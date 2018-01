Pompele de caldura, o investitie care aduce facturi scazute – Ce trebuie sa stii?

Photo Credit To Naturesbestcreations.com

Inceputul anului atrage de la sine rezolutii trasate mental sau pe hartie. Multe persoane se gandesc si la achizitiile pe care si le-ar dori in 2018, fie ca este vorba de o masina noua, o excursie pe un alt continent sau chiar o casa. Cine va trece insa pe lista un sistem complet de executie a pompelor de caldura? In primul rand, se pune intrebarea cati dintre noi stim ce sunt aceste pompe de caldura si cum ne pot ajuta ele in viata de zi cu zi.

Pompele de caldura folosesc energia regenerabila pentru a incalzi casele. Foarte folosite in tarile nordice ale Europei, dar si in Germania, Franta, Elvetia, Austria, Olanda sunt pompele de caldura care folosesc caldura geotermala, numite si pompe de caldura sol-apa.

Cum functioneaza pompele de caldura?

Spre deosebire de sistemele de incalzire pe baza de combustibil lichid sau gaze, pompele de caldura sol-apa implica un cost scazut pentru ca folosesc energia termica solara acumulata in pamant. Pompa de caldura geotermala foloseste aceasta caldura datorata soarelui si depozitata in sol. Extragerea are loc cu ajutorul unor foraje (tuburi in sol, sapate la adancimi de pana la 140 m). Pe langa faptul ca se asigura incalzirea casei, se ofera si apa calda menajera, dar si racirea locuintei pe timp de vara (nu mai sunt necesare aparatele de aer conditionat).

Pe langa foraje, un alt element al sistemului il reprezinta pompa de caldura, care transforma energia solara depozitata in pamant in energie termica. Nu in ultimul rand, din acest circuit inchis face parte si instalatia din locuinta (ca de exemplu incalzirea prin pardoseala sau caloriferele).

Investitie amortizata datorita facturilor mici

Desi pretul pentru instalarea pompei de caldura poate parea mare, este o investitie care se amortizeaza in medie in cativa ani, datorita facturilor scazute (de 4-5 ori mai mici) si a lipsei costurilor pentru intretinere. Un credit la banca este astfel solutia pentru a putea alege sistemul pompelor de caldura sol-apa, care nu doar ofera caldura intregii case, dar si apa calda menajera si racirea locuintei vara (nu mai sunt necesare boilerele sau aparatele de aer conditionat).

Protejarea mediului

Un aspect foarte important de punctat in cazul pompelor de caldura este acela ca folosesc surse de energie regenerabila. In cazul pompelor sol-apa se foloseste caldura pamantului care este inepuizabila. Reducerea emisiilor de dioxid de carbon este un lucru posibil cu instalarea pompelor de caldura, la fel si reducerea consumului si a importului de gaze. Pompele de caldura sunt o solutie ecologica, cu maxim de avantaje pentru confortul locuintei tale, dar si al mediului.

Daca te intereseaza subiectul, gasesti mai multe informatii in articolul 30 de intrebari si raspunsuri despre pompele de caldura.

39 total views, 0 views today