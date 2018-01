Oncoforte – Pereri, ingrediente, beneficii, administrare

Oncoforte – Un plus de sănătate este ca o gură de aer. Din acest motiv, trebuie să facem orice ne stă în putință pentru a beneficia de el. Astfel, vom reuși să ne îmbunătățim considerabil calitatea vieții. Misiunea pe care o avem de îndeplinit nu este deloc una ușoară. Dimpotrivă, datorită stilului de viață extrem de agitat și stresului,acel plus de sănătate este greu de dobândit, însă nu și imposibil.

Oncoforte

26 de ingrediente active (plus 5 inactive)

AMESTEC BREVETAT DE BIOMASĂ DE MICELIU DIN CELE MAI EFICIENTE CIUPERCI TERAPEUTICE

Shiitake (Lentinula edodes)

Maitake (Grifola frondosa)

Reishi (Ganoderma lucidum)

AMESTEC BREVETAT DIN EXTRACTE DE PLANTE

Rheum palmatum-rădăcină

Arctium lappa-rădăcină

Rumex acetosella-frunză

Ulmus fulva-coajă internă

VITAMINE

D-alfa tocoferol succinat, Vitamina E

Acid ascorbic, Vitamina C

PULBERI ȘI EXTRACTE DIN PLANTE CU ACȚIUNI ANTI-TUMORALE CUNOSCUTE

Graviola, Annona muricata-extract din frunză

Turmeric, Curcuma longa-rizomi

Măslin, Olea europaea-extract din frunză

Gheara mâței, Uncaria tomentosa-extract din coajă

Astragalus, Astragalus membranaceus-pulbere din rădăcină

Orz verde, Hordeum vulgare, pulbere din părți aeriene

Ceai verde, Camelia sinensis-extract din frunză

Pin roșu chinezesc, Pinus massoniana-extract din coajă

Rodie, Punica granatum-extract din fruct

Zmeură, Rubus idaeus-pulbere din fruct

Sâmburi de struguri, Vitis vinifera-extract standardizat

Ginseng, Panax ginseng, rădăcină-pulbere

Usturoi, Allium sativum, bulb-pulbere

EXTRACTE STANDARDIZATE SPECIALE

Licopen, carotenoid extras din fructe roșii

Quercitina, flavonoid extras din plante

Betaglucan pulbere, obținut din pereți celulari de cereale și drojdie

Fiber Aid®Arabinogalactan, Zadă, Larix laricina

Unul dintre ingredientele importante din compoziția acestui supliment alimentar este extractul de brusture cu beneficii extraordinare asupra sănătății organismului uman.

Extractul de brusture din Oncoforte contribuie la scăderea tensiunii arteriale, fiind vasodilatator. De asemenea, relaxează vasele sanguine și arterele, având capacitatea de a preveni arteroscleroza, atacul de inimă și accidentul vascular cerebral.

Brusturele este bogat în fibre și stimulează sistemul digestiv, ameliorând constipația și prevenind balonarea. Inulina este un tip special de fibre conținut de brusture. Aceasta poate reduce inflamația intestinală și elimina multe tipuri de bacterii dăunătoare, care pot fi o cauză a diareei.

Toate tipurile de fibre joacă un rol important în reglarea nivelului de insulină și glucoză din sânge, însă inulina este extrem de eficientă. Aceasta este fibra care reduce dezvoltarea și agravarea diabetului zaharat și a simptomelor sale. Insulina conținută de brusture poate să scadă și nivelul colesterolului din sânge, protejând astfel sistemul cardiovascular.

Brusturele conține niște substanțe chimice care îi dau un gust amar, însă acestea au capacitatea de a stimula producția de bilă și sucurile digestive din intestin, ajutând ficatul să elimine mai repede toxinele din organism.

Rădăcina de brusture ajută și la protejarea sănătății pielii. Deseori pielea ni se inflamează și drept urmare apar coșuri, pete, erupții cutanate etc. Această rădăcină contribuie la eliminarea diverselor probleme ale pielii.

Pe de altă parte, brusturele este bogat în vitamina C și vitamina E, care acționează ca antioxidanți în organismul nostru. Acționând în acest fel elimină radicalii liberi, ceea ce conduce la stimularea sistemului imunitar. Datorită acestor antioxidanți se pot preveni infecțiile, scade riscul apariției cancerului și există posibilitatea de a crește, dezvolta și repara în mod adecvat celulele și țesuturile organismului.

Brusturelui i se alătură în compoziția Oncoforte, ciuperca Reishi, științific cunoscută sub denumirea de Ganoderma Lucidum. Această ciupercă este foarte cunoscută și folosită în Japonia datorită beneficiilor sale. Și în China este la fel de cunoscută, dar aici poartă numele de lingzhi.

Beneficiile acestei ciuperci sunt nenumărate. În compoziția sa există compuși organici și componente, precum alcaliozi, polizaharide esențiale și steroli cu beneficii importante pentru sănătatea organismului nostru.

Specialiștii chinezi o folosesc de foarte multă vreme în medicina naturistă, deoarece elimină în mod foarte eficient efectele negative ale stresului, diferite dezechilibre hormonale etc.

Potrivit studiilor realizate de-a lungul timpului, aceste ciuperci au puternice efecte antioxidante având capacitatea de a apăra organismul contra diverselor afecțiuni autoimune, cardiovasculare, cancerigene, infecții, alergii, printre altele.

Administrarea acestei ciuperci este recomandată persoanelor care se confruntă cu:

– inflamații;

-infecții frecvente;

– stări de oboseală;

-afecțiuni hepatice și digestive;

– tulburări ale pielii;

colesterol mărit;

-hipertensiune arterială;

-anxietate;

-boli cardiace;

– tulburări de somn etc.

Odată administrată, această ciupercă:

– ajută organismul să lupte împotriva dezvoltării celulelor canceroase;

-îmbunătățește funcțiile hepatice și detoxifică organismul;

– echilibrează nivelul hormonal și lupta împotriva diabetului;

– revigorează organismul și are un rol major în procesul anti-îmbătrânire.

Datorită beneficiilor sale rolul său în compoziția Oncoforte este unul foarte important. Un rol nu mai puțin important îl au și celelalte ingrediente naturale pe care le conține acest supliment alimentar.

Extract din frunze de Gaviola, usturoiul, zmeura, turmericul, frunzele de măslin, gheara mâței, ceaiul verde, vitaminele C și E, rubarba, măcrișul iepurelui, ulmul alb etc., fac din Oncoforte un produs natural necesar pentru un plus de sănătate.

Pentru a veni în sprijinul celor care își doresc un plus de sănătate, oamenii de știință au creat suplimente alimentare naturale care pot fi acum achiziționate din magazinul online Oncoforte la un pret de aproximativ 239 lei.

Dintre suplimentele alimentare care se găsesc în acest magazin online face parte Oncoforte, un produs natural în compoziția căruia se află 26 de ingrediente active care acționează sinergic cu scopul de a asigura acel plus de sănătate de care are nevoie organismul uman.

Așadar, oricând doriți să beneficiați de un plus de sănătate luați Oncoforte, iar calitatea vieții vi se va îmbunătăți simțitor.

In final, asteptam si prerile voastre despre Oncoforte. Deoarece Oncoforte este un produs care functioneaza insa probabil, vor fi cititori care nu au incercat sau care nu stiu daca functioneaza. Asadar, asteptam si parerile voastre despre Oncoforte, despre modul sau de actiune, despre rezultatele pe care le-ati obtinut cu el si bineinteles, ce parere aveti despre raportul calitate/pret al acestui produs.

19 total views, 0 views today