Industria IT și-a dublat veniturile în 6 ani, ajungând să fie o piață care valorează aproximativ 5 miliarde de euro în România

ARIES Transilvania anunță rezultatele unui amplu studiu național al pieței de IT din România, realizat cu sprijinul Primăriei și Consiliului Local Cluj-Napoca, și care analizează evoluția domeniului pe parcursul a șase ani, între 2011 și 2016.

Conform studiul, numărul companiilor din IT la nivel național a crescut în perioada 2011-2016 de la 9.823 la 14.339, și se previzionează că la finalul anului 2017 se va depăși numărul de 17.000. Practic, în cei 6 ani de zile, s-au înregistrat cu aproape 50% mai multe firme cu profil informatic. Totodată, cifra de afaceri cumulată a firmelor de IT s-a dublat în ultimii 6 ani, în contextul în care segmentul IT deține o pondere din ce în ce mai crescută în economia națională, depășind, împreună cu domeniul tehnologiilor comunicării, 6% din PIB.

Evoluția industriei de IT la nivel național este una semnificativă:în cele 14.339 firme înregistrate în anul 2016lucrau peste 100.000 de angajați, numărul acestora crescând cu 75% în ultimii 6 ani. Mai mult decât atât, în perioada analizată se remarcă dublarea numărului de startup-uri, ceea ce indică apariția pe piață și a tinerilor antreprenori, promotorii de noi idei, noi soluții și o nouă atitudine în business, completând astfel companiile cu experiență care au crescut în ritm susținut în ultimii ani.Capacitatea acestor startup-uri de a rezista unei concurențe puternice constituie una din mizele pieței de IT, miză care suscită interesul tuturor specialiștilor, fiind una din premisele continuității cu succes a acestui domeniu.

Capacitatea de business dezvoltată de companiile de IT este reliefată și de dublarea cifrei totale de afaceri în 6 ani. O piață de aproape 5 miliarde de euro reprezintă un segment important în orice calcul previzionist.

La nivel național, se observă un trend de scădere a numărului de companii mici cu 1-4 angajați și o creștere a numărului de companii fără nici un angajat. Dacă în 2011 ponderea companiilor de IT care nu aveau nici un angajat era de 27%, în 2016, acest procentaj a crescut la 35,5% din totalul firmelor de IT. Acest trend este unul îngrijorător din perspectiva faptului că, rata de creștere a angajării de personal nou este în scădere relativă și numărul companiilor de IT fără nici un angajat reprezintă o treime din totalul companiilor de IT. Astfel, tot mai multe companii de IT găsesc dificil să recruteze resursa umană și tot mai multi angajați din IT preferă să își înființeze propria companie, fapt care se reflectă și în evoluția numărului de startup-uri.

În intervalul 2011-2016, numărul startup-urilor aproape s-a dublat (de la 1.806 startup-uri în 2011, la 3.795 startup-uri în 2016), iar ponderea lor din totalul companiilor a crescut de la 18,4%, în 2011, la 26,5%, în 2016. Se remarcă ponderea mare a startup-urilor din Cluj-Napoca, unde, în decurs de 6 ani, creșterea acestui tip de business a fost de 281%, aproape triplându-se numărul de startup-uri din 2011.

Studiul cuprinde atât o analiză la nivel național, cât și o analiză comparativă realizată pe companiile din centre urbane din România (Cluj-Napoca, București, Iași, Timișoara, Brașov și alte municipii). În cadrul acestei analize, piața de IT a fost definită prin 9 coduri CAEN, referitoare în principal la producerea de soft sub variate forme, consultanță în producerea de soft și implementarea de produse (fără a include și tehnologiile comunicării sau comerțul cu amănuntul în domeniu).

Evoluția pieței de IT din Cluj-Napoca între 2011 și 2016

Studiul național al pieței de IT a efectuat și o analiză asupra evoluției pieței de IT din Cluj-Napoca, între anii 2011 – 2016, constatând o creștere foarte rapidă, prin comparație cu alte centre de dezvoltare din sectorul informatic din țară, precum Iași sau Timișoara. Din această perspectivă Cluj-Napoca poate fi considerat principalul pol de business IT din România, după București.

Numărul companiilor de IT a crescut în Cluj Napoca cu peste 75% față de 2011, mult peste media națională. Luând în calcul și noile companii apărute în urma programelor guvernamentale precum “Start-up Nation”, la momentul actual se poate vorbi despre dublarea acestui număr.

În cele 1.235 de companii din IT din Cluj-Napoca lucrează 14.036 angajați, reprezentând 8,7% din total salariaților municipiului (161.610 pe 2016 – conform datelor INS). Astfel, 1 din 11 angajați clujeni lucrează în IT. Dacă se iau considerare și alte forme de colaborare (PFA, microîntreprinderi), numărul clujenilor care lucrează în IT depășea, la nivelul anului 2016, 20.000 de persoane.

O altă caracteristică ce individualizează acest centru de IT o constituie ponderea mult mai mare a startup-urilor, a căror număr s-a dublat în ultimii 6 ani, cu mult peste media națională.

Studiul a fost realizat de firma de cercetare Encore Research la solicitarea Aries Transilvania, cu sprijinul Primăriei și a Consiliului Local Cluj-Napoca, iar metodologia a inclusanaliza financiară a sectorului de IT, sondaje de opinie pe companiile de IT din Cluj-Napoca, dar și pe companiile din alte centre importante din țară, studiu calitativ prin interviuri cu antreprenori din IT, manageri ai companiilor de IT și reprezentanți ai mediului universitar. Raportul final al Studiului Pieței de IT – Analiză comparativă națională 2017 poate fi accesat on-line pe site-ul www.itstudy.ro, unde este disponibil atât în limba română, dar și în limba engleză.

