Cum fac fata companiile modificarilor legislative pe care trebuie sa le aplice in 2018?

Sfarsitul de an a oferit subiecte arzatoare, de interes pentru companii, deja cunoscutul Split TVA (mecanismul de plata TVA defalcat), contributiile sociale transferate in sarcina angajatului sau marirea salariului minim pe economie. Modificarile ii implica direct pe manageri si profesionistii contabili, pe specialistii in resurse umane si salarizare, a caror sarcina a fost in primul rand sa urmareasca controversele, daca split TVA intra sau nu in vigoare, in ce conditii, ce se intampla cu salariile.

Cand obiectivele unui manager sunt acelea de a tine pasul cu mediul concurential in care se afla business-ul, cand dorinta este sa vii mereu cu raspunsuri rapide in fata clientilor, urmarirea aprobarilor legislative si cum vor fi ele mai exact adoptate in companie sunt lucruri deloc placute, care pot ridica dificultati.

Afla din randurile de mai jos un rezumat al celor mai importante schimbari care se aplica de la 1 ianuarie 2018 si cum poate o companie sa tina pasul cu schimbarea in secolul XXI.

Split TVA

Ce inseamna sistemul Split TVA? Existenta unui cont separat de cel curent, numit cont de TVA, in care se vor incasa sumele reprezentand TVA-ul de pe facturile de vanzare si din care se vor achita sumele reprezentand TVA de pe facturile de cumparare.

Obligatoriu de la data de 1 ianuarie 2018 va fi aplicat de firmele publice si private aflate in insolventa sau care au datorii la plata TVA. Optional restul companiilor vor putea opta pentru acest mecanism de efectuare a platilor si vor beneficia de o reducere cu cinci puncte procentuale a impozitului pentru durata in care vor fi in sistem.

Contributiile sociale

Anul 2018 implica plata a trei contributii sociale, in loc de sase. Mai precis este vorba de contributia la pensii (CAS), contributia la sanatate (CNAS) si contributia asiguratorie pentru munca (CAM – exclusiv in sarcina angajatorului).

CAS si CNAS se transfera in totalitate la angajat, dar angajatorul se va ocupa de calculul, declararea si plata catre stat a acestora.

Salariul minim pe economie

Este oficial ca salariul minim brut a crescut de la 1.450 lei la 1.900 lei. Angajatorii sunt obligati asadar sa implementeze, acolo unde se cere aceasta modificare.

Totodata, in contextul transferului contributiilor de pensii si sanatate, pentru ca salariul angajatului sa nu aiba de suferit, este necesar sa fie majorat, prin urmare persoana sa ramana cu aceeasi suma de bani pe care o lua pana acum (salariul net). Modificarea salariului se face cu un act aditional la contractul de munca. Companiile sunt datoare sa aiba negocieri cu privire la majorarea salariilor brute in perioada 20 noiembrie – 20 decembrie 2017.

Cum tin companiile pasul cu schimbarile legislative?

Zilnic se intampla o multime de lucruri, task-uri noi, informatii noi, decizii noi, clienti noi. Mediul de business actual inseamna inainte de toate sa tii ritmul cu schimbarea, sa fii mereu la curent cu noutatile si intotdeauna cu un pas inaintea celorlalti.

Programele pe calculator sunt cele care azi reusesc sa salveze timp si energie, datorita automatizarii, astfel incat munca angajatilor sa fie mult simplificata.

Specialistii in contabilitate sau cei de resurse umane (care se ocupa de salarizare) resimt in aceasta perioada tumultul de informatii, modificari si alerte. Tocmai pentru ca ei sa lucreze usor, conform noilor schimbari ce trebuie implementate, exista programe special dedicate pentru domenii variate de activitate precum cel de contabilitate sau salarii.

De exemplu, cel mai bun program de salarii, opereaza in cloud, adica beneficiezi de mobilitate si siguranta maxima, accesezi informatia de unde iti doresti, nu doar de la birou, ci si de pe telefon sau tableta dintr-un hub, restaurant, cafenea, conectate la internet.

Ceea ce este foarte important de punctat, un program nou si performant se actualizeaza, astfel ca aparitia modificarilor legislative se incorporeaza in sistem, trece deci la o versiune superioara automat, fara ca utilizatorul sa fie nevoit sa instaleze ceva. Esti anuntat pe e-mail de modificarile legislative si esti in pas cu schimbarea, datorita software-ului care stie in timp real sa iti puna la dispozitie prelucrarea datelor conform noilor cerinte. Fara batai de cap, fara temeri, fara ingrijorari, fara sa ramai in urma, un software dedicat activitatii tale stie sa vina in intampinarea nevoilor pe care le ai.

