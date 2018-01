Ti-ai propus sa te imbogatesti in 2018? 9 joburi banoase pe care le poti obtine usor

Photo Credit To pexels.com

Nu e niciodata prea tarziu pentru a te imbogati, asa ca ai ocazia sa faci asta chiar din primele luni ale anului 2018! Ce ai de facut? Trebuie doar sa gasesti acele joburi care ti-ar putea aduce un confort financiar pe o perioada medie sau lunga de timp. Nu stim care este secretul milionarilor, insa iti oferim 13 idei de joburi care iti pot aduce venituri generoase! Care dintre acestea ti s-ar potrivi?

Fitness trainer

Daca printre pasiunile tale se numara si sportul, atunci nimic mai simplu! Urmeaza un curs prin care poti dobandi certificarea de antrenor de fitness si ajuta-i si pe ceilalti sa dobandeasca un corp sculptat. Mai apoi, daca ai norocul sa iti gasesti un job la o sala de fitness prestigioasa poti sustine ore de personal training, care se platesc destul de bine.

Dansator

Nu ai zice “nu” unei seri de distractie in club nici macar in timpul saptamanii? Atunci jobul de dansator ti s-ar potrivi ca o manusa! Indiferent daca esti femeie sau barbat, localurile vor fi continuu in cautare de animatori. Mai mult decat atat, pentru ca este un job destul de flexibil, poti sustine in timpul ramas si cursuri de dans pentru a-ti suplimenta veniturile.

Model de videochat

Desi este un job privit cu reticenta de unii, jobul de model de videochat este unul cat se poate de decent, mai ales daca alegi videochatul glamour. Numarul de angajari videochat este tot mai mare, tocmai pentru ca veniturile sunt mult mai mari decat media. In plus, poti obtine bonusuri si premii, in functie de studioul la care lucrezi.

Agent de vanzari

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul ca in domeniul vanzarilor se castiga foarte bine. Din acest motiv, un job de agent de vanzari poate fi ceea ce ai tu nevoie, daca iti doresti sa castigi mai multi bani. Comisionele pe care le vei obtine daca performezi iti vor aduce satisfactia financiara de care ai nevoie.

Insotitor de bord

Vrei sa calatoresti fara sa pierzi bani, ci din contra, sa ii faci? Atunci e clar ca ai fi un insotitor de bord excelent! Aceasta este recunoscuta ca fiind una dintre cele mai bine platite meserii, desi criteriile de eligibilitate pot fi destul de dificile, pentru o persoana care se teme de inaltimi sau care nu cunoaste limba engleza. Insa, daca iti doresti, totul se invata!

Bucatar

Gatitul se afla printre pasiunile tale? De ce sa nu-l faci pe bani! Ca bucatar, poti ajunge sa castigi foarte bine daca esti priceput in ceea ce faci. Dupa cativa ani de munca ai putea chiar sa iti deschizi propriul restaurant, devenid astfel un antreprenor in adevaratul sens al cuvantului.

Sofer

Soferii sunt si ei foarte bine platiti, mai ales daca vorbim despre soferii pe tir. De asemenea, companiile private de transport iti pot oferi un salariu care sa te incante, insa poti face acest lucru si pe cont propriu, folosind propria masina si facand acest lucru in timpul tau liber.

Blogger

Bloggingul si vloggingul sunt printre cele mai in trend joburi pe care le intalnim in 2018. Tot mai multe persoane le aleg pentru ca sunt creative, flexibile si profitabile. Trebuie sa stii insa ca profitul nu se va resimti insa imediat ci dupa cateva luni sau chiar un an de cand vei incepe proiectul pentru ca va fi nevoie sa iti creezi o audienta si sa te faci cunoscut.

Nails artist

Un alt job care este foarte popular in zilele noastre este cel de nails artist. Fie ca faci acest lucru pe cont propriu sau ca angajat intr-un salon, aceasta meserie iti poate aduce foarte multi bani, mai ales ca nevoia de infrumusetare nu isi va pierde niciodata din importanta!

