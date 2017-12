Legile justiţiei ajung azi în Senat, camera decizională. Noi amendamente-fulger ale PSD

După ce Camera Deputaților a aprobat pe repede înainte cele trei pachete legislative cu modificări la legile justiției „jumulite” în Comisia Iordache, acum mingea a ajuns în terenul Senatului, unde „starostele” PSD este Șerban Nicolae.

Legile justiţiei intră, astăzi, într-o procedură accelerată de dezbatere şi vot, fiind posibil ca până miercuri sau joi să fie aprobate toate cele trei proiecte. Rapoartele şi pentru dezbaterea din plenul Senatului vor fi făcute tot de Comisia specială condusă de Florin Iordache.

Legea privind statutul magistraţilor ar putea trece de luni atât de comisie, cât şi de plen.

Senatorul PSD, Șerban Nicolae, a anunțat, pe pagina sa de Facebook, că a depus 30 de amendamente la Legea 303/2004 privind Statutul magistraților.

Unul dintre amendamente prevede că Ministerul Finanțelor va fi obligat să acționeze împotriva magistraților care cauzează erori judiciare.

„Să nu existe dubii, am depus astăzi aproape 30 de amendamente la proiectul pentru modificarea statutului judecătorilor și procurorilor. Aici aveți unul dintre ele:

„Art 96

(1) Statul răspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.

(2) Eroarea judiciară atrage răspunderea judecătorilor și procurorilor care şi-au exercitat funcţia cu rea-credinţă sau gravă neglijenţă.

(3) Este eroare judiciară atunci când, în înfăptuirea actului de justiție, se determină o soluționare greșită a unei proceduri judiciare și prin aceasta se produce o vătămare a drepturilor ori intereselor legitime ale unei persoane.

(4) Este rea-credință atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcției, cu intenție, prin încălcarea Convenției pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale, a drepturilor și libertăților fundamentale prevăzute de Constituția României, ori a normelor de drept material sau procesual, a determinat o eroare judiciară.

(5) Este gravă neglijenţă atunci când judecătorul sau procurorul, în exercitarea funcției, din culpă, nesocotește normele de drept material ori procesual, determinând o eroare judiciară.

(6) Nu este îndreptăţită la repararea pagubei persoana care, în cursul procesului, a contribuit în orice mod la săvârşirea erorii judiciare de către judecător sau procuror.

(7) Pentru repararea prejudiciului produs printr-o eroare judiciară, persoana vătămată se poate îndrepta cu acţiune numai împotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, în condițiile legii, la tribunalul în cărui circumscripție își are domiciliul sau sediul, după caz. Plata de catre stat a sumelor datorate cu titlu de despagubire se efectueaza în termen de maxim 1 an de la data comunicarii hotararii judecatoresti definitive.

(8) După ce prejudiciul cauzat de o eroare judiciară a fost acoperit de stat, Ministerul Finanțelor Publice se întoarce în mod obligatoriu, pe cale judiciară împotriva judecătorului sau procurorului care a determinat eroarea judiciară. Competența de judecată, în primă instanță, revine Curții de Apel București, dispozițiile Codului de procedură civilă fiind pe deplin aplicabile.

(9) Termenul de prescripție a dreptului la acțiune al statului, prevăzut la alin. (8) este de un an, de la data când a fost achitat integral prejudiciul.

(10) Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili condiții, termene și proceduri pentru asigurarea profesională obligatorie a judecătorilor și procurorilor. Asigurarea obligatorie nu poate să întârzie, să diminueze sau să înlăture răspunderea pentru eroare judiciară determinată de rea-credință sau gravă neglijență.”

Biroul Permanent al Senatului a aprobat joi o procedură de urgenţă accelerată pentru dezbaterea legilor justiţiei în forul decizional: parlamentarii au termen de depunere a eventualelor amendamente până luni dimineaţă la ora 9.00 la legea privind organizarea judiciară şi cea privind funcţionarea CSM, iar comisia specială trebuie să elaboreze raportul în maximum 24 de ore, până marţi dimineaţa la ora 9.00.

”Depinde de cum merg dezbaterile. Noi începem luni cu legea 303/2004. Avem săptămâna viitoare dezbaterile pe buget, deci este foarte posibil să lucrăm nu doar miercuri, ci şi joi. Vom dedica o parte din zi dezbaterii bugetului şi ce ne rămâne o să avem programul nostru pe legile care sunt pe ordinea de zi de la Senat”, a spus Călin Popescu Tăriceanu.

Preşedintele Senatului a anunţat şi că intenţionează să introducă pe ordinea de zi a plenului de luni legea 303/2004 privind statutul magistraţilor.

Întrebat dacă este normal ca legea privind statutul magistraţilor să intre luni dimineaţa în comisie, iar luni după-amiaza în plen, Tăriceanu a spus că el nu se ocupă cu programul comisiei speciale.

Procurorii de top din România au criticat dur propunerile de schimbare a sistemului judiciar făcute în Parlament care, spun ei, vor îngreuna anchetele penale, scrie presa internaţională.

Sursa: News24.ro

