Ce este Bitcoin-ul? Tot ce trebuie sa stii despre criptomonede

Photo Credit To pexels.com

Criptomonedele sunt monede digitale, stocate in portofelul “virtual” ale proprietarilor lor, fara controlul guvernelor sau al bancilor centrale. Din aceste criptomonede, cea mai cunoscuta si cea mai utilizata este Bitcoin-ul. Bitcoin a fost lansat in 2009 de catre cineva care poarta pseudonimul Satoshi Nakamoto, care ulterior a si parasit proiectul. Prin urmare, criptarea este o incercare de a inlocui tranzactiile cu un mediu digital de schimb, prin intermediul retelelor peer-to-peer. Prima dintre aceste monede digitale este Bitcoin, care se bucura de altfel si de cel mai mare succes.

Cum este creata Bitcoin?

Bitcoin, la fel ca si celelalte monede virtuale, pot fi cumparate, dar si create prin procesul denumit minare. Acest proces se realizeaza prin intermediul calculatorului care opereaza ecuatii foarte complexe si care asigura totodata si securitatea tranzactiilor. Foarte interesant este ca tehnica de criptografiere a Bitcoinului este de acelasi tip cu cea utilizata de bancile comerciale pentru a-si securiza tranzactiile.

Insa, de la succesul Bitcoin, au fost introduse peste 3.000 de alte monede virtuale cu grade diferite de succes si popularitate, cum ar fi Etherum, Litecoin, Monero si Dash. Au existat chiar si criptocuritati cumulate, cum ar fi Lisk. Multe alte monede virtuale au disparut din cauza lipsei de interes din partea asa numitilor “mineri”, din simplul fapt ca nimeni nu le-a utilizat. De fapt, succesul acestora depinde de valoarea tranzactiilor inregistrate in reteaua peer-to-peer.

Evolutia criptomonedelor

Piata criptomonedelor capata din ce in ce mai multa amploare. Numai in decursul anului 2017, valoarea de piata a acestora a crescut de 8 ori, iar ritmul de crestere este tot mai accelerat. Aceasta tendinta face de fapt parte din Industria FinTech, care a revolutionat piata bancara. FinTech inseamna de fapt furnizarea de servicii financiare prin modalitati ultramoderne. Tehnologia Financiara, asa cum se mai numeste acest fenomen, cuprinde chiar si piata de imprumuturi rapide, lucru care a determinat sporirea competivitatii intre institutiile bancare si IFN-uri. Astfel, bancile sunt nevoite sa se adapteze la noile reguli, pentru a nu pierde clienti.

Acest context este, evident, favorabil proprietarilor de criptomoede, care au sanse reale de a se imbogati peste noapte. Nu este de mirare ca apar din ce in ce mai multi investitori in domeniu, mai ales ca monedele digitale se folosesc doar in anumite comunitati si au la baza tehnlogia blockchain, prin intermediul caruia datele, deci inclusiv trazanctiile utilizatorilor, sunt protejate. Acest lucru ofera doua mari avantaje: in primul rand, criptomonedele ofera un grad mare de mobilitate si functioneaza in mod descentralizat, fara a se supune, cel putin deocamdata, niciunui tip de reglementare din partea guvernelor.

47 total views, 0 views today