Game changers. A conference for Project Managers today: ce spun specialiștii despre un domeniu aflat într-o continuă schimbare

Pe 7 decembrie, la București, a avut loc prima ediție a evenimentului “Game changers. A conference for Project Managers today”. Participanții prezenți au avut ocazia să interacționeze cu unii dintre cei mai buni specialiști din domeniu și să afle de la aceștia care sunt principalele provocări ale industriei, care sunt instrumentele pe care le au astăzi la dispoziție, dar și cum pot depăși eventualele bariere pentru a construi proiecte de succes. Discuțiile au fost moderate de către CIPRIAN MOGA – Business Transformation Advisor, specializat în transformarea organizațiilor și în dezvoltarea oamenilor care conduc procesele de schimbare. Are 20 ani de experiență în dezvoltare organizațională, strategie și conducerea schimbării și este un pionier al agilității organizaționale în România. Pe parcursul evenimentului au luat cuvântul următorii invitați:

CRISTIAN IONIȚĂ – Program Manager National în cadrul VEL PITAR a deschis conferința și a explicat de ce eșuează companiile în a IV-a revoluție industrială. A pornit de la ideea că lumea se schimbă, că nimic nu rămâne la fel și a accentuat că tehnologia transformă modul în care se dezvoltă proiectele: „Astăzi trăim, discutabil aproximativ din anul 2000, cea de-a patra revoluție industrială prin digitalizarea masivă a afacerilor, automatizarea în cea mai mare parte a unor funcțiuni pe care înainte le făceau oamenii: inteligență artificială, IOT (Internet of Things, toate obiectele vor fi conectate la internet), big data analytics, imprimantele 3D, nanotehnologia, biotehnologia, VR (Virtual Reality), sau AR (Argumented Reality).” Cristian Ioniță a enumerat câteva greșeli care fac ca schimbările să eșueze: Numesc manageri de linie să execute proiectele de schimbare, nu iau aprobarea emoțională de la stakeholderi, nu stabilesc clar urgența schimbării, nu știu să trateze cu oamenii care se opun schimbării și nu au o viziune de viitor. La final, a prezentat transformările majore care au avut loc la Vel Pitar: automatizarea estimatului de producție și automatizarea comenzii clienților.

Principalul mesaj pe care SIMONA BONGHEZ – Managing Director, COLORS IN PROJECTS l-a transmis în cadrul conferinței a fost că fiecare dintre noi avem un drum diferit în companiile noastre și că trebuie să ne adaptăm continuu la schimbările din ziua de azi. Printre subiectele analizate, aceasta a prezentat un AGILE MANIFESTO – acest manifest în care găsesc o nouă metodă de a vedea și conduce proiectele. Pentru a înțelege mai bine modul în care transformarea agilă conduce la schimbări pozitive în operațiunile de afaceri și în livrarea de proiecte, Forrester Consulting a efectuat o anchetă la 1.469 de persoane – o combinație sănătoasă a celor implicați în roluri predictive (traditional/waterfall) și agile. Care dintre abordări a avut mai mult succes? Cea hibridă, dar diferențele între ele nu sunt mari.

GEORGE LECA – Europe Head of Project Management Office, Reporting & Governance, ASAHI BREWERIES EUROPE a menționat faptul că întotdeauna trebuie să alegi din ceva ce există pe piață și atunci ai nevoie de niște criterii de alegere foarte clare care să te scutească de apariția unor întrebări mai târziu. În cazul său, criteriul de alegere a fost adopția. Acesta a accentuat ideea că trebuie să alegi instrumentul pe care organizația îl acceptă și îți oferă o adopție completă. Sfatul lui George Leca pentru participanți a fost să se orienteze către User Experience și User Friendly. A încheiat prin a spune „Vă recomand să fiți niște project manageri soft, nu trebuie să ne luptăm cu nimeni, nu trebuie să fim reactivi. Să facem lucrurile pentru cine ne plătește.”

Tema abordată de AURELIAN ARAMĂ – Strategic Project Manager, CLEVER TAXI a fost Project Management – pentru Startups. Acesta a precizat câțiva pași importanți în etapa de planificare: (1) Să validezi ideea, (2) Să analizezi piața, (3) Să confirmi cadrul legal/ fiscal, (4) Să construiești (echipa + produsul). În continuare, a făcut trecerea spre execuție: (5) Lansează beta, (6) Feedback/ pivotare, (7) Marketing și comunicare, (8) Scalează. Un alt subiect pe care Aurelian Aramă l-a cuprins în prezentare face referire la nevoile sau așteptările din piață. Astfel, amintește că epoca Build it and they will come a apus. În acest moment, educarea pieței e cea mai costisitoare și riscantă etapă. Prin urmare, recomandarea sa este să ne concentrăm pe early adopters: identifică nișa, află nevoile, arată-le prototipul și transformă-i în brand ambassador.

GHEORGHE ȘTEFĂNESCU este Senior Trainer în cadrul EVOLUTIV CONSULTANTS NETWORK și are peste 20 de ani de experiență în training. La începutul prezentării acesta a început cu întrebarea <<care este numele jocului?>> pentru ca în final să răspundă: Viața, personală și profesională. A menționat că provocarea este oferită de faptul că e un joc complicat, dar vestea bună este că nu este un joc cu sumă nulă. Gheorghe Ștefănescu a completat cu faptul că simulările de business adaptate specificului organizației sunt un mijloc eficade de dezvoltare profesională.

ANDREEA PĂTRAȘCU – Program Management Office Manager, ORANGE ROMANIA a confirmat faptul că în business se solicită un răspuns rapid la schimbările din piață, o adaptare la cererile clienților, totul într-un timp foarte scurt. Aceasta crede că este despre dragoste și agilitate. „Dacă clienții ajung să se îndrăgostească de produsele tale înseamnă că te-au ales pe tine și nu pe ceilalți. Ne dorim să lansăm produse relevante, iar una dintre provocări este să transmit acest lucru la nivelul întregului business. Ca să îl faci pe client să se îndrăgostească de produse trebuie să găsești acele caracteristici care îmbunătățesc experiența clientului.”

Invitatul special al evenimentului a fost MARCO SAMPIETRO – PhD la University of Bremen, Germania. Project Management Professor în cadrul SDA Bocconi School of Management, Italia și la MISB Bocconi – Mumbai International School of Business Bocconi, India. Contract Professor of Project Management la Bocconi University, Italy și la Milano Fashion Institute, Italia. Marco este și Visiting Intructor la University of Queensland, Australia. Prezentarea sa s-a concetrat pe gestionarea riscurilor în proiecte, iar una dintre priorități a fost să prezinte de ce este managementul riscurilor atât de dificil de adoptat? În cea de-a doua parte a prezentării, Marco Sampietro a oferit câteva sugestii pentru aplicarea cu eficiență a Project Risk Management.

Evenimentul a inclus o simulare de business Simdustry-Managing3® susținută de GHEORGHE ȘTEFĂNESCU, Senior Trainer – EVOLUTIV Consultants Network. Aceasta este prima simulare de business care ilustrează atât vizual cât și tactil relațiile dintre discipline de management diferite: managementul strategic, financiar și al resurselor umane.

Evenimentul “Game changers. A conference for Project Managers today” a fost organizat de BusinessMark alături de: EVOLUTIV Consultants Network, AVIS, Camera de Comerț Bilaterală Bulgaria – România și Plantăm fapte bune în România.

58 Cititori