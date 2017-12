Peisajul fintech la nivel global este dominat de soluții inovatoare ce vor transforma radical serviciile financiare

Un sondaj efectuat recent de KPMG la nivel global arată că instituțiile financiare percep fintech ca fiind factorul principal de schimbare în sectoarele în care activează (57% din respondenți, comparativ cu modificările legislative indicate de 51% și noile modele de afaceri indicate de 46% din respondenți). Conform sondajului, băncile, asigurătorii și societățile de administrare a investițiilor consideră că tehnologii de tip inteligența artificială, blockchain, Internet of things vor redefini esențial serviciile financiare. Cu toate acestea, numai o mică parte din instituțiile financiare (22%) și-au formulat o strategie fintech aliniată la provocările ridicate de inovația rapidă în acest domeniu.

Majoritatea respondenților consideră necesare parteneriatele cu startup-uri din domeniul fintech, 61% dintre aceștia indicând că au încheiat deja astfel de parteneriate și 81% exprimându-și intenția de a încheia parteneriate cu companii fintech în viitorul apropriat. Jumătate dintre respondenți și-au exprimat însă și intenția de a dezvolta intern soluții de tip fintech, ceea ce demonstrează că inovația în domeniu nu este rezervată startup-urilor.

”Multe dintre instituțiile financiare din România au inclus inovația tehnologică pe agenda strategică și se uită cu interes spre segmentul fintech în căutarea de soluții și tehnologii emergente. Unele au anunțat deja parteneriate cu companii fintech sau au organizat departamente sau echipe dedicate promovării inovației”, spune Cezar Furtună, Partener Servicii Financiare, Head of Audit and Assurance, KPMG România.

Pentru instituțiile financiare care și-au conturat o strategie fintech, sondajul KPMG arată că aceasta vizează în principal îmbunătățirea experienței clienților și transformarea capabilităților de front office. „Această tendință se observă și în piața noastră, o serie de instituții financiare adoptând tehnologii emergente și platforme digitale pentru interacțiunea cu clienții. Pe măsură ce sectorul se maturizează, este de așteptat ca atenția să se mute înspre soluții inovatoare de eficientizare a proceselor interne din mid și back office, inclusiv soluții de tip RegTech care vin să răspundă cerințelor crescute pe linie de reglementare”, spune Angela Manolache, Partener Consultanță în Afaceri , KPMG în România.

În timp ce instituțiile financiare se confruntă cu dificultăți în formularea unor strategii fintech coerente și cuprinzătoare, inovația fintech la nivel global continuă să se accelereze. Astfel, topul 2017 Fintech100 publicat recent de H2 Ventures în colaborare cu KPMG Fintech conține companii fintech din 29 de țări, comparativ cu 22 de țări în 2016. Companiile inovatoare („disruptors”) domină topul, 73 din cele 100 de companii promovând soluții de natură să revoluționeze modelele tradiționale din sectorul serviciilor financiare, în timp ce restul de 27 de companii („enablers”) lucrează în colaborare cu instituțiile financiare pentru a le ajuta sa-și îmbunătățească produsele și serviciile.

Primele 10 poziții din acest top, care ordonează companiile fintech în funcție de criterii precum totalul si rata de creștere a fondurilor atrase, diversitatea geografică și sectorială și gradul de inovare a soluțiilor propuse, sunt ocupate de companii provenind în principal din China și SUA, cu numai două prezențe din Europa: Kreditech (Germania) și Atom Bank (UK). Soluțiile axate pe creditare și plăți domină în continuare topul, însă inovația în Fintech se manifestă și printr-o diversitate de soluții de tip insurtech, digital banking, big data. Deocamdată, nicio companie din România nu este prezentă în topul Fintech100.

KPMG România investește în soluții fintech și tehnologii emergente, așa cum o demonstrează soluțiile prezentate în cadrul conferinței de robotică organizată în luna octombrie, printre care și o soluție RegTech bazată pe tehnologie de tip RPA (Robotic Process Automation) ce permite sintetizarea rapidă a noutăților legislative. ”Această soluție ne permite să economisim timpul valoros al avocaților, câteva ore de muncă de rutină a acestora fiind salvate de munca de câteva secunde a unui robot. Astfel, avocații se pot concentra pe activitățile de interpretare și analiză a impactului schimbărilor legislative, ce aduc valoare adăugată clienților noști”, spune Laura Toncescu, Managing Partner al TMO Attorneys at Law în asociere cu KPMG Legal.

Domeniul fintech este, de asemenea, în atenția autorităților de reglementare europene. In sectorul serviciilor de plată, a doua Directivă privind serviciile de plată (PSD 2) care ar trebui implementată începând cu ianuarie 2018 aduce în aria sa de reglementare noi actori, Prestatorii de Servicii de Inițiere a Plății și Prestatorii de Servicii de Informare cu privire la Conturi, obligând în același timp băncile să deschidă accesul la conturile clienților pentru acești noi prestatori de servicii de plată. Companiile fintech care doresc să ofere aceste noi servicii de plată vor trebui să se autorizeze sau înregistreze la autoritatea competentă și să respecte regulile stabilite prin PSD2 (protecția consumatorului, măsuri de securitate și altele).

“PSD 2 este în general un răspuns pozitiv la provocările fintech în domeniul plăților, aducând o schimbare semnificativă în modelul de funcționare a băncilor și deschizând porțile băncilor către alți furnizori de servicii de plată inovatoare. Intenția este de a încuraja companiile fintech să introducă pe piață produse și servicii de plată îmbunătățite pentru consumatori și să dea clienților mai mult control” a spus Sebastian Olteanu, Managing Partner în cadrul TMO Attorneys at Law în asociere cu KPMG Legal.

Există, de asemenea, și alte implicații juridice și de reglementare pe care companiile fintech trebuie să le aibă în vedere, cum ar fi protecția consumatorului, protecția datelor cu caracter personal, cerințe de autorizare, aspecte de proprietate intelectuală. Acestea trebuie avute în vedere și în cazul în care companiile fintech intră în parteneriate cu instituții financiare, respectiv dacă soluțiile/produsele lor respectă cadrul de reglementare aplicabil instituțiilor financiare.

Rezultatele sondajul global KPMG cu privire la sectorul fintech sunt detaliate în raportul Forging the future: how financial institutions are embracing fintech to evolve and grow, în timp ce topul Fintech100 poate fi consultat pe site-ul fintechinnovators.com

69 total views, 0 views today