peste 20 de proiecte implementate.

OANA GORBANESCU – Corporate Communication and CSR Officer în cadrul EY România a discutat despre CSR organic și dezvoltarea de triburi în cadrul comunităților. A menționat faptul că echipa EY este formată în proporție de 70% din persoane care aparțin generației Y. Prin urmare, după aplicarea studiului Cone Communications Millennial Employee Engagement au ajuns la următoarea concluzie: „Pentru această generaţie, nu este suficient să lucreze pentru o companie care face bine. Ea vrea să contribuie cu idei, să sugereze îmbunătăţiri şi să participe efectiv la eforturile din teren.” Ce s-a întâmplat la EY în ultimii ani? Au fost construite 12 triburi (Dancing, Running, Parenting, Volunteers, Basketball, Drama, Public Speaking, EY Band, Football, Ping Pong, Board Games și Funky Friday) cu peste 500 de membri și peste 17 000 EUR alocați pe an. Ce s-a schimbat în bine? În primul rând, implicarea angajaţilor în proiecte cu impact social a crescut semnificativ, legăturile dintre colegi s-au consolidat, gradul de asumare a proiectelor a crescut, iar nivelul de satisfacție este din ce în ce mai mare.

Prezentarea OANEI CIOBANU – HR & CSR Manager, UP ROMÂNIA s-a bazat pe expunerea obiectivelor grupului prin intermediul celor 5P (Pilot, Profit, People, Proximity și Planet), dar și pe ideea de dezvoltare durabilă și business responsabil. În ceea ce privește ultimul pilon, obiectivul principal al grupului privind mediul este să măsoare impactul activităților sale asupra mediului și să acționeze în consecință, în interesul generațiilor viitoare. Astfel, axele principale ale filialei UP România vizează: evaluarea periodică a amprentei de carbon (Bilantul carbon), realizarea de acțiuni în vederea reducerii consumului de resurse (reducerea consumului de energie electrică, de hârtie, de gaz etc.), încurajarea unui comportament eco-responsabil: reciclare (pet-uri, doze, dopuri de plastic, baterii, hîrtie), plantare copaci, reducerea emisiilor de CO2, informarea și animarea internă privind protejarea mediului: newslettere interne pe teme de mediu. Oana Ciobanu a încheiat prezentarea cu un gând pozitiv: <<Mai bine, în fiecare zi!>>.

GEORGIANA MIRON – Director Marketing și Comunicare, Groupama Asigurări a punctat faptul că este foarte important să existe o coerență între strategia de responsabilitate socială a unei companii și tipul de business, iar acest lucru este luat în considerare și în activitatea pe care o desfășoară. Aceasta consideră că este esențial ca angajații să fie incluși și să se implice în mod direct în aceste activități. Mai mult, a insistat asupra faptului că reprezentanții Top managementului trebuie să fie primii care trăiesc aceste proiecte, le promovează și se implică în dezvoltarea lor.

SIMONA CAMBURU este Coordonator Fundraising în cadrul Plantăm fapte bune în România, o inițiativă națională de împădurire bazată pe voluntariat, care a pornit la drum în 2011. Aceasta a menționat faptul că 2017 a fost al treilea an consecutiv în care și-au propus ca în luna noiembrie să organizeze plantare în cât mai multe județe ale țării într-o singură zi şi al treilea an în care au avut și Republica Moldova alături de ei. Astfel că, din 2011 și până în prezent, au reușit să acționeze în 22 de județe cu ajutorul celor peste 32.300 de voluntari. Principalele rezultate obținute au fost: 206 de hectare au devenit păduri, ca urmare a acțiunilor de împădurire și peste 660 000 de puieți forestieri au fost plantați.

MIRCEA ILIE – Sustainability Leader, IKEA a deschis cea de-a doua sesiune a evenimentului CSR Overview și și-a propus să discute despre sustenabilitate, de la strategie la practică. La începutul discursului, acesta a menționat care sunt pilonii de sustenabilitate și a făcut referire la (1) O viață mai sustenabilă acasă prin produsele care ajută clienții la economie de energie, de apă, sortarea și reducerea deșeurilor și să ducă o viață mai sănătoasă, (2) Independență față de energie și resurse, cu accent pe modul de derulare a afacerii, în armonie cu planeta (obținerea materiilor prime, energie din resurse regenerabile, emisiile de gaze cu efect de seră, utilizarea apei, gestiunea deșeurilor și economia circulară) și (3) O viață mai bună pentru oameni și comunități (angajații IKEA, angajații furnizorilor, comunitățile unde sunt prezenți). În plus, Mircea Ilie a enumerat câteva dintre proiectele în care sunt implicați: Fondul IKEA pentru Mediul Urban, un program derulat în parteneriat cu Fundația Comunitară București; susținerea prin diferite modalități (finanțări, donații) a Asociației MagiCAMP; sprijinirea antreprenorilor sociali și desfășurarea unor activități educative (Turul sustenabilității pentru elevi și studenți).

SILVIA TEODORESCU – Senior Communicator CSR for Policolor; Senior Partner, Zaga Brand a lansat o discuție despre una dintre cele mai ample campanii de responsabilitate socială din țară – Culorile României, o acțiune derulată împreună cu Policolor. În urma desfășurării tuturor proiectelor poate vorbi despre mai mult de 1.5 milioane de beneficiari. Silvia Teodorescu a completat: „Este o campanie atât de amplă încât nu pot vorbi despre un singur tip de impact. Este impactul de bun simț. Atunci când donezi 47 de tone de materiale pentru obiective publice și private (școli, grădinițe, spitale, muzee), este evident că ai un tip de impact. Tot ceea ce oferim ca direcție este PRO-comunitate, nu este PRO-individ. Cel mai important impact pe care noi îl vizăm și pe care începem să-l simțim este schimbarea mentalităților. Acest tip de impact se produce deja.”

CRISTINA BĂLAN este Managing Partner al CSR Boot IQ și Trainer GRI. După ce a lucrat timp de 14 ani pentru Organizația Națiunilor Unite, s-a specializat în raportarea non-financiară / de sustenabilitate, CSR strategic și procese consultative. În cadrul conferinței, Cristina Bălan a spus o poveste adevărată despre negustori, supuși și împărați în aproape zece titluri de carte. De asemenea, a amintit faptul că a renunțat să mai intre într-o serie de magazine sau să cumpere anumite produse atât timp cât consideră că acestea nu respectă norme de sustenabilitate.

MAGDA CRISTESCU – Executive Director în cadrul Fundației FAN Courier a început prin a împărtăși participanților următoarul gând: „Dacă te numeri printre cei mai norocoși 1% dintre oameni, ești dator să te gândești la ceilalți 99%” – o idee promovată de Warren Buffett. Principalele zone de implicare ale Fundației sunt: educația, antreprenoriatul și încurajarea sportului. Aceasta a completat cu faptul că: „Primul lucru pe care noi încercăm să-l facem este să investim în parteneriate durabile, în anumite condiții: luăm proiecte care se desfășoară de cel puțin un an și în care putem să demonstrăm impactul social, în sensul în care o comunitate este schimbată în bine. Pe de altă parte, încercăm de anul viitor să dezvoltăm un proiect propriu și vom începe cu pași mai mici, cu o comunitate. Acesta se numește Elev în clasa a IX-a și ne dorim să ducem 20 de copii din zonele rurale la liceu și să le oferim burse complete.”

ADRIANA PREDA – Director Executiv în cadrul Asociației The Social Incubator a încheiat conferința și a subliniat importanța implicării sectorului de business în problemele comunității. Aceasta a menționat că ceea ce face diferența astăzi este faptul că reușim să ne reunim și să găsim soluții împreună. Mai mult, ONG-urile au devenit resurse și pentru a transforma viziunea tradițională asupra CSR-ului ne putem orienta către conceptul de CSV – Creating Shared Value, o trecere de la lumea economică, la o lume socială. Nu în ultimul rând, Adriana Preda a prezentat două dintre inițiativele pe care Asociația The Social Incubator le-a implementat în 2017 pentru a sprijini tinerii aflați în procesul de integrare.

La rândul nostru, de la începutul anului 2017, în cadrul BusinessMark am început să investim resurse în acțiuni de responsabilitate socială. Am susținut inițiative din domenii precum educație, mediu și sport și, alături de partenerii din mediul ONG, am realizat câteva lucruri importante: ne-am propus să plantăm 10 copaci pentru fiecare eveniment organizat și ne vom implica în plantarea acestora la începutul anului viitor, am dezvoltat acțiuni de sprijinire a tinerilor instituționalizați sau a persoanelor provenite din comunitățile sărace, am colectat pentru reciclare și am încurajat performanța prin sport. În 2018, ne dorim să continuăm în același ritm.

Evenimentul “CSR Overview” a fost organizat de BusinessMark alături de: UP România, CEZ GROUP, Wonder Little Land, Atelier Cortez, World Class, AVIS, Camera Franceză de Comerț și Industrie în România (CCIFER), Camera de Comerț Bilaterală Bulgaria – România, Asociația The Social Incubator, Plantăm fapte bune în România.

