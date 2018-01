Prima Casa in 2018. Conditii si acte necesare pentru achizitionarea unei locuinte

Programul consta in facilitarea accesului populatiei la credite ipotecare. In acest scop, statul garanteaza in prezent 40% sau 50% din imprumuturile acordate de banci, cu conditia ca acestea sa acorde credite mai ieftine.

Care sunt conditiile de creditare?

Creditele sunt acordate de banci numai in lei si trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii legate de cost:

– Rata dobanzii la lei nu va depasi Robor la 3 luni plus 2 puncte procentuale

– Marja include nivelul total al comisioanelor percepute de banca

– Comisionul de garantare, platit catre FNGCIMM, este de 0,45% pe an, aplicat la:

a) 50% din sold pentru locuintele noi ce urmeaza a fi achizionate (cele ale caror receptie/consolidare s-a facut cu maxim 5 ani inaintea depunerii cererii de finantare); b) 40% din sold in cazul locuintelor vechi (cele ale caror receptie/consolidare s-a facut cu mai mult de 5 ani inaintea depunerii cererii de finantare)

– Nu se percep comisioane de rambursare anticipata

– Avansul minim este in principiu de 5% din pretul locuintei, daca pretul de cumparare este de pana la 60.000 euro, iar pentru locuintele mai scumpe, avansul minim este de 3.000 euro plus diferenta dintre pretul de achizitie si limita de 60.000 euro. In prezent, exista oferte de credit si cu avans de minim 10% din pretul locuintei.

Care sunt documentele necesare?

Pentru a obtine un credit Prima Casa , solicitantul trebuie sa prezinte in primul rand documentele care atesta veniturile obtinute. De obicei, in cazul salariatilor, acestea sunt:

