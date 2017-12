Mos Craciun în economie

Consacrat drept un batranel care imparte daruri celor mici, Mos Craciun este un simbol ce cheama. Este capital de relatie pe care il investim in ceilalti prin simpla daruire de cadouri. Se naste o economie de circumstanta care isi are regulile ei specifice.

Daruim si primim in baza unui comportament de reciprocitate care consolideaza relatiile cu ceilalti si stimuleaza consumul. Comunitati intregi sunt antrenate simultan in jocul social al schimbului de daruri cu incarcatura simbolica si efect in economie.

Venituri mai mari, cadouri mai multe

In Romania vacanta de Craciun coincide cu o crestere a consumului pe toate planurile, de la alimente si imbracaminte la electrocasnice, credite, vacante si cresterea vanzarilor de masini. Zeci de milioane de euro sunt pusi in miscare in numele lui Mos Craciun. In aceasta perioada, productia bunurilor de larg consum cunoaste un boom care tureaza motoarele tirurilor ce aprovizioneaza supermarketurile si antreneaza o forta de munca sezoniera.

Cu o crestere a consumului de 7,7% in acest an, Romania petrece. Mos Craciun anima si mai mult frenezia achizitiei pe fond sonor de cadouri despachetate si sampanii desfacute. Potrivit sondajului realizat de Ferratum Grup, intr-un top al cheltuielilor cu ocazia sarbatorilor de iarna, anul acesta Romania este pe locul 2 (dupa Mexic) din cele 20 de tari analizate, in functie de procentul veniturilor alocate per gospodarie (31,9%), adica aproximativ 280 de euro.

Cumparam cadouri online sau in magazine

Doar 25% dintre romanii care au participat la acest sondaj spun ca prefera cumparaturile online, diferenta fiind reprezentata de cei care colinda magazinele in cautarea de cadouri. Potrivit aceleasi surse, top 3 cadouri pentru care este alocat bugetul este format din: haine (20,9%), dulciuri (19,4%) si jucarii (12,7%). Pentru respondentii la acest studiu 28% din bugetul de sarbatori este alocat pentru calatorii, 40% dintre romani preferand serviciile AirBnb.

Monetizarea lui Mos Craciun in magazine este parte din atmosfera in care sunt angrenati producatori, furnizori, distribuitori, buyeri, merchandiseri si promoteri. Aranjamente de basm care reconstituie satul Mosului, improvizate in mall-uri ca sa-i primeasca pe cei chemati, completeaza peisajul contra-cost. Punctele de contact cu consumatorul sunt diversificate pe toate categoriile de consumatori pentru ca toti sa cumpere ceva.

Mos Craciun, de la simbol la mercantilism

Un Mos Craciun fara entertainment, uitat intr-un sat din Finlanda, nu inspira. El devine un bun al lumii globalizate numai daca este amuzant, daca stimuleaza consumul, daca vinde. In acest tip de lume Mos Craciun inseamna sa mergi la mall, sa te distrezi, sa alergi printre rafturi dupa cadouri.

Chiar daca in copilaria omenirii darul avea multiple semnificatii, in momentul de fata cea economica predomina. Morisca consumului invarte indicatorii economici si deseneaza grafice de bunastare statistica. Darul cresterii economice pe baza de consum nu poate dura la nesfarsit. Daca vine Mos Craciun si ne ia darul inapoi?

