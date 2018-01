Cele mai sigure sisteme de deblocare de pe telefoanele mobile

Photo Credit To pixabay.com

De cativa ani buni, cei mai mari producatori de telefonie mobila testeaza o oportunitate noua de atragere a clientilor, printr-o nisa extrem de interesanta: sistemele de siguranta pentru deblocare. Este prea devreme inca sa tragem o concluzie despre cat de eficient a fost pana acum codul format din 4 cifre si cat de practice sunt astazi sistemul pentru scanarea irisului sau cel de identificare a amprentei.

Totusi, trebuie sa recunoastem faptul ca tehnologia a facut progrese uimitoare, iar astazi, securitatea din jurul deblocarii unui smartphone este la un alt nivel. De aceea, nu ar strica sa trecem in revista cele mai sigure sisteme de deblocare de pana acum, pe care cu totii le-am testat pe propria piele:

Scanarea irisului

Deblocarea unui device cu ajutorul scanarii irisului este poate una dintre cele mai sigure metode de deblocare de pana acum, de aceea, merita sa deschida lista noastra de astazi. Samsung Galaxy S8 are deja incorporata aceasta functie, posibila datorita numarului de senzori special conceputi pentru a identifica persoana potrivita. In cazul lui Galaxy S8, nu doar deblocarea telefonului poate fi posibila cu ajutorului scanarii irisului, ci si autentificarea directa in serviciul de plati Samsung Pay.

Recunoastere faciala

Fara doar si poate, recunoasterea faciala reprezinta un pas important in procesul de securizare a datelor personale, iar americanii de la Apple au decis sa implementeze acest sistem pe device-ul aniversar iPhone X. Tehnologia Face ID utilizeaza camera TrueDepth pentru a identifica si a analiza nu mai putin de 30.000 de puncte distincte de pe fata utilizatorului. Rezultatul? O harta precisa si distincta a fetei, pe care acest device o memoreaza si o compara de fiecare data cu informatiile primite de la cel care doreste sa deblocheze telefonul.

Recunoasterea amprentei

Google Pixel, Huawei P10, Galaxy S8 sau iPhone 7 sunt cateva dintre cele smartphone-urile ce permit deblocarea telefonului prin recunoasterea amprentei utilizatorului. Este o metoda foarte sigura, iar scanner-ul din spatele acestui sistem isi face treaba foarte bine, pentru o deblocare rapida a device-ului. Telefoanele ce dispun de aceasta tehnologie sunt extrem de sigure, iar securitatea este mult mai ridicata decat la deblocarea pe baza de cod, sau cea pe baza de scanare faciala.

Pattern

Din ce in ce mai populara in randul utilizatorilor de telefoane mobile din Romania, aceasta metoda este practic pasul in care trebuie sa tragi o linie setata initial, intr-o anumita combinatie, prin cele 9 puncte ce apar pe display. Este extrem de utila, fiind utilizata de foarte multi posesori de telefoane mobile cu sistem Android. Mare grija unde si cum deblocati telefonul prin aceasta metoda, pentru a fi siguri ca absolut nimeni nu vede linia pe care ati ales-o.

Codul din 4 cifre

Lasam pentru final una dintre cele mai populare metode de deblocare a unui telefon, ce a fost alaturi de utilizatori inca din anii in care butoanele ocupau foarte mult spatiu pe suprafata unui device. Este un sistem familiar si nimeni nu are dubii in privinta lui, asa cum se poate intampla in cazul fratilor sai mai mici si mult mai hi-tech, cu care am inceput aceasta prezentare. La fel ca in cazul sistemului de deblocare de mai sus ( Pattern ) esential este ca utilizatorii sa aiba mereu grija cu locul si expunerea, pentru a evita orice surpriza neplacuta.

Acestea sunt cele mai sigure sisteme de deblocare de pe telefoanele mobile. Daca primele 3 sunt mult mai noi si pot parea nesigure, istoria ne-a invatat mereu ca tehnologia nu va inceta niciodata sa ne uimeasca. Asadar, ramane sa vedem cu totii ce ne vor oferi producatorii in urmatorii ani, in materie de siguranta la deblocarea telefoanelor mobile.

45 total views, 0 views today