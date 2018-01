Ghid de optimizare SEO onpage pentru un start up

SEO. Auzim termenul tot timpul, dar cum reusim de fapt sa urcam cat mai sus in motoarele de cautare? Prima data cand a fost popularizat termenul, acesta suna ca o magie pe care doar cativa oameni au inteles cum sa o foloseasca.

Realitatea este ca optimizarea SEO nu este o stiinta indescifrabila. Unii ar putea spune ca este nevoie de ani de studiu pentru a reusi sa o intelegi, insa acest lucru nu este tocmai adevarat. Desigur, stapanirea celor mai subtile nuante necesita timp si experienta, spun specistii Webdesk care ofera servicii de optimizare SEO de 5 ani pe piata din Romania, dar adevarul este ca puteti invata fundamentele in doar cateva saptamani.

Pentru ca antreprenorii sa aiba un punct de plecare in acest amplu si anevoios proces, am stat de vorba cu agentia de optimizare SEO Webdesk in speranta obtinerii unui ghid de optimizare seo onpage. Acesta este ideal pentru antreprenorii care doresc sa isi optimizeze pe cont propriu site-ul, cel putin in stadiu incipient.

Dupa ani de studiu si de lucru in spatele companiilor care au reusit sa obtina clasamente in prima pagina din motorul de cautare, specialistii in optimizare seo Webdesk sunt pregatiti sa ofere un ghid complet pentru un start – up si nu numai. Daca sunteti in cautarea unui mod prin care sa cresteti traficul magazinului dumneavoastra, astfel incat sa va mariti vanzarile, trebuie doar sa urmati aceste instructiuni de baza.

Cercetarea. Cum gasiti cuvintele cheie potrivite

Desigur, cercetarea este un proces putin obositor, dar reprezinta o parte indispensabila a gasirii cuvintelor cheie potrivite pentru optimizarea seo onpage. Conform ghidului oferit de Webdesk, doriti sa descoperiti acele cuvinte cheie care:

au un volum ridicat de cautari

o concurenta scazuta (competitori mai putini = sanse mai mari de a ajunge rapid in top 10

sunt acceptate de continutul dumneavoastra (cuvintele cheie sunt relevante pentru site)

Exista o multime de instrumente care va ajuta sa gasiti cuvintele cheie potrivite, cel mai popular fiind instrumentul oferit de Google – Keyword Planner. Acesta ofera rezultate bazate pe cautarile Google efective si, daca sunteti conectati la un cont AdWords, acesta va ofera, de asemenea, o lista de idei de cuvinte cheie personalizate pentru site-ul din cont.

Inainte de a ajunge prea departe, sa discutam un concept important in procesul de optimizare seo onpage, pentru a decide cat de lungi sau scurte doriti sa fie cuvintele cheie. Acesta este numit „Long Tail”.

Long Tails

Explicata si popularizata de Chris Anderson, strategia de optimizare seo bazata pe Long Tails reprezinta un fenomen in care o multime de cuvinte cheie cu trafic redus reusesc sa trimita colectiv mai multi vizitatori decat o poate face un singur cuvant cheie cu multe cautari.

De exemplu, desi Amazon obtine mii de vizite din cuvantul cheie „DVD”, acesta obtine milioane din toate titlurile DVD individuale (adica Dark Knight, Toy Story etc.). In mod individual, niciunul dintre aceste titluri nu ajunge aproape de traficul unui termen precum DVD, insa, in mod colectiv, volumul lor este mult mai mare decat al oricarui alt cuvant cheie.

Combinate, cuvintele cheie lungi, nepopulare, ar trebui sa reprezinte aproximativ 80% din traficul dumneavoastra. Asadar, atunci cand cautati cuvinte cheie pentru optimizarea seo onpage, nu va concentrati doar pe cele care primesc cantitati masive de trafic. Indreptati-va atentia spre cele mai putin populare pe care le puteti include apoi in strategia generala de seo.

Intocmirea continutului

Dupa ce ati ales cuvintele cheie potrivite, este important sa incepeti sa creati continutul optimizat seo. Motoarele de cautare au roboti care va citesc automat site-ul pentru a afla despre ce este vorba in el si apoi decid ce cuvinte cheie ar trebui sa fie clasate pentru fiecare pagina a dumneavoastra. Ii puteti influenta deciziile prin optimizarea strategica a continutului pentru anumite cuvinte cheie.

Acest lucru este valabil mai ales in situatiile cand creati continut care nu poate fi citit de roboti. Pentru acestia este foarte usor sa interpreteze text, dar ei nu sunt suficienti de avansati pentru a viziona videoclipuri, pentru a privi imagini sau a asculta audio. Trebuie sa le descrieti, astfel incat acestia sa poata intelege si sa poata ordona paginile pentru cuvintele cheie potrivite.

Totusi, trebuie sa aveti grija, scrierea numai pentru motoarele de cautare face de cele mai multe ori continutul destul de plictisitor si asta nu va ajuta la convertirea vizitatorilor in clienti. Este mult mai bine sa va concentrati in primul rand pe oameni, facand continutul cat mai usor si mai atractiv si mai apoi sa-l optimizati pentru motorul de cautare, fara a sacrifica persuasivitatea acestuia.

Spre ce elemente sa va indreptati atentia?

Titluri – Creati titluri care atrag atentia cititorului. Aveti doar o singura sansa sa lasati o prima impresie extraordinara.

Cuvinte cheie – Alegeti cuvintele cheie relevante in procesul de optimizare seo care va vor ajuta sa aduceti oameni pe site.

Calitate – Incercati sa publicati continut unic si de calitate. Acest lucru ii determina pe utilizatori sa vina pe site, deoarece nu gasesc un asemenea continut in alta parte.

Prospetime – Daca reusiti sa publicati continut care nu devine niciodata depasit este grozav, insa trebuie sa adaugati si continut nou in mod regulat. Daca nu aveti timp sa adaugati continut constant, agentia Webdesk va recomanda sa adaugati o sectiune de intrebari si raspunsuri sau un blog pe site-ul web.

Cel mai important este sa nu publicati niciodata continutul altcuiva pe site, deoarece asta creeaza continut duplicat, iar motorul de cautare va va penaliza pentru asta.

Optimizarea elementelor HTML

Robotii motorului de cautare nu doar citesc textul site-ului, ci si codul acestuia. In acest sens, exista opt sectiuni diferite ale codului pe care trebuie sa le optimizati seo.

Title Tag

Atunci cand realizati titlul trebuie sa aveti in minte un cuvant cheie, astfel incat sa nu induceti in eroare motorul de cautare.

Meta Tags

Conform studiilor recente referitoare la elementele care intervin in procesul de optimizare seo onpage, metadescrierea nu are un mare impact asupra clasamentului intocmit de motorul de cautare, dar le spune vizitatorilor despre ce este site-ul, deci poate avea un impact mare asupra deciziei acestora de a da click sau nu.

Headings

Titlurile sunt foarte asemanatoare cu cele dintr-o carte, dar acestea sunt intr-o anumita ordine. H1, H2, H3, H4 si asa mai departe, iar H1 este titul principal. Restul coboara la nivelurile inferioare din site.

Cu cat continutul devine mai specific, cu atat mai mare este numarul titlurilor. In general, ar trebui sa existe numai o eticheta H1 pe fiecare pagina si puteti avea oricat de multe H2, H3 si H4, in functie de cate sunt necesare. De asemenea, trebuie sa va asigurati ca utilizati cuvinte cheie relevante pentru site in realizarea acestora.

