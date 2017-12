Un nou raport explorează modul în care aeroporturile pot valorifica transformarea digitală

”Strengthening the Airport Value Proposition”, un nou raport al companiei Frost & Sullivan, prezintă modul în care aeroporturile pot îmbunătăți eficiența operațională, precum și experiența pasagerilor.

Raportul a fost comandat de Amadeus, iar informațiile au fost obținute de la directori executivi din aeroporturi, companii aeriene și experți din industrie.

Valoarea fundamentală a unui aeroport – capacitatea de a atrage pasagerii care doresc să zboare acolo – rămâne neschimbată. Dar, pe măsură ce numărul pasagerilor continuă să crească în întreaga lume, se va intensifica concurența dintre aeroporturi pentru a atrage pasageri și companiile aeriene. Pentru a rămâne în fruntea listei, aeroporturile oferă oportunitatea de a construi un mediu informatic sofisticat care să creeze valoare tuturor părților interesate.

Un nou raport, “Strengthening the Airport Value Proposition”, elaborat de Frost & Sullivan și comandat de Amadeus, analizează modul în care aeroporturile pot echilibra interesele adesea nealiniate ale diverșilor clienți și părți interesate, concentrându-se asupra pasagerilor. Prin aceasta, aeroporturile și companiile aeriene sunt capabile să identifice valoarea comună și stimulentele pentru o mai bună colaborare și cooperare.

Potrivit raportului, transformarea digitală a proceselor, analizele de date bine executate și partajarea informațiilor pot permite aeroporturilor să își diferențieze oferta înaintată clienților companiilor aeriene. De exemplu, prin utilizarea tehnologiei moderne pentru a oferi o experiență îmbunătățită de călătorie prin procesarea mai ușoară a pasagerilor și a bagajelor, aeroporturile pot sprijini companiile aeriene să își ducă la îndeplinire angajamentul față de călători. În același timp, puterea cloud-ului poate îmbunătăți modul în care aeroporturile fac afaceri cu companiile aeriene, oferind o mai mare eficiență operațională, flexibilitate și agilitate.

Raportul prezintă un set de recomandări pentru aeroporturile care urmăresc să-și consolideze valoarea ofertei lor, printre care:

Faceți IT-ul un vector strategic pentru adăugarea de valoare pentru companiile aeriene în domenii cheie, cum ar fi experiența pasagerilor;

Folosiți potențialul tehnologiei pentru a asigura o diferențiere competitivă prin îmbunătățirea eficienței operaționale;

Concentrați-vă pe nevoile pasagerului în calitatea sa de client final (și partajat) pentru a identifica zonele de îmbunătățire pentru toate părțile implicate în deservirea acestuia;

Utilizați tehnologia pentru a permite noi surse de venituri și procese de inovare;

Sprijiniți liniile aeriene și creșteți satisfacției companiilor aeriene prin utilizarea tehnologiei pentru a spori agilitatea și a elimina complexitatea în mediul aeroportuar.

John Jarrell, Head of Airport IT la Amadeus, a declarat: ”Fără îndoială, economia rutelor este fundamentală pentru companiile aeriene atunci când aleg aeroporturi. Prin integrarea IT-ului în oferta sa, un aeroport își poate consolida poziția și punctele de diferențiere atât în ceea ce privește experiența pasagerilor, cât și în ceea ce privește eficiența operațională. Pot apărea economii de cost pentru clienți, precum și modele de afaceri îmbunătățite, ceea ce va întări relația dintre aeroporturi, companii aeriene, alți chiriași și pasageri. În fața concurenței crescânde, cheltuielile de IT ale aeroporturilor cresc și devin rapid o prioritate strategică, dar, după cum arată acest raport, aeroporturile s-ar putea mișca mai rapid”.

Alexander Michael, Director de Consultanță, Transformare Digitală la Frost & Sullivan, a declarat: ”În mediul aeroportuar există mai multe părți interesate, între care companii aeriene, operatori la sol și pasageri, de multe ori cu nevoi și obiective diferite. Acesta este motivul pentru care una dintre principalele constatări ale raportului a fost necesitatea de a se concentra asupra pasagerului ca client final, deoarece acest lucru creează un stimulent comun pentru o colaborare și cooperare mai strânsă, KPI-uri comune între companiile aeriene și aeroporturi și o înțelegere mult mai bună a modului în care părțile interesate într-un aeroport își pot influența pozitiv reciproc activitatea”.

Frost & Sullivan a intervievat în mod special pentru acest raport 18 directori executivi de la aeroporturi, companii aeriene și experți din industrie și a luat legătura cu 50 de aeroporturi pentru a colecta informația necesară cercetării.

65 total views, 0 views today