De ce este important sa porti incaltaminte de protectie iarna?

Cand vine vorba despre protectia la lucru, nu exista o solutie universala. Protectia ideala variaza in functie de domeniul de activitate, riscurile implicate si bineinteles, mediul in care se desfasoara activitatea.

Incaltamintea de protectie este un exemplu excelent in acest sens. Desi de obicei bombeul si lamela antiperforatie pot fi de ajuns, munca in sezonul rece prezinta riscuri suplimentare. Deoarece caldura se pierde in primul rand la extremitati, acestea trebuie protejate cat mai bine la temperaturi scazute.

Daca activitatile de lucru se desfasoara in aer liber pe timpul iernii, incaltamintea de protectie trebuie sa fie aleasa adecvat.

Fetele hidrofobizate sunt un bun exemplu. Daca in mod normal, infiltrarea apei in incaltaminte este un inconvenient minor, pe timpul iernii poate pune probleme serioase. Expunerea indelungata a picioarelor la umiditate poate cauza “piciorul de transee” sau chiar degeraturi, in cele mai grave cazuri.

La alegerea incaltamintei de protectie, trebuie facuta diferenta intre perechile “rezistente la apa”, si cele complet hidrofobizate. Daca activitatea se va desfasura in medii foarte umede, optiunea ideala ar fi cizmele de iarna realizate din PVC.

Bineinteles, marimea incaltamintei de protectie joaca un rol important in mentinerea confortului. In special incaltamintea cu bombeu de protectie trebuie sa lase un minim spatiu de miscare pentru degete. Incaltamintea prea stramta poate limita circulatia sangelui la nivelul picioarelor.

Dincolo de disconfortul evident, limitarea circulatiei poate pune probleme serioase utilizatorului, in special la temperaturi scazute.

Nu in ultimul rand, termoizolatia joaca un rol la fel de important la protejarea piciorului in sezonul rece.

Realizata din poliester sau blana (naturala sau sintetica), aceasta poate face diferenta in confortul la munca de zi cu zi. In functie de nevoi, se pot purta si sosete de iarna din materiale care absorb umezeala piciorului.

Pentru un plus de siguranta, nu strica sa pastrati la indemana un set de sosete de rezerva!

