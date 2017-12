Enterprise Investors vinde grupul Macon

Polish Enterprise Fund V și Polish Enterprise Fund VI, fonduri de private equity administrate de Enterprise Investors (EI), au semnat un acord pentru vânzarea grupului Macon, unul dintre cei mai mari producători de materiale de construcții din România. Cumpărătorul este Xella Group, unul dintre cei mai importanți producători mondiali de materiale de construcții pentru zidărie din domeniul betonului celular autoclavizat (BCA) și domenii conexe.

Valoarea tranzacției nu a fost dezvăluită;

Tranzacția este condiționată de obținerea aprobării Consiliului Concurenței.

În 2006, Enterprise Investors a cumpărat Macon de la angajații și foștii manageri ai companiei. La momentul investiției, Macon era un important producător de materiale de construcții din România. Doi ani mai târziu, EI a furnizat companiei Macon capital adițional pentru achiziția competitorului său, Simcor Group, un producător de materiale de construcții cu activitate în Transilvania. Cu sprijinul fondurilor EI, managementul Macon a fuzionat cele două entități creând un jucător de top în România. În prezent, compania administrează patru puncte de producție și este producătorul numărul 1 de BCA și stâlpi de electricitate din țară dar și unul dintre cei mai importanți furnizori de var, elemente prefabricate și teracotă. În ultimii ani, Macon a avut performanțe financiare excelente. Compania estimează venituri de aproximativ 150 milioane RON (33 milioane EUR) în 2017. Macon are cca. 800 de angajați.

“Cooperarea dintre Enterprise Investors și echipa de management foarte competentă condusă de Marius Marin s-a dovedit de succes pe parcursul investiției noastre în Macon. Buna noastră colaborare a fost importantă mai ales în vremurile tulburi ce au urmat crizei globale, când, deși sectorul construcțiilor a scăzut dramatic, Macon a reușit să își crească cota de piață printr-o continuă adaptare la noile condiții și câștigând noi piețe.” a spus Dariusz Prończuk, managing partner la Enterprise Investors, care a coordonat această investiție. “Compania este într-o formă foarte bună și sunt optimist cu privire la oportunitățile sale de creștere în viitor”, a adăugat Șerban Roman, Vicepreședinte Enterprise Investors, care coordonează activitatea firmei în România.

RTPR Allen & Overy a fost consultantul juridic al Enterprise Investors iar PWC Romania a fost consultant M&A.

Xella Group este unul dintre cei mai importanți producători mondiali de materiale de construcții pentru zidărie din domeniul betonului celular autoclavizat și domenii conexe, cu vânzări de 1,5 miliarde EUR și 6,700 de angajați (începând din 2016). Grupul are sediul în Duisburg, Germania, 97 de fabrici și numeroase centre de vânzare ȋn 30 de țări. Xella produce și comercializează în România zidărie premium din BCA sub marca YTONG, iar din 2013 și produse termoizolatoare minerale sub marca Multipor.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrală și de Est. Activă din 1990, firma a strâns nouă fonduri cu un capital total care depășește 2,5 miliarde EUR. Aceste fonduri au investit 1,8 miliarde EUR în 139 de companii din diverse sectoare și au vândut 124 de companii realizând încasări brute de 3,6 miliarde EUR. Exiturile includ 34 de listări ale unor companii din portofoliu la bursele de valori din Varșovia, Praga și New York.

Sursa foto: Capital.ro

122 total views, 0 views today