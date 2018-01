Calendar ortodox 2018 – Calendar Crestin Ortodox

Luna Ianuarie mai este cunoscuta si ca Gerar. Aceasta luna are 31 de zile; ziua are 10 ore, iar noaptea are 14 ore.

1 L (†) Taierea imprejur cea dupa trup a Domnului; †) Sf. Ier.Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, si mama sa, Sf. Emilia (Anul Nou. Tedeum) 2 M Inainte-praznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru , Episcopul Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov 3 M Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mucenic Gordie (Harti) 4 J Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. Apolinaria 5 V Sf. Sfintit Mc. Teopempt si Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia. (Ajunul Botezului Domnului; Post) 6 S (†) Botezul Domnului (Boboteaza – Dumnezeiasca Aratare) 7 D †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezatorul; Duminica dupa Botezul Domnului (Inceputul Propovaduirii Domnului) 8 L Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul siDomnica

9 M Sf. Mucenic Polieuct; ; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei 10 M Sf. Ier. Grigorie, Episcopul Nyssei; Sf. Ier. Dometian, ep. Melitinei †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodesti 11 J †) Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, Incepatorul vietii de obste din Palestina; Sf. Cuv. Vitalie 12 V Sf. Mucenite Tatiana diaconita si Eutasia 13 S Sf. Mucenici Ermil si Stratonic ; Sf. Ier. Iacob, episcop din Nisibe 14 D Odovania praznicului Botezului Domnului; Sf. Cuv. Mucenici din Sinai si Rait; Sf. Nina

Duminica a 29-a dupa Rusalii 15 L Sf. Cuv. Pavel Tebeul si Ioan Colibasul 16 M Cinstirea lantului Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citetul 17 M †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel Nou din Veria 18 J †) Sfintii Ierarhi Atanasie si Chiril, Arhiepiscopii Alexandriei 19 V Sf. Cuv. Macarie cel Mare si Macarie Alexandrinul;

Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia 20 S †) Cuviosul Eftimie cel Mare; Sf. Mucenici Eusebiu; Sf. Mc. In, Pin si Rim 21 D Cuv. Maxim Marturisitorul; Sf. Mucenic Neofit

Duminica a 32-a dupa Rusalii (a lui Zaheu) 22 L Sf. Apostol Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul 23 M Sf. Sfintit Mucenic Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mucenic Agatanghel; Sfintii Parinti de la Sinodul al VI-lea Ecumenic 24 M Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei (Tedeum) 25 J †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; † Sf. Bretanion, Episcopul Tomisului 26 V Cuv. Xenofont, sotia sa Maria si fiii lor Arcadie si Ioan 27 S † Aducerea moastelor Sf. Ioan Gura de Aur; Sf. Marciana Imparateasa 28 D Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie si Iacob Sihastrul

Duminica a 33-a dupa Rusalii 29 L Aducerea moastelor Sf. Sfintit Mucenic Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei 30 M †) Sfintii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul si Ioan Gura de Aur; Sf. Sfintit Mc. Ipolit, episcopul Romei 31 M Sf. Mc. doctori fara de arginti, Chir si Ioan (Harti)

Februarie 2018 Luna Februarie mai este cunoscuta si ca Faurar. Aceasta luna are 28 de zile; ziua are 11 ore, iar noaptea are 13 ore.